Problema cu care s-a pricopsit un patron care a cumpărat marfă din Rusia. „La ce mă pot aștepta?”

Un antreprenor român se confruntă cu o problemă serioasă după ce a importat din Polonia cereale având Rusia ca țară de origine.

Patronul român care a importat cereale rusești din Polonia spune că nu este pentru prima dată când face asta, însă până de curând nu a avut niciun fel de probleme. Acum, situația pare cu totul alta. Disperat, el și-a spus oful pe grupul de Facebook Grupul Antreprenorilor din România, unde a cerut sfaturi.

„Bună seara! Întâlnesc următoarea problemă: În 2022 am făcut un import de cereale din Polonia, cerealele fiind de origine din Rusia. Acest import nu a trebuit să îl „vămuiesc”, deoarece acestea au fost vămuite în Polonia. În 2023 fac același import de cereale de la aceeași firmă din Polonia, cerealele fiind tot de origine din Rusia. Iar astăzi mă trezesc cu un control de la domnii de la vamă, pentru că nu am făcut vama pentru importul din 2023, cu toate că eu le am explicat acestora că același lucru l-am făcut și în 2022 și nu am fost nevoit să «vămuiesc» marfa respectivă. Le am arătat conversații cu reprezentantul firmei din Polonia în care îmi spune destul de clar că nu am treabă cu vama din România”, și-a început el postarea.

Acum, el tremură că ar putea avea probleme mari și nu știe ce e de făcut. „Într-un final aceștia mi-au făcut o invitație la biroul lor, în ianuarie, pentru a veni cu toate actele necesare. Întrebarea mea este, la ce mă pot aștepta? V-aș fi foarte recunoscător dacă vreun coleg antreprenor s-a confruntat cu această speță! Vă mulțumesc!”, a încheiat el.

Ce spun românii

Rugămintea sa a avut ecou și mai mulți membri ai grupului au încercat să-l ajute cu un sfat măcar.

„Rugați polonezul să vă trimită declarația vamală de import. Acolo se vede de unde a importat marfa și ce taxe a plătit”, a scris cineva. „Nu o vor furniza și vor invoca secretul comercial. Se poate cere nr DVI cu care au făcut vama în Polonia”, a replicat altcineva.

„Dacă are un contract cu ei sau dacă îi reprezintă pe teritoriul României în vreun fel (filială, agenție, reprezentanță etc), atunci i-l dă. Dacă nu, poate cere să trimită DVI-ul direct punctului / comisionarului vamal la care a făcut importul. La rândul ei, autoritatea română este obligată să nu divulge prețul și să folosească din document doar informațiile necesare de care are nevoie. De asemenea, mai pot lua legătura cu omologii lor din Polonia și să ceară informații necesare”, a revenit primul „comentator”.

Și a răspuns și celălalt: „Furnizorul de regulă nu dă DVI din cauza prețului de achiziție. Din postare nu trag concluzia ca ar fi o filială etc a furnizorului în România. Dacă are factura intracomunitară deja nu mai e problema lui, dar vama va plusa să dovedească dublu ceea ce e dovedit deja de factura cu atribut fiscal de Polonia. Până face vama sesizare... și primește răspuns din Polonia expiră și bugetul pe 2024. Ei vor bani acum nu mai târziu. Ce dacă vor face un mic abuz?”, a comentat acesta. Și a adăugat apoi: „Am în spate 20 de ani de trading și situația asta am avut-o de N ori..... din pacate. Și e dificil să-i explici cuiva care nu vrea să înțeleagă.”

Alții au venit cu alte perspective: „Odată ce polonezul a emis factura către un beneficiar din UE , este comerț intracomunitar (fără taxe vamale)”, a comentat cineva.

„Actele la zi - foarte important și consultat un jurist pe speța respectivă”, a scris alt membru al grupului, după care a adăugat: „Din cunoștințele pe bază de experiență ei ne amenință ca și cum ar trebui sa punem lacătul pe ușă mâine că doar sunt slugi Din temei legal trebuie consultat un jurist sau avocat pe speță de genul. Iar amenzile pot fi contestate dacă nu sunt in temei legal.”

„Întrebarea este de unde știți că marfă este din Rusia… și ce relevanță are? Dacă faceți achiziție din Polonia, factura are cod fiscal de Polonia, atunci nu prea are logică treaba. Doar dacă marfa a fost doar în tranzit în Polonia și a făcut o ilegalitate polonezul. Dacă aveți CMR pe care scrie o adresă din Polonia că e expeditorul și dvs ca destinatar cred că nu au ce să vă facă, însă dacă pe CMR scrie expeditor Rusia... Atunci vă asumați”, l-a avertizat altcineva.

„Ai făcut achiziția din Polonia, achiziție intracomunitară! Nu se plătește vamă nici TVA , bineînțeles dacă ești înregistrat ANAF (declarația 300) comerț intracomunitar!”, a spus altul.

Pro și contra

„Dacă pe CMR este adresa lor de plecare, atunci nu cred că e treaba ta să investighezi de unde vine marfa. Doar și o marfă din China, vândută și răsvândută nu trebuie investigat cum a fost introdusă în uniune. Să faceți CMR-ul la factură, asta este important. Totuși, revin la întrebarea de sus. De unde știți că marfa este din Rusia, are document specific?”, l-a întrebat un alt membru al grupului.

„În România este embargou pentru produsele din Rusia. Dacă Polonia are un alt regim, adică nu au acest embargou vama română „va sufla de praf”. Nu conversația cu importatorul/vânzătorul polonez vă ajută. Trebuie să vă transmită legea poloneză prin care să demonstrați că la ei nu există embargou. Cam asta este ideea. Oricum pregătiți-vă pentru o bătălie cu ai noștri vameși. Statul român vrea să scoată bani din piatră seacă”, a fost opinia unei doamne. „Chiar dacă Polonia are alt regim producătorul tot Rusia este!”, i-a răspuns altcineva.

„Indigenizare ar fi un cuvânt care ar putea rezolva situația, însă așa cum am lăsat să se înțeleagă depinde de prevederi legale. Poate autorul postării vă spune cum a fost soluționată speța”, a fost alt comentariu. „Este fals și se încadrează la fraudă alimentară”, a fost altă părere.

„Ar fi frumos să nu mai cumpărați marfa made in Rusia - dacă vreți să mai faceți parte din EU - Trebuie să și respectați restricțiile...”, i-a scris un moralist, dar a fost repede contrat de alți membri ai grupului: „Măcar dacă spuneai să cumpere de la agricultorii noștri! Nu „tre” să respecte nici o restricție! Trebuie doar ca tu să mai pui mâna pe o carte de gramatică!”, l-a ironizat altcineva. „Du-te și fă meditații cu el în particular”, a glumit o doamnă.

„Aveți o achiziție intracomunitara, în acest caz aveți o factură de la furnizor? Aveți plata prin transfer bancar? Sunt comisionar vamal, putem să ne auzim mâine. Dacă aveți documentele de mai sus, vama nu are o problema cu dvs”, i-a promis cineva. „Factura din Polonia, iar plata prin transfer bancar. Vă trimit acum mesaj în privat”, a răspuns autorul postării inițiale. „ În acest caz... trimiteți supravegherea la plimbare!”, a venit verdictul comisionarului vamal.

„Dacă regimul vamal al mărfurilor la intrare în comunitate a fost 42 atunci nu au ce să-ți facă! Verifică asta și arată-le legislația vamală”, a observat altcineva.

„Nu văd ce problemă poate să fie fiind vorba de import intracomunitar, la importurile extracomunitare se face vamă, verificati pe CMR dacă expeditorul este din Polonia. Dacă da, nu văd nici o problemă”, a confirmat altul.

„În România te poți aștepta la tot ce este rău!”, l-a prevenit cineva. „Mi se pare foarte bizar ca vama să se sesizeze fără un motiv în cazul unui import intracomunitar, cu o singură excepție : polonezul v-a înșelat și a acționat ca un intermediar , iar marfa s-a expediat din afara UE, având doar un stop în Polonia, care este o țară de tranzit oricum pentru mărfuri non - UE. Vă trebuie un avocat de drept comercial, dar în general nu prea se fac greșeli de acest fel - dacă am dreptate, o să vă ceară TVA și taxe vamale”, a fost un avertisment sumbru.

„Nu au treabă cu dumneavoastră, aveți factura de la firma poloneză nu vă doare capul ce origine are marfa! Este import intracomunitar scutit de vamă! E problema polonezilor cum au introdus ei marfa în comunitate! Ei au avut treabă cu vama la intrare în UE!”, a venit cineva cu o veste mai bună.