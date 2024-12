IT-iștii, supărați că Guvernul le taie facilitățile: „De la anul eu fac evaziune. Nimeni nu se uită la mecanicii auto, chelneri, fetele cu unghii...”

Anunțul că facilitățile fiscale acordate diverselor sectoare de activitate vor fi suspendate i-a supărat pe specialiștii din domeniul IT. „De la anul eu fac evaziune” - este mesajul de pe o rețea de socializare care a adunat sute de comentarii, pro și contra.

IT-iștii ar putea să nu mai beneficieze de facilitățile fiscale care li se acordă de mai mulți ani, salariile obținute de specialiștii din acest domeniu fiind scutite de plata impozitului pe venit (10%) aplicată salariilor brute de până la 10.000 lei. În aceeași situație sunt și lucrătorii din construcții și cei din agricultură.

Măsura, cuprinsă în prevederile ordonanței „trenuleț”, ar putea duce, atrage atenția un IT-ist, într-o postare pe Reddit.com, la contracte încheiate la „gri”, adică înțelegeri între angajat și angajator ca o parte din salariu să fie plătită „în plic”.

„De la anul eu fac evaziune. Deja am vorbit cu angajatorul și am negociat: minimul pe card, restul în plic.

Nu am de gând ca eu, IT-ist, să fiu luat la mișto ca un fel de tocilar al clasei și să le plătesc eu ăstora greșelile. Am ajuns de râsul tuturor. Nimeni nu se uită la mecanicii auto, chelnerii, frizerii, fetele cu unghii etc. care fac mai mult decât un „senior” la plantațiile de sclavi ca Epava, Cucknizant sau Luxcoif... dar tot noi o să plătim mai mult. Nu o să îi dau lui Ciolacu în veci un bănuț în plus. Și nici lui Iohannis (care apropo, nu este președintele de drept al României). Pe voi ce vă oprește?” – este mesajul care a adunat peste 200 de comentarii.

Decizia IT-istului a fost aprobată de unii dintre comentatori și contestată puternic de alții. Unii i-au atras specialistului atenția că un salariu mic în documente înseamnă și șanse mai mici de a obține un credit bancar, de exemplu. Pe de altă parte, a venit o altă părere, nicio firmă cât de cât serioasă din zona de tech nu va subdeclara salariul. „Consecințele sunt mult prea mari pentru o companie prinsă cu așa ceva. Amenda poate să fie până la 100.000 RON și administratorul firmei poate răspunde penal în caz de ilegalități repetate”, atrage atenția un comentator.

„Și la pensie să-i înjuri pe ăștia că-ți dau pensie mică, că tu ai muncit toată viața”, îi atrage altcineva atenția IT-istului. Pentru venituri mai mari la bătrânețe există alte soluții, nu se lasă T-iștii.

„Pentru aia investesc. Prefer să bag lunar în fonduri la bursă sau imobiliare decât să mai plătesc vreodată CASS”, vine răspunsul.

Un alt comentator prezintă chiar un calcul (realizat cu o aplicație calculator de pensie) conform căruia, cotizând la stat pentru un salariu brut de 15.000 lei, timp de 25 ani, pensia care i s-ar cuveni ar fi de doar 3.727 lei. Chiar și indexați cu inflația, banii sunt foarte puțini, continuă comentatorul. Dacă în schimb suma datorată lunar statului, respectiv 3.187 lei, ar fi economisită, în 25 ani s-ar acumula o sumă frumoasă, de peste 267.000 dolari.

„Fără cadouri la profesori, fără plic la medici. Vacanțele obligatoriu în afara țării”

Neplata taxelor nu este o soluție, vin în schimb și alte păreri. „Ah, clasicul român care fură și după se plânge. Vrem o țară civilizată, dar nu vrem să plătim taxe. Mentalitatea românului - o țară ca afară dar noi să rămânem la fel. Înțeleg că te supără cum se fură taxele, dar asta este aceeași mentalitate a bogătașilor care au milioane de euro dar nu vor să plătească taxe pe ele. Dacă vrei o schimbare, pornește o discuție pertinentă, implică-te în ONG-uri, bagă-te oleacă pe politică etc..”, îl sfătuiește pe IT-ist un alt comentator.

IT-istul este taxat și de alte persoane: „Cum se plânge că i s-a luat subvenția, care a fost un beneficiu temporar. Și te jelești ca un prost. Ești IT-ist, o slujbă de domnitor, oricât de stresant ar fi, lucrezi de acasă la căldurică, alții lucrează pe șantier în ploaie, frig, noroi. Alții lucrează 12-16 ore, zile la rând, în spitale, și văd oameni murind zilnic”.

Un alt specialist din domeniu atrage atenția că măsura la care apelează acum Guvernul era oarecum așteptată, și asta chiar de mai multă vreme. Consecința este însă că cei care câștigau bine se vor gândi acum de două ori înainte de a achita sume considerabile pentru anumite servicii.

„Personal o să încerc să recuperez diferența din micile atenții pe care le făceam: la tips, la plata unor lucrări în jurul casei care nu făceau prețul plătit, etc. Dacă îmi permiteți un sfat, asta ar trebui să faceți și voi, să vă opriți din a fi “darnici”! Limitați achizițiile, nu mai plătiti peste, nu vă aruncați la achiziții mari gen apartamente, încercați să vă ocupați de copii singuri și să-i faceți mai responsabili - fără afterschool și pregătiri care nu sunt necesare! Fără cadouri la profesori, fără plic la medici! Vacanțele obligatoriu în afara țării! O să vedeți că peste 6 luni - 1 an, o să înceapă lumea să descopere că era bine cu IT-iști”, este un alt comentariu.

Discuția duce către aspecte de asemenea demne de luat în seamă, lansându-se un ndemn la un protest altfel. „Sunt peste 150 k de angajați în IT, dacă nu mai mulți, dacă îi numărăm și pe freelanceri. Să ne gândim cum ar arăta bursa românească dacă toți și-ar vinde asset-urile și le-ar muta la un broker străin, daca ai schimba toti RON-EUR/USD, daca nu ai mai fi un consumator în țară, în schimb ai consuma în afara țării. Dacă mersul în club, restaurant se transformă în stat acasă, quality time cu prietenii acasă, în maxim 1 an această formă de protest tacită o să aibă un impact. Bine, depinde de numărul de adepți”, este un alt comentariu.

„Nu doar domeniul IT sau cel din construcții susțin economia acestei țări, aceste câteva domenii doar au beneficiat de niște scutiri de taxe în timp ce restul au suportat taxarea Full, că, na, nu toți suntem făcuți să stăm cu roaba în mână sau mari programatori. Eu, spre ghinionul meu și proasta inspirație, am decis că vreau să fiu inginer”, vine un comentariu dintr-un alt sector de activitate.

Pentru a beneficia cât mai mult de venitul realizat, cei cu SRL-uri își trec de multă vreme parte din cheltuielile personale pe firmă, explică cineva într-un alt comentariu. „Prietenii cu SRL au început să își cumpere mașinile pe firmă ca să mai salveze niște bani. Cheltuieli cu mâncarea de la Metro trecute ca Office Christmas brunch, etc. Nu sunt toți retardați să dea 10% dividende pentru a acoperi sporul de stat pe scaun al unora”, se explică în comentariu.

„O mizerie de popor suntem, toți cu gândul la furat. (...)Toți se uită să facă evaziune și să plătească cât mai puține taxe, dar apoi au pretenții să li se ofere servicii publice excelente și să aibă pensii nesimțite. Din păcate, spiritul civic și cel de comunitate e mort în secolul 21. Dacă se întâmplă vreo nenorocire, npc-urile scot telefonul și filmează în loc să sară în ajutor. Dacă în trecut mergeam pe principiul "să moară și capra vecinului", acum am trecut la nivelul să moară capra vecinului ca să o pot lua eu. Halal societate am construit”, este o altă explicație.

„Glumim dar ăsta e doar începutul, când vor pleca firmele mari din cauza taxelor mărite s-ar putea să nu mai aibă din ce lua impozit”, e concluzia amară a unui alt comentator.