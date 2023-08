Miorița românească, unicat în lume. Rasa care a devenit o delicatesă la arabi, dar a fost premiată și la nivel internațional

Karakul de Botoșani este o rasă de oaie unicat în Uniunea Europeană, născută după aproape jumătate de secol de cercetări în domeniul geneticii, în cadrul Stațiunii de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor de la Popouți.

România se află pe locul doi, la nivel european, după Spania, ca efective de ovine și caprine. Totodată, țara noastră se poate lăuda cu o rasă de oaie unicat la nivelul Uniunii Europene. Este vorba despre karakul de Botoșani, o rasă ovină creată prin încrucișări genetice la Stațiunea de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor de la Popouți, comuna Răchiți.

Povestea acestei creații genetice de succes a crescătorilor și cercetătorilor botoșăneni începe acum 75 de ani. În tot acest timp, varietățile de culoare și caracteristicile acestei rase s-au diversificat și îmbunătățit grație cercetării genetice continue. În prezent, karakul de Botoșani este delicatesa preferată a consumatorilor din țările arabe și una dintre cele mai apreciate ovine pentru producția de pielicele de lux.

Din Uzbekistan în Regatul României

Oaia karakul de Botoșani este o specie creată în perioada 1948-1988, la Stațiunea de Cercetare de la Popouți, o instituție de cercetare fondată încă din 1909. Propriu-zis, karakul de Botoșani a fost realizată prin încrucișarea berbecilor karakul din bazinul Buhara, adică Turkmenistan și Kazahstan, cu femele din rasa țurcană brumărie și neagră, specifică nord-estului Moldovei. Așadar, două rase celebre: berbecii karakul erau renumiți pentru calitatea pielicelelor, în timp ce țurcana era faimoasă pentru adaptabilitatea la clima din nordul Moldovei.

Întreaga poveste a acestui experiment genetic a pornit de la aducerea primilor berbeci karakul din Uzbekistan în Regatul României, la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, de către niște fermieri botoșăneni.

În anul 1925, cu fonduri de la Ministerul Agriculturii, sunt aduse la Stațiunea de Cercetare Popouți primele 75 de exemplare de berbeci din Rusia. Până în 1948, efectivele cresc constant, ajungându-se la câteva sute de capete.

Practic, din 1948 a început cercetarea pentru constituirea unei noi rase, adaptate la clima și condițiile microbiologice ale regiunii nordului Moldovei. Cercetările au fost finalizate, iar rasa omologată abia în anul 1988. Studiile au continuat, rezultând o varietate incredibilă de culori ale pielicelelor, dar și noi caracteristici ale speciei, fiind studiate inclusiv exemplare competitive pentru producția de carne.

Miorița premiată internațional

Rezultatul muncii specialiștilor a fost incredibil, karakul de Botoșani devenind o rasă unicat la nivel european. Această specie este ușor de recunoscut prin talia impunătoare și depozitul de grăsime sau seu din zona cozii. În plus, are aspectul unei oi asiatice, cel puțin în zona capului, cu blană lungă și bogată.

Conform standardelor, femela karakul de Botoșani are în jur de 45 de kilograme, iar berbecii ajung și la 75 de kilograme, fiind exemplare impunătoare. Cea mai importantă calitate a acestei rase este frumusețea pielicelelor mieilor. „Este unică la nivel mondial, din punct de vedere al paletei de culori, dar și al calității. Nu există o altă rasă cu așa mare varietate de culori“, spune pentru „Weekend Adevărul“ Ionică Nechifor, director al Stațiunii de Cercetare Popouți, dar și crescător de oi karakul.

Din pielicelele de oi karakul de Botoșani se fac și celebrele cojoace și căciuli de astrahan – tocmai de aceea această specie a fost preferata lui Nicolae Ceaușescu. De altfel, sunt printre cele mai valoroase pielicele de oaie la nivel mondial.

„Este cea mai valoroasă linie din cadrul rasei karakul. Nu se mai întâlneşte la nicio altă rasă din cadrul speciei ovine şi este o linie extrem de rară, care nu se întâlneşte oriunde. În România nu mai există asemenea linie“, spune directorul Stațiunii. În plus, datorită cercetărilor la care a luat parte și Ionică Nechifor, de-a lungul anilor, după omologarea rasei, au apărut varietăți surprinzătoare de culoare a pielicelelor, în mod natural evident, prin încrucișări genetice.

Este vorba în special de varietățile de pielicele roz, care au fost vedete în cadrul târgurilor internaționale: „Pielicica de Karakul este căutată în Germania, în Canada, dar mai ales în Rusia şi Ucraina, îndeosebi pe varianta roz“, adaugă specialistul botoșănean.

De altfel, pielicelele de karakul au obținut un important premiu, în 2009, la târgul expozițional Messe Berlin, aflat în top 10 mondial, pe profil agro-zoo. Pielicelele din astrahan pot depăși 100 de euro bucata, iar o haină făcută din aceste pielicele poate ajunge și la 3.000 de euro.

Brânza de lapte de karakul, o delicatesă

Karakulul nu este apreciat doar pentru pielicele, ci și pentru brânza deosebită care se face din laptele acestor oi, fiind recunoscut pentru cantitatea mare de grăsime. „Laptele de la oaia karakul de Botoşani este cel mai gras și are proprietăţi deosebite. La trei buletine de analize diferite, pe care le-am recoltat de la laptele oilor karakul, am avut între 8,7 şi 8,9% grăsime. Nu am auzit la nicio rasă, la nivel mondial, la specia ovine, să aibă un procent de grăsime atât de mare“, precizează Ionică Nechifor.

„Datorită procentului mare de grăsime, se face o brânză excelentă. Este acea brânză moldovenească de oaie care nu cred că are egal – mai ales cea ţinută la putină, la sare, maturată 60 de zile. Această brânză savuroasă este și deosebit de sănătoasă: toate bacteriile, tot ce era rău, să zicem, în lapte, dispare în timpul maturării şi rezultă o brânză curată și nutritivă“, adaugă Ionică Nechifor. Brânza maturată din lapte de karakul de Botoșani se consumă de obicei cu mămăliguță, la o friptură de porc suculentă.

Un loc special în gastronomia arabă

Această rasă de oaie a devenit un adevărat brand la Botoșani: sunt peste 300.000 de capete de oi în județ, dat fiind și faptul că tradiția pastorală pe aceste meleaguri are o vechime de două milenii. Cei care se îngrijesc de creșterea acestei specii sunt organizați, la nivel de județ existând și Asociația crescătorilor de ovine și caprine, Moldoovis.

Aproape nu există cioban botoșănean care să nu aibă karakul de Botoșani. Mai mult decât atât, în fiecare an, la Târgul Agro-Zoo organizat la Popouți, zeci de fermieri se întrec cu berbecii lor karakul, rasă-pură. Pe lângă pasiune și tradiție, crescutul oilor karakul tinde să devină și o afacere profitabilă. Carnea acestei specii este o adevărată delicatesă în lumea arabă.

„Rasa karakul de Botoșani este numărul unu pentru consumatorii de carne din țările arabe. Mieii trebuie să fie bine finisaţi, ţinuţi la stabulaţie, cu o reţetă nutriţională bine pusă la punct de către specialişti, în aşa fel încât animalul să fie grăsuţ. Rasa karakul are mult seu în coadă, așa cum le place arabilor. Pentru ei, sunt o adevărată delicatesă, iar pentru fermierii botoșăneni, o șansă“, precizează Ionică Nechifor.

De-a lungul timpului s-au făcut numeroase demersuri și înțelegeri cu țările din Orientul Apropiat, ciobanii botoșăneni furnizând peste 100.000 de miei anual către țările arabe.