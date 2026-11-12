 Jocurile Adevărul lansează competițiile între prieteni. Utilizatorii își pot crea grupuri private, își pot compara punctajele și se pot provoca reciproc | adevarul.ro
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Jocurile Adevărul lansează competițiile între prieteni. Utilizatorii își pot crea grupuri private, își pot compara punctajele și se pot provoca reciproc

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Jocurile online devin mai distractive atunci când ai cu cine să concurezi. Platforma Jocuri Adevărul introduce noi funcționalități prin care utilizatorii își pot invita prietenii, colegii sau membrii familiei în grupuri private, unde își pot compara rezultatele și pot urmări cine obține cele mai multe puncte.

Platforma Jocuri Adevărul, disponibilă și pentru grupuri
Platforma Jocuri Adevărul, disponibilă și pentru grupuri Foto: AI-generated illustration

Noua opțiune le permite utilizatorilor să transforme jocurile zilnice într-o competiție în care participanții se întrec pentru primul loc în clasament. Fie că este vorba despre familie, colegi de serviciu sau prietenii cu care își petrec pauza de cafea, fiecare își poate face propria echipă.

Cum îți creezi propriul grup și îți inviți prietenii

Pentru a începe o competiție, utilizatorii trebuie să intre în contul lor de pe platforma Jocuri Adevărul, să acceseze secțiunea „Grupurile mele” și să aleagă un nume pentru grup.

Următorul pas este distribuirea linkului de invitație către prieteni. Aceștia trebuie să se autentifice în contul lor și să accepte invitația pentru a deveni membri.

Punctele obținute de fiecare participant sunt preluate automat în clasamentul grupului. Astfel, membrii pot vedea cine se află pe primul loc și cum evoluează rezultatele celorlalți.

Grupurile sunt private, iar clasamentul poate fi consultat doar de persoanele care au primit invitația și s-au alăturat.

POȚI ACCESA AICI PLATFORMA JOCURI ADEVĂRUL

Clasamente zilnice și săptămânale: cine este cel mai bun din gașcă?

Competiția poate fi urmărită în funcție de perioada aleasă. Membrii grupului pot compara punctajele pentru toate jocurile sau pot selecta un singur joc.

Clasamentele sunt disponibile atât pentru ziua în curs, cât și pentru întreaga săptămână. Perioada săptămânală începe luni, potrivit orei României.

Un detaliu important este că punctele câștigate înainte de intrarea într-un grup sunt luate în calcul dacă au fost obținute în perioada selectată. Astfel, cei care se alătură mai târziu nu pornesc neapărat de la zero.

Îți poți provoca prietenii după fiecare joc

O altă funcționalitate le permite utilizatorilor să distribuie rezultatul obținut după terminarea unui joc și să-i invite pe ceilalți să încerce aceeași provocare.

Butonul „Provoacă-ți prietenii”, disponibil pe ecranul rezultatului, deschide meniul de distribuire al telefonului sau al dispozitivului folosit. Utilizatorul poate alege aplicația prin care vrea să trimită rezultatul. Prietenii primesc punctajul și un link către provocare.

Dacă meniul de distribuire nu este disponibil, rezultatul și linkul pot fi copiate și trimise manual.

Jocuri noi în fiecare dimineață, gratuit și fără instalarea unei aplicații

Jocuri Adevărul oferă în continuare ediții noi în fiecare dimineață, cu grile de logică, careuri de cuvinte și întrebări de cultură generală. Jocurile sunt gratuite și pot fi accesate direct din browser, de pe telefon, tabletă sau laptop.

Fiecare joc terminat aduce puncte, iar nivelurile mai dificile sunt recompensate cu un punctaj mai mare. Utilizatorii pot urmări și clasamentele generale ale platformei, disponibile pentru ziua curentă, săptămână, lună și pentru totalul punctelor acumulate.

Pentru a participa la clasamente și la competițiile de grup este necesar un cont. Autentificarea se face folosind același cont ca pe Adevărul.ro.

Cei care vor să-și provoace prietenii pot accesa platforma la jocuri.adevarul.ro.

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