Experiența umilitoare trăită de o româncă în Ungaria. „Ceva ireal, pe lângă frigul crud, oamenii erau și mai cruzi“

Numeroși români reclamă experiențe neplăcute în Ungaria și Bulgaria, iar acestea tind să devină tot mai dese. O astfel de experiență a avut de curând o femeie în Budapesta.

Călătoria cu trenul spre Viena – via Budapesta – tinde să devină o experiență de evitat pentru tot mai mulți români. Iar în ultimul timp, problemele, departe de a fi cazuri rare, izolate, încep să apară foarte des.

Astfel că drumul cu trenul spre Austria sau spre Ungaria, ca și cel cu trenul înapoi spre România este un coșmar cu repetiție. Iar nimeni nu ia măsuri pentru ca „trenurile groazei” să nu le mai strice concediile și drumul oamenilor.

O româncă a relatat pentru „Adevărul” experiența neplăcută pe care a avut-o de curând în Budapesta.

„Am plecat cu trenul din București către Viena pe 29 noiembrie 2023, cu o întârziere de 20 de minute. Am avut bilet la cușetă. După intrarea în Ungaria, pe la 6 dimineața, am fost dați jos din acest tren „direct” către Viena, în Budapesta. După o oră și jumătate de stat în frig, am fost preluați de un tren (evident fără cușetă) cu scaune normale către Viena”, a relatat tânăra.

Însă problemele nu s-au oprit aici. La întoarcere, lucrurile aveau să se complice și mai mult.

„La întoarcere, însă, plecare pe 3 decembrie 2023, începe o altă nebunie. Din Viena trenul vine cu întârziere de două ore. Imediat după intrarea în Ungaria ne-au dat jos. Fără explicații. Am alergat după trenuri către Gyor, iar de la Gyor au fost trei trenuri către Budapesta. Fiecare a prins ce a putut”, a mai spus ea.

Haosul a căpătat note dramatice imediat ce oamenii au realizat că exista o variantă și mai bună. „Am ales unul însă în ultima clipă, oamenii au început să sară din el, printre care și noi, pentru a prinde un altul către Budapesta Keleti. Trenul către România era la ora 19.10”, a adăugat ea.

Intră și CFR în scenă

Aici a intrat în scenă CFR, iar șeful trenului a refuzat să îi aștepte pe cei întârziați. „Am ajuns în Budapesta cu întârziere de aproximativ 20 de minute, cu insistențe ca trenul de România să ne aștepte. Nimic, însă, de data asta CFR-ul a fost punctual... În gara din Budapesta, ceva ireal. Pe lângă frigul crud, oamenii și mai cruzi. Două ore am încercat să luăm bilete pentru trenul de 22.45 spre România. Când am renunțat la luptă, doamna de la ghișeu ne-a cheamat înapoi și ne-a spus că vom avea bilete. Fără locuri însă. Am luat așa, de disperare să ajungem acasă”, a povestit ea.

Doar că, de această dată, trenul CFR nu a mai fost la fel de punctual ca atunci când oamenii s-au rugat să îi aștepte câteva minute.

„De data asta, însă, CFR-ul a întârziat, rezultand astfel o plecare întârziată cu aproximativ 30 de minute. Un haos și o debandadă totală, oameni disperați, înfrigurați care alergau cu bagajele în spate. Am ales trenul crezând că vom avea parte de o experiență decentă, mai odihnitoare ca o călătorie cu mașina, însă s-a transformat într-un fiasco total”, a mărturisit femeia.

Evident, pe parcurs, după intrarea în România, trenul nu doar că nu a recuperat întârzierea cu care plecase spre România, dar a adunat o oră de întârziere până la București.

Nu este pentru prima dată când astfel de probleme sunt semnalate. Tot recent, „Adevărul” a relatat o experiență asemănătoare a unor români. La fel și atunci, ei au reclamat tratamentul la care au fost supuși de cei de la MAV, compania de transport feroviar din Ungaria, dar și de CFR.