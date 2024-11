Concedierile din IT vor continua chiar dacă se mențin facilitățile fiscale actuale (raport)

România devine un punct central pe harta globală a outsourcing-ului IT, iar perspectivele sale economice reflectă transformările prin care trece această industrie sub presiunea de reducere a costurilor dar in acelasi timp de integrare a unor tehnologii avansate care necesita inovare.

Acest context obligă companiile românești să își consolideze poziția pe piață prin implementarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială și adoptarea unor modele de preț dinamice, capabile să facă față cerințelor internaționale tot mai ridicate de eficiență și inovație, potrivit raportului Romania IT Outsourcing in 2025.

Într-o piață locală estimată să genereze venituri de 375,4 milioane USD în 2024 din outsourcing IT, România îmbină costurile competitive cu livrarea de soluții tehnice de înaltă calitate. Cu toate acestea, rata anuală de creștere de 10,02%, prognozată până în 2029, va aduce venituri mai mari, dar fără o creștere proporțională a profitului. Tendința este de a continua și în 2025, pe fondul presiunilor de eficiență și al investițiilor în tehnologii avansate.

„Pe lângă implementarea soluțiilor bazate pe AI, menite să eficientizeze și să reducă costurile firmelor de IT din România, tranziția către dezvoltarea și comercializarea de produse proprii poate reprezenta o alternativă viabilă, însă una plină de riscuri. Dezvoltarea de produse necesită investiții inițiale semnificative și expertiză solidă în marketing pentru a asigura o poziționare și promovare eficientă pe piețele internaționale. Având în vedere că doar 5% dintre produsele noi ajung să fie un succes, o astfel de tranziție ar trebui realizată treptat și în paralel cu dezvoltarea unor soluții sofisticate și strategice de outsourcing.” a declarat Lucian Ghinea, CEO 112Hub.

Romania mizează pe tehnologii avansate și compatibilitate culturală

România a depășit modelul simplist al outsourcing-ului bazat pe costuri mici. Companiile românești au adoptat tehnologii avansate precum AI și soluții hibride, reducând timpii de livrare cu până la 30%, ceea ce reprezintă un avantaj competitiv semnificativ și un exemplu al capacitatății României de a livra soluții de înaltă valoare.

Compatibilitatea culturală cu clienții din Europa de Vest este un diferențiator major pentru România, facilitând o colaborare mai eficientă și evitând barierele culturale frecvent întâlnite în alte destinații, cum ar fi India sau Filipine.

"România oferă o combinație rară de cost-eficiență, expertiză tehnică și colaborare fluidă cu clienții din Europa de Vest", afirmă Lucian Ghinea, CEO al 112HUB, o companie specializată în matchmaking pentru outsourcing IT, unică pe piața din România.

Companiile caută soluții pentru a rămâne profitabile

Pe termen scurt, presiunea asupra salariilor din sectorul IT din România s-a diminuat în urma valului de concedieri din 2024. În prezent, ratele zilnice pentru outsourcing se situează între 320 și 700 de dolari, variind în funcție de complexitatea proiectelor și de expertiza necesară. Perspectivele pentru 2025 nu indică schimbări semnificative, însă pe termen lung companiile românești vor trebui fie să ridice nivelul soluțiilor oferite, fie să facă tranziția către dezvoltarea de produse proprii. În paralel, diversificarea locațiilor de livrare către zone cu costuri mai reduse și extinderea operațiunilor de livrare în afara României vor deveni strategii esențiale pentru a-și menține marjele de profit într-o industrie tot mai competitivă.

„Disponibilizările din IT-ul românesc vor continua, iar în cazul reducerii funor facilități fiscale actuale, acestea s-ar putea intensifica, amplificând presiunile deja existente asupra sectorului. În acest context, este de așteptat ca firmele să fie obligate să depună eforturi semnificative pentru a limita disponibilizările, care ar putea ajunge la cel puțin 10% din personal. Creșterile salariale nici nu intră în discuție în acest context, dată fiind presiunea asupra costurilor operaționale și a rentabilității”, declară Lucian Ghinea.

România are toate ingredientele pentru a deveni un lider regional în outsourcing-ul IT, cu o forță de muncă pregătită, poziționare geografică avantajoasă și o capacitate dovedită de adaptare la schimbări economice. Totuși, presiunile fiscale și automatizarea rapidă vor testa limitele adaptabilității sale.