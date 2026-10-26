De la un cercel și o pungă de chipsuri la o condamnare penală. Profesor obligat să plătească 6.000 de lei, după ce a prins de gât un elev

Un profesor de engleză de la Școala Gimnazială din Hopârta, județul Alba, a fost condamnat de Judecătoria Aiud la plata unei amenzi penale de 6.000 de lei, după ce a agresat un elev de 14 ani în timpul orei.

Magistraţii nu au trecut cu vederea violenţa profesorului. Foto: arhivă

Incidentul, petrecut în dimineața zilei de 12 decembrie 2024, a fost surprins de camerele de supraveghere ale școlii. Deși instanța l-a găsit vinovat de purtare abuzivă, cadrul didactic continuă să predea, iar elevul participă în continuare la orele sale de engleză. Mama băiatului nu a solicitat despăgubiri în dosarul penal, în care profesorul și-a recunoscut fapta și și-a exprimat regretul.

Potrivit informațiilor din dosar, conflictul a început după ce adolescentul i-a cerut unui coleg să-l ajute să-și pună un cercel în ureche, în timpul orei de engleză. Profesorul ar fi intervenit amenințându-l că îi va smulge cercelul, iar elevul i-ar fi răspuns: „Dar haideți, domnule profesor!”.

Provocat, cadrul didactic s-a apropiat de banca elevului şi i-a aruncat o pungă de chipsuri aflată pe aceasta. După ce băiatul i-a cerut să-i dea banii pe ele, discuția a degenerat, profesorul prinzându-l pe elev de gât și scoțându-l din clasă, scrie ziarulunirea.ro.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum profesorul îl duce pe băiat pe hol, îl împinge spre un calorifer și îl ține acolo câteva secunde, strângându-l de gât. Potrivit rechizitoriului procurorilor, cadrul didactic i-ar fi spus apoi să se întoarcă în sala de clasă. În urma agresiunii, adolescentul a suferit excoriații și echimoze care au necesitat una-două zile de îngrijiri medicale.

„Cu ocazia audierii, persoana vătămată a arătat că după ce a cerut colegului său să-i pună cercelul în ureche profesorul de engleză s-a uitat la ei şi i-a spus Vvrei să-ţi smulg cercelul din ureche» persoana vătămată replicând «Dar haideţi, domnule profesor!». În acest context, profesorul i-a aruncat punga de chipsuri jos de pe bancă, persoana vătămată cerându-i să-i plătească chipsurile. Mai departe, inculpatul l-a prins de gât cu ambele mâini, apoi l-a prins de mână şi l-a scos din sala de clasă pe elev spunându-i «Hai să mergem la doamna directoare să sunăm la poliţie». Ajunşi pe holul şcolii, inculpatul l-a lipit pe elev de un calorifer şi l-a strâns de gât, apoi i-a spus acestuia să intre în sala de clasă. În urma faptei s-au cauzat persoanei vătămate leziuni escoriaţii şi echimoze care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile îngrijiri medicale”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Profesorul, în vârstă de 64 de ani, a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă în formă agravată, întrucât victima era minoră, se afla în grija sa, iar fapta a fost comisă în public.

Acesta și-a recunoscut vinovăția și a cerut să fie judecat prin procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, care a dus la reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă.

În motivarea hotărârii, judecătorul a arătat că, indiferent de comportamentul elevului, profesorul nu avea dreptul să recurgă la violență pentru a restabili ordinea în clasă. Instanța a respins posibilitatea renunțării la aplicarea pedepsei sau a amânării acesteia, considerând că agresarea fizică a unui copil de către un cadru didactic nu poate fi tolerată.

„Chiar dacă persoana vătămată avea un comportament impertinent şi nepotrivit în contextul dat, îngreunând desfăşurarea orei de engleză, inculpatul avea alte mijloace la îndemână pentru a restabili ordinea, folosirea violenţei fizice şi verbale nefiind permise unui cadru didactic, care trebuie să aibă grijă de elevi cât aceştia sunt la şcoală şi să îi ocrotească, în niciun caz să îi agreseze”, se arată în hotărârea instanţei de judecată.

La stabilirea amenzii penale de 6.000 de lei, judecătorul a ținut cont de recunoașterea faptei și de regretul manifestat de profesor, de numărul redus de zile de îngrijiri medicale, precum și de faptul că incidentul a fost unul izolat într-o carieră didactică îndelungată. Au fost luate în considerare și caracterizările pozitive primite din partea colegilor.

Profesorul și-a cerut scuze elevului și mamei acestuia, iar femeia a declarat că nu mai are pretenții civile în dosar.

Sentința Judecătoriei Aiud nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Între timp, elevul continuă să facă ore de engleză cu profesorul condamnat, iar familia nu a solicitat despăgubiri în cadrul procesului penal.