 De la un cercel și o pungă de chipsuri la o condamnare penală. Profesor obligat să plătească 6.000 de lei, după ce a prins de gât un elev | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

De la un cercel și o pungă de chipsuri la o condamnare penală. Profesor obligat să plătească 6.000 de lei, după ce a prins de gât un elev

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un profesor de engleză de la Școala Gimnazială din Hopârta, județul Alba, a fost condamnat de Judecătoria Aiud la plata unei amenzi penale de 6.000 de lei, după ce a agresat un elev de 14 ani în timpul orei.

Magistraţii nu au trecut cu vederea violenţa profesorului.
Magistraţii nu au trecut cu vederea violenţa profesorului. Foto: arhivă

Incidentul, petrecut în dimineața zilei de 12 decembrie 2024, a fost surprins de camerele de supraveghere ale școlii. Deși instanța l-a găsit vinovat de purtare abuzivă, cadrul didactic continuă să predea, iar elevul participă în continuare la orele sale de engleză. Mama băiatului nu a solicitat despăgubiri în dosarul penal, în care profesorul și-a recunoscut fapta și și-a exprimat regretul.

Potrivit informațiilor din dosar, conflictul a început după ce adolescentul i-a cerut unui coleg să-l ajute să-și pună un cercel în ureche, în timpul orei de engleză. Profesorul ar fi intervenit amenințându-l că îi va smulge cercelul, iar elevul i-ar fi răspuns: „Dar haideți, domnule profesor!”.

Provocat, cadrul didactic s-a apropiat de banca elevului şi i-a aruncat o pungă de chipsuri aflată pe aceasta. După ce băiatul i-a cerut să-i dea banii pe ele, discuția a degenerat, profesorul prinzându-l pe elev de gât și scoțându-l din clasă, scrie ziarulunirea.ro.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum profesorul îl duce pe băiat pe hol, îl împinge spre un calorifer și îl ține acolo câteva secunde, strângându-l de gât. Potrivit rechizitoriului procurorilor, cadrul didactic i-ar fi spus apoi să se întoarcă în sala de clasă. În urma agresiunii, adolescentul a suferit excoriații și echimoze care au necesitat una-două zile de îngrijiri medicale.

„Cu ocazia audierii, persoana vătămată a arătat că după ce a cerut colegului său să-i pună cercelul în ureche profesorul de engleză s-a uitat la ei şi i-a spus Vvrei să-ţi smulg cercelul din ureche» persoana vătămată replicând «Dar haideţi, domnule profesor!». În acest context, profesorul i-a aruncat punga de chipsuri jos de pe bancă, persoana vătămată cerându-i să-i plătească chipsurile. Mai departe, inculpatul l-a prins de gât cu ambele mâini, apoi l-a prins de mână şi l-a scos din sala de clasă pe elev spunându-i «Hai să mergem la doamna directoare să sunăm la poliţie». Ajunşi pe holul şcolii, inculpatul l-a lipit pe elev de un calorifer şi l-a strâns de gât, apoi i-a spus acestuia să intre în sala de clasă. În urma faptei s-au cauzat persoanei vătămate leziuni escoriaţii şi echimoze care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile îngrijiri medicale”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Profesorul, în vârstă de 64 de ani, a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă în formă agravată, întrucât victima era minoră, se afla în grija sa, iar fapta a fost comisă în public.

Acesta și-a recunoscut vinovăția și a cerut să fie judecat prin procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, care a dus la reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă.

În motivarea hotărârii, judecătorul a arătat că, indiferent de comportamentul elevului, profesorul nu avea dreptul să recurgă la violență pentru a restabili ordinea în clasă. Instanța a respins posibilitatea renunțării la aplicarea pedepsei sau a amânării acesteia, considerând că agresarea fizică a unui copil de către un cadru didactic nu poate fi tolerată.

„Chiar dacă persoana vătămată avea un comportament impertinent şi nepotrivit în contextul dat, îngreunând desfăşurarea orei de engleză, inculpatul avea alte mijloace la îndemână pentru a restabili ordinea, folosirea violenţei fizice şi verbale nefiind permise unui cadru didactic, care trebuie să aibă grijă de elevi cât aceştia sunt la şcoală şi să îi ocrotească, în niciun caz să îi agreseze”, se arată în hotărârea instanţei de judecată.

La stabilirea amenzii penale de 6.000 de lei, judecătorul a ținut cont de recunoașterea faptei și de regretul manifestat de profesor, de numărul redus de zile de îngrijiri medicale, precum și de faptul că incidentul a fost unul izolat într-o carieră didactică îndelungată. Au fost luate în considerare și caracterizările pozitive primite din partea colegilor.

Profesorul și-a cerut scuze elevului și mamei acestuia, iar femeia a declarat că nu mai are pretenții civile în dosar.

Sentința Judecătoriei Aiud nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Între timp, elevul continuă să facă ore de engleză cu profesorul condamnat, iar familia nu a solicitat despăgubiri în cadrul procesului penal.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
digi24.ro
image
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”
stirileprotv.ro
image
După Facebook și Google, un alt gigant tech cenzurează Gândul. Pagina de TikTok a ziarului este restricționată de cinci zile și reprezentanții companiei refuză să o deblocheze. Gândul este cel mai urmărit ziar din România de pe TikTok
gandul.ro
image
Tensiuni explozive în Brazilia! Flavio Bolsonaro nu recunoaște victoria lui Lula da Silva și cere anularea alegerilor
mediafax.ro
image
FCSB – Rapid sau El Clasico: cine a câștigat războiul audiențelor!? „Insula Iubirii” a îngenuncheat fotbalul! Surpriză și la Formula 1
fanatik.ro
image
Cum motivează judecătorii ruși condamnarea românului Adrian David Kercso la 15 ani de gulag: „Ura politică” față de președintele Putin și sprijinul pentru Ucraina
libertatea.ro
image
„Corpul meu a devenit un sclav al sistemului”: Femeile prinse în capcana datoriilor, care își scot uterul pentru a nu lipsi de la muncă
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
digisport.ro
image
Autostrada A0 Nord, blocată înainte de inaugurare. CNAIR anunță când se va putea circula pe cei 13 kilometri dintre Afumați și Cernica
click.ro
image
Un zăcământ de cupru și aur, care valorează miliarde de dolari, a fost descoperit sub deșertul din Nevada
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cine sunt angajații care pot primi minimum 23 de zile de concediu de odihnă pe an
observatornews.ro
image
”Nostradamus al Americii”, profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: ”Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
cancan.ro
image
Casa de Sănătate, obligată să deconteze 15.000€ pentru operația unui pensionar la un spital privat. Caz unic
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Top 5 jucători de la U Craiova care-l umplu de bani pe Mihai Rotaru: „Face milioane!”
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
digisport.ro
image
Surprizele lui Hagi: pe cine a ales pentru meciurile cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Anisiei Gafton. Ea și Serghei s-au mutat într-o vilă superbă, cu geamuri mari și curte generoasă. Actrița a fost la un pas să dea foc casei / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Gheorghe Ștefan Pinalti, de nerecunoscut! Cum arată astăzi fostul primar și patron de club după ce a slăbit enorm Foto și Video Paparazzi
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Mircea Bravo a dat lovitura cu filmele sale! Ce și-a cumpărat din banii câștigați: „Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?”
click.ro
image
Soția lui Jamie Oliver, mărturisiri despre viața cu autism și ADHD! „E doar ceva ce îți consumă toată energia”
click.ro
image
Scandal de infidelitate la „Insula Iubirii”! O concurentă a umblat în telefonul iubitului. „Dacă vorbeam serios, își făcea bagajul și pleca”
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Alexandra Feodorovna, soția ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II lea, Profimedia (3) jpg
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Eric Dane, dezvăluiri tulburătoare făcute înainte să moară! Ce a lăsat în urmă actorul din „Grey’s Anatomy”
image
Mircea Bravo a dat lovitura cu filmele sale! Ce și-a cumpărat din banii câștigați: „Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?”

OK! Magazine

image
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra