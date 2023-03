La doar 5 ani, Daria se luptă cu necroze pe tot corpul și cu insuficiența renală!

Daria, un îngeraș de numai 5 anișori, o fetiță frumoasă, veselă, jucăușă și plină de energie, este mezina familiei și, împreună cu frățiorul de 8 ani, sunt tot ce au mai scump pe lume familia Hutuna din comuna Butimanu, jud. Dâmbovița.

În decembrie 2022, viața acestei familii fericite și împlinite a devenit un coșmar când Daria, dintr-un copil sănătos și voios, a făcut brusc febră și i-au apărut niște pete pe piele care s-au extins în câteva ore pe tot corpul. Părinții au mers cu ea de urgență la spital. Starea Dariei s-a agravat rapid în câteva ore, ajungând în șoc septic, insuficiență renală acută cu necesar de dializă, necroze multiple atât la mâini, cât și la picioare. În urma analizelor și investigațiilor, medicii i-au pus diagnosticul crunt de Purpura fulminans Meningococica, care este o formă gravă de septicemie fulgerătoare, cauzată de o infecție cu meningococ și care afectează în special copiii mici. Purpura fulminans se manifestă prin febră ridicată, prin leziuni cutanate necrotice și hemoragice, iar apoi prin stare de șoc. Tratamentul necesită spitalizare de urgență, administrarea de antibiotice pe cale venoasă și tratamentul stării de șoc.

De 3 luni fetița este internată alături de mama ei la Spitalul Gomoiu din București, luptându-se cu această bacterie care îi pune viața în pericol. Deși trupul îi este plin de răni și necroze, fetița nu se dă bătută, vrea să trăiască și să se bucure din nou de copilărie.

Părinții se simt neputincioși și disperați văzând starea și suferința fiicei lor. Familia Hutuna este o familie modestă, dar care își iubește enorm copilașii pentru care ar face orice. Înainte de boala Dariei lucrau ambii părinți, însă în prezent, din cauză că mama este internată cu fetița, mai lucrează doar tatăl. Tratamentul pentru recuperare al Dariei este de lungă durată, nevoile sunt foarte multe, motiv pentru care familia a apelat la ajutorul asociației Speranță pentru România și imploră să fie sprijiniți financiar, pentru a-și vedea din nou fetița sănătoasă.

Cu ajutorul necesar, acest îngeraș plăpând va putea beneficia de tratamentul de care are mare nevoie și se va putea recupera – fii și tu un sprijin pentru Daria!

Pentru mai multe detalii despre Daria Hutuna, puteți intra în contact cu responsabilul campaniei de strângere de fonduri, Cristina Pîrv: braduletcristina@gmail.com, tel: 0771190721

Pentru donații online cu cardul, prin Paypal, WISE si prin firma, puteți accesa linkul campaniei: https://www.sperantapentruromania.ro/cause/hutuna-daria/

O puteți ajuta pe Daria Hutuna prin donații rapide și transferuri bancare, menționând în Detalii numele "Hutuna Daria":

Denumire: Asociatia SPRO (Speranță pentru Romania) CUI: 41026636

MODALITATI DE DONATII RAPIDE - Detalii - " Hutuna Daria "

· Revolut: 0766 365 833 sau revolut.me/sperantaromania;

· BT Pay: 0766 365 833;

· ING Bank: 0766 365 833

DONATII PRIN BANCA - Detalii - " Hutuna Daria "

BCR IN LEI: RO16RNCB0015163548220001 IN EURO: RO59RNCB0015163548220003 IN USD: RO29RNCB0015163548220058 COD SWIFT: RNCBROBU

BRD LEI: RO34BRDE020SV83172010200 EUR: RO17BRDE020SV83172350200 COD SWIFT: BRDEROBU

Banca Transilvania IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601 IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601 GBP: RO95BTRLGBPCRT0502381601 COD SWIFT: BTRLRO22

RAIFFEISEN BANK LEI: RO79RZBR0000060021092494 EUR: RO83RZBR0000060021092519 COD SWIFT: RZBRROBU

ING Bank IN LEI: RO61INGB0000999909241779 IN EURO: RO84INGB0000999909241850 COD SWIFT: INGBROBU

CEC Bank LEI: RO17CECEB00030RON0604187 EUR: RO53CECEB000C1EUR0604211 COD SWIFT: CECEROBU

UniCredit Bank LEI: RO71BACX0000002272526000 EUR: RO44BACX0000002272526001 COD SWIFT: BACXROBUXXX