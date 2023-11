Situație scandaloasă în Ungaria pentru mai mulți români care voiau să ajungă la Viena cu trenul. „Blesteme și înjurături”

Mai mulți români care călătoreau cu trenul dinspre București spre Viena au avut parte de o surpriză neplăcută la Budapesta. Întâmplarea a fost relatată pe rețelele de socializare de unul dintre călători.

Unul dintre trenurile care leagă România de Austria a fost anulat la Budapesta, iar călătorii obligați să coboare și să se înghesuie în alte trenuri. Întâmplarea a avut loc la finele săptămânii trecute și a fost povestită pe larg de unul dintre membrii grupului de Facebook Vacanțe do it yourself.

Însă problemele au început încă din România, când trenul a acumulat întârziere din cauza vitezei reduse cu care se circulă pe căile ferate din țară. La Mediaș au apărut și primele probleme serioase, din cauză că CFR a vândut bilete pentru un vagon care nu exista în realitate, ceea ce nu a reprezentat însă o premieră.

„Ai zice că nu-i deloc altă țară, pentru că năravurile proaste sunt cam identice... Se ia una bucată tren București-Viena. La Mediaș ajunge cu 30 de minute întârziere. După ce se face cunoștință cu haosul generat de absența unui vagon (lipsea un vagon de clasa a doua, deși erau bilete vândute pentru el) apare primul contact cu șeful de tren. O matahala rotofeie, profund impasibilă la haosul din tren. Dă din umeri și zice «așezați-va pe unde găsiți loc!». Nu-l interesează că unii dintre pasageri au de mers încă 11 ore....”, și-a început el postarea.

Toaletele, mărul discordiei între călători și șeful de tren

Însă nu aceasta a fost singura problemă. Toaletele au fost practic inutilizabile fiind înfundate, iar mirosurile pestilențiale i-au terorizat pe călători. Însă nu doar atât. Oamenii s-au trezit la un moment dat că nu mai pot intra în toaletă, spre disperrarea unora.

„Toaletele din capetele vagonului sunt înfundate și inutilizabile. În mărinimia lui, șeful de tren lasă deschise ușile de acces către vagonul următor, deși are cușete și în mod normal nu se tranzitează. Însă după intrarea în Ungaria, obosit și plictisit, șeful de tren blochează accesul la vagonul cușetă, sub pretext că el are nevoie să doarmă. Zeci de călători, aflați în singurul vagon de clasă, situat în capătul trenului încep să amestece blesteme și înjurături la adresa CFR-ului și a matahalei somnoroase, cu rugăciuni și binecuvantari la adresa propriei vezici”, a completat el.

Ce începe prost, se termină și mai prost

Iar legea lui Murphy care spune că ceea ce începe prost, se termină și mai prost s-a verificat la Budapesta. Asta pentru că ceea ce a început prost în România, a continuat și mai prost în Ungaria, unde au apărut alte și alte probleme.

„Numai că veștile proaste abia încep, pentru că intră în scenă și nesimțirea MAV-ului. Întârzierea de 30 de minute, recuperată parțial până la intrarea în Ungaria, crește vertiginos la aproape o oră. Iar MAV decide că nu mai are rost să lase trenul să circule până la Viena, așa că îl oprește la Budapesta. Iar angajații lui coboară călătorii din tren, inclusiv de la vagoanele de dormit, și le spun să meargă mai departe cu o garnitură austriacă, programată o oră mai târziu. Fără nicio explicație”, a povestit el.

Din acel moment a început și haosul și goana după locurile libere din alte trenuri. „Începe goana după un loc liber, pe scaun, în celălalt tren, pentru ultimele trei ore de călătorie până la Viena. Iar cei care continuă din Viena spre alte destinații, sunt nevoiți să caute alte trenuri, cele pentru care aveau bilete luate deja, fiind pierdute. Pentru că, nu-i așa, MAV-i frate cu CFR-ul și are același dispreț față de călători, mai ales dacă sunt români... Morala: câtă vreme niște papițoi puși pe furat vor conduce CFR-ul, Ministerul Transporturilor și alte structuri de sus, nicio șansă nu e să avem un transport serios. Nici la noi, nici la unguri”, și-a încheiat el postarea.

Cine-i vinovat?

Reacțiile nu au întârziat pe grupul amintit și au fost dintre cele mai diverse. În timp ce unii au criticat serviciile oferite de CFR, iar alții au criticat și serviciile companiei ungare de căi ferate (MAV), alții au văzut într-un mod diferit problema.

„CFR, Poșta Română, and many more, ar trebui să dispară!”, a scris o femeie, dar a fost imediat contrazisă cu argumente: „Nu instituțiile, cucoană, Poșta Română are o istorie de 150 de ani, CFR și de peste 100: să dispară nemernicii care au dus la ruinarea lor în ultimele decenii.”

WC-urile pestilențiale și „mioriticii”

Altcineva a remarcat că ungurii au luat o decizie corectă și că au decis să oprească trenul din cauză că WC-urile erau înfundate, lucru de neconceput într-o țară civilizată: „Era mai bine ca MAV să vă lase să continuați călătoria în vagoane cu WC înfundate? V-au pus la dispoziție o garnitură austriacă ce pleca curată din stația de origine. Adică le-au oferit românilor condiții civilizate de călătorie. Ca o constatare, cam totul e mai civilizat în Ungaria decât în România.”

A intervenit imediat autorul postării inițiale, care l-a contrazis: „Era mai bine dacă MAV nu întârzia trenul mai mult decât o făcuse CFR, era mai bine dacă nu întrerupea parcursul unui tren, ca să înghesuie călători luați inclusiv de la vagoane de dormit pe puținele locuri pe scaune dintr-un alt tren, doar pentru că trenul românesc avea aproape o ora întârziere acumulată în mare parte în Ungaria și în general era mai bine să nu vorbiți despre ce nu știți! Vă recomand să plătiți vreo 200 de euro pe un bilet la vagon de dormit și să vă treziți mutat într-un tren în care să mergeți în picioare! Într-o țară civilizată, o toaletă se igienizează inclusiv pe parcurs, dacă ruta e lungă. O astfel de țară e vecina Austria.”

Internautul care le-a dat dreptate celor de la MAV a revenit și l-a contrazis din nou. „E vorba de două ore pe tren de la Budapesta la Viena. Ungurii au luat decizia bazat pe situația în ansamblu, nu doar pentru influencerii cu figuri de mioritici din vagonul cușetă. Ar trebui să trimită trenul înapoi în România cum l-au găsit: toaletele se pot igieniza, însă pasagerii mioritici nu.”

În discuție a intervenit și un alt internaut. „Îți dai seama ce figuri de mioritici, să plătească un bilet la cușetă și să se plângă că stau în picioare. S-au ajuns și valahii ăștia”, a fost reacția sa ironică.

CFR, ținta internauților

Pentru alții, a fost un prilej bun să-și aducă aminte de alte experiențe negative cu trenurile CFR. Iar oamenii nu au mai putut fi opriți în acel moment.

„Am mers zilele trecute cu trenul pe ruta Constanța- București. Menționez că am mai mult de 30 de ani de când nu am mai folosit acest mijloc se transport în România, întrucât am trăit cam 20 de ani în Italia. Greșeală totală! De când s-a deschis trapa pentru a pași pe scară trenului, am fost izbită de mirosul pestilențial, mizeria, rugina și nesimțirea atât a CFR-ului dar și a călătorilor. La întoarcere, în aceeași seară, trenul a avut întârziere 65 de minute. Zici că venea de la celălalt capăt al lumii. Bineînțeles că toaletele au fost nu doar impracticabile, dar mizeria era ieșită afară din toaletă, pe holul unde se aștepta coborârea. Să fac o comparație cu ce am trăit, ar fi că o blasfemie. Mi-e rușine dar și scârbă să trăiesc în asemenea țară. Nimic nu s-a schimbat în bine în ultimii 30 de ani”, a fost altă reacție.

„Să înțeleg că este o practică la CFR să vândă bilete pentru un vagon lipsă? Așa a fost și pe Ruta Sibiu București, de la Sibiu la Brașov a lipsit vagonul 6!”, a confirmat altul. „Ce, doar Wizz Air să facă overbooking? Se poate și la CFR, au învățat de la «cei mai buni»”, a fost o observație.

„Din păcate cu CFR am avea toți cel puțin o situație de povestit. Rar mai apar și cazuri fericite...”, a concluzionat altcineva. „Dacă depuneți 500 de reclamații se face ceva. Dacă nu, nu”, a fost sfatul care a închis zecile de comentarii.