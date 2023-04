Minunea rugăciunii: cum și-a revenit o copilă grav bolnavă după ce apropiații ei au făcut un grup de rugăciune VIDEO

În urmă cu un an Ecaterina, o copilă în vârstă de 12 ani, primea un prognostic înspăimântător, mai avea doar câteva zile de trăit. Cadrele medicale fac tot ce pot pentru a-i salva viața, iar cei drag încearcă să găsească soluții.

Pe 3 noiembrie 2022, a avut loc o minune.

„Era 10 jumate seara și spovedeam ultima persoană aici. Doamna preoteasă Cătălina m-a sunat „părinte, sunt disperată, a noastră copilă are două stopuri cardiace, unul după altul. Ajută-ne", povestește preotul Vasile Ioana, parohul Bisericii „Sf. Nicolae Dintr-o Zi”.

„Miercuri seară când s-a întâmplat toată chestia asta absolut imprevizibilă și eu și soția mea eram absolut la pământ, vă puteți imagina. Și în zilele următoare starea noastră sufletească s-a schimbat, să știți”, a afirmat preotul Nicolae Dima.

„Gândiți-va să te anunțe că fata ta va muri și el să vină în față Sfântului Altar și să spună, să se facă voia lui Dumnezeu. Păi asta este că în cărțile sfinților părinți. S-a creat un grup de rugăciune, pentru rugăciune neîncetată, fiecare dintre noi timp de o oră vom face psaltire ca să fie rugăciune neîncetată. Am o mămică care are 5 copii și are un bebe mic și a zis, „părinte, eu oricum nu dorm noaptea", și ea s-a trecut de la 3 noaptea la 4 dimineața că știe că atunci e trează. Altcineva se roagă la 12 noaptea, altcineva la 2 după-amiază. Fiecare se înscrie pe grup. Parohia asta s-a transformat într-o flacăra vie de rugăciune prin grupul de WhatsApp în care neîncetat cineva se roagă. Acum, când vorbim noi, cineva e în genunchi, și se roagă”, a povestit preotul Vasile Ioana, conform Observator.

„Un prim miracol”

„Mă suna șefa de la ATI - „părinte, o pierdem în noaptea asta pe Ecaterina, părinte, rugați-vă". Şi noi dădeam pe grup, „fraților, acum rugați-vă că o pierdem pe Ecaterina". Doctorii mă sunau: „Părinte, rugați-vă, că ne e greu". Şi vă spun că așa a fost o comuniune între noi și medici extraordinară. Rugăciunea este respirația noastră acum. Știință și credință lucrează împreună, ele nu sunt în conflict”, a mai precizat preotul Vasile Ioana.

Astfel, copila în vârstă de 12 ani a fost salvată atât de știință, cât și de credință.

„Știind de unde am plecat, de acum 10 zile, când prognosticul era foarte prost, acum suntem foarte fericiţi că putem să o operăm, adică medicii nu folosesc cuvinte mari dar noi vedem asta drept un prim miracol”, a afirmat preotul Nicolae Dima.

Cu toate că operația a decurs bine, copila a rămas cu sechele neurologice grave. De asemenea, Ecaterina a avut nevoie și de recuperare, care a fost realizată în cadrul clinicii din apropierea orașului german Dresda.

„E ca și cum s-ar fi născut a două oară”

„Plecăm în Germania cu Ecaterina. Slavă lui Dumnezeu, e o dimineață rece aici pe aeroportul Băneasa, dacă vreți să vă arăt ceva, uitați cum este înmatriculată aeronava cu care vom zbura. "OK-HAR". Am luat-o drept un semn bun”, a declarat preotul Nicolae Dima.

„Am acum un mesaj. Iată mesajul. „Vă mulțumesc tuturor pentru că ați avut încredere că o să mă fac bine". Ea este, deci, noua Ecaterina. Zic nouă Ecaterina pentru că Ecaterina e ca și cum s-ar fi născut a două oară”, a precizat preotul Nicolae Dima

Luni, 6 martie, copila a reușit să facă câțiva pași, însoțită fiind de tatăl ei.

„I-am spus - ne bucurăm să te vedem și ea îmi spune - "îți mulțumesc din tot sufletul meu". Când mi-a spus asta, s-a topit inima mea, de bucurie. Cea mai mare bucurie pe care am trăit-o în Germania a fost aceea că am jucat Fazan cu ea. Şi ne-a bătut la Fazan de două ori, ne-a închis”, a precizat Vasile Ioana.

„Au fost trei luni extrem de grele și mi-e frică să zic și frumoase. Așa cum Dumnezeu ne-a trimis încercarea, ne-a trimis și vindecarea”, a adăugat Nicolae Dima.

În aproximativ o lună, copila revine în țară.