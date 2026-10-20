 Casele bătrânești se vând cu 6.000 de euro, dar renovarea poate costa cu 40% mai mult decât o construcție nouă | adevarul.ro
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Interviu Casele bătrânești se vând cu 6.000 de euro, dar renovarea poate costa cu 40% mai mult decât o construcție nouă

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Casele bătrânești de la țară pot fi cumpărate cu prețuri convenabile, însă renovarea lor poate ajunge să coste mai mult decât construirea unei locuințe noi. Radu Steolea, care a restaurat o casă din 1872 în Sarmizegetusa și lucrează acum la una construită în 1911, arată ce costuri aduc lucrările.

Casa veche din secolul al XIX-lea, înainte de renovare.
Casa veche din secolul al XIX-lea, înainte de renovare. Foto: Radu Steolea

Piața imobiliară din România a înregistrat în ultimii ani salturi ale prețurilor la locuințe, însă, în numeroase sate, românii care își doresc să cumpere proprietăți pot găsi case vechi oferite la prețuri convenabile.

De la prețuri convenabile, la restaurări costisitoare

Pe unele site-uri de imobiliare, prețul celor mai ieftine case bătrânești este de 6.000–10.000 de euro, însă cei interesați de astfel de achiziții trebuie să țină cont de starea lor și de situația zonei în care au fost ridicate.

Astfel de construcții au rămas, în general, nelocuite de mai mulți ani, sunt vechi de mai multe decenii și nu beneficiază de utilități moderne. Satele în care se află sunt, cel mai adesea, lipsite de perspective de dezvoltare și situate în zone izolate, îndepărtate de orașe sau de rețeaua de autostrăzi a României.

Casele bătrânești atrag numeroși români, fiind privite fie ca investiții pe piața imobiliară, fie cu nostalgie de cei care au copilărit la sat ori vor să se reîntoarcă acolo. În alte situații, noii proprietari plănuiesc recondiționarea și transformarea lor în locuințe confortabile, case de vacanță sau unități de cazare pentru turiști. Costurile renovării sunt adesea neașteptat de mari față de planurile inițiale ale celor care le-au achiziționat.

Unii specialiști recomandă celor interesați de case vechi să le evalueze atent înainte de a hotărî să le cumpere, deoarece, în ciuda prețului atractiv, multe astfel de case au nevoie de investiții costisitoare, începând cu fundația și continuând cu structura, acoperișul, instalațiile și racordarea la utilități. Efortul poate însemna atât sume care depășesc cu mult prețul inițial al caselor, cât și mult timp alocat lucrărilor.

Casa din 1872, înainte și după restaurare
Casa din 1872, înainte și după restaurare Foto: Radu Steolea

Restaurarea unei case vechi poate însemna ani de muncă și cheltuieli care devin vizibile abia după începerea lucrărilor.

Radu Steolea a cumpărat în 2023 cea mai veche casă din Sarmizegetusa, județul Hunedoara. Construită în 1872, aceasta se afla într-o stare avansată de degradare. Restaurarea a durat aproape doi ani și s-a încheiat în iunie 2025, iar noul proprietar a reușit să o transforme într-un loc primitor, cu cinci camere cu băi proprii, și să o includă în circuitul turistic. Satul Sarmizegetusa, aflat la poalele munților Retezat, Țarcu și Poiana Ruscă, este însă un reper turistic datorită sitului arheologic al fostului oraș roman Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

Radu Steolea lucrează acum la o altă casă veche din sat, construită în 1911 și nelocuită de aproape trei decenii. Proiectul presupune consolidarea și restaurarea clădirii, pe care a numit-o „Locanta Grădiște” și pe care speră să o transforme într-o destinație turistică și culturală.

El a explicat pentru Adevărul că restaurarea temeinică a unei case vechi poate costa cu 35–40 la sută mai mult decât construirea unei case noi, de dimensiuni și caracteristici comparabile.

ADEVĂRUL: În ce stare era casa veche din 1872 și cât a durat renovarea?

Radu Steolea: Când am cumpărat clădirea, numită Casa Kresován, în iulie 2023, am găsit-o într-o stare avansată de degradare, necesitând lucrări ample de consolidare și restaurare. Renovarea a durat aproape doi ani, timp în care am consolidat fundațiile, am rigidizat zidurile, am înlocuit integral structura de lemn a acoperișului și am refăcut învelitoarea.

Casele din Grădistea Sarmizegetusa Foto Radu Steolea (19) jpeg
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Casele din Grădistea Sarmizegetusa Foto Radu Steolea (19) jpeg Foto: Radu Steolea

De asemenea, am înlocuit tâmplăria ferestrelor și a ușilor, restaurând atât interiorul, cât și exteriorul clădirii. Toate instalațiile au fost realizate de la zero, inclusiv cele de alimentare cu apă, canalizare și încălzire. Pe tot parcursul lucrărilor am urmărit să păstrăm cât mai fidel forma originală și caracterul arhitectural al casei, construită în anul 1872.

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Mobilierul, tablourile și corpurile de iluminat au, la rândul lor, o vechime de peste 100 de ani și au fost restaurate profesional în ateliere specializate din Sibiu și Gănești, județul Mureș. Restaurarea a fost finalizată în iunie 2025, iar astăzi de această casă se pot bucura toți cei care îi trec pragul. Casa este inclusă și autorizată în circuitul turistic, oferind oaspeților cinci camere cu paturi matrimoniale și băi proprii, într-o ambianță care păstrează farmecul și eleganța de altădată.

Au apărut probleme sau costuri neprevăzute?

Da, pe parcursul restaurării au apărut numeroase probleme și, implicit, costuri neprevăzute. Fiind vorba despre o clădire construită în 1872, adevărata stare a unor elemente constructive a putut fi evaluată abia după începerea lucrărilor și îndepărtarea finisajelor vechi.

Au fost necesare intervenții suplimentare de consolidare, reparații și înlocuirea unor elemente degradate, ceea ce a dus la creșterea bugetului inițial. În plus, restaurarea unei case istorice presupune folosirea unor materiale și tehnici adecvate, precum și multă muncă specializată, toate acestea implicând costuri considerabile.

Cu toate acestea, nu am făcut compromisuri în privința calității lucrărilor, obiectivul nostru fiind o restaurare temeinică, durabilă și cât mai fidelă construcției originale.

În ce stare se afla a doua casă bătrânească, la care ați început restaurarea?

Casa a fost construită în anul 1911, în Sarmizegetusa, de către Ștefan Bora, și a rămas nelocuită aproximativ 30 de ani, timp în care a ajuns într-o stare avansată de degradare.

Am început un amplu proiect de reabilitare, care presupune consolidarea fundațiilor, refacerea zidurilor afectate, înlocuirea planșeelor și a acoperișului, precum și refacerea integrală a instalațiilor și finisajelor. Lucrările sunt complexe, iar intervențiile urmăresc atât asigurarea stabilității construcției, cât și păstrarea caracterului său arhitectural original.

Ne dorim să redăm acestei clădiri eleganța și să o transformăm într-un spațiu cu destinație turistică și culturală, sub numele „Locanta Grădiște”. Numele pe care l-am ales îmbină două repere istorice: „locantă” era un termen folosit pentru un local unde se serveau mâncăruri și băuturi, iar „Grădiște” este vechea denumire a localității Sarmizegetusa, folosită până în 1941.

Ce elemente vechi se pot păstra din casa bătrânească?

În procesul de restaurare ne dorim să păstrăm cât mai multe dintre elementele originale ale clădirii, în primul rând forma exterioară și caracterul arhitectural al casei. Un element deosebit îl reprezintă extraordinara zidărie din piatră, pe care am decis să nu o mai acoperim cu tencuială, ci să o punem în valoare, lăsând-o aparentă. Încercăm ca toate intervențiile să respecte cât mai fidel aspectul și proporțiile construcției originale, păstrând autenticitatea acesteia.

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Noi ne-am propus și reconstruirea vechii fântâni din curte, după o fotografie din anii 1940, pe care urmează să o primim de la unul dintre urmașii familiei Bora. Vreau ca, la final, casa să își recapete cât mai mult din înfățișarea și farmecul său.

Cât poate costa renovarea unei case vechi?

Este dificil de estimat un cost exact, deoarece renovarea unei case vechi presupune numeroase necunoscute, care ies la iveală abia pe parcursul lucrărilor. Din experiența noastră, restaurarea temeinică a unei astfel de clădiri poate ajunge să coste cu aproximativ 35–40% mai mult decât construirea unei case noi, de dimensiuni și caracteristici comparabile.

Diferența este dată în principal de lucrările complexe de consolidare, intervențiile executate cu multă atenție, manopera specializată și timpul considerabil necesar pentru păstrarea elementelor originale. Vrem să obținem o clădire funcțională și să salvăm construcția cu valoare istorică și arhitecturală, păstrându-i cât mai fidel identitatea.

Ce ar trebui verificat înainte de cumpărarea unei case vechi?

Recomand o evaluare atentă a stării structurale, în special a fundațiilor, zidurilor, planșeelor și acoperișului. Trebuie verificate fisurile, tasările, infiltrațiile și degradările provocate de umezeală, care pot ascunde probleme serioase și costuri considerabile.

La fel de importantă este verificarea situației juridice și cadastrale, precum și a eventualelor restricții privind statutul de monument istoric sau amplasarea într-o zonă protejată. Recomand consultarea unui inginer structurist cu experiență în construcții vechi și asigurarea unui buget de rezervă pentru cheltuielile neprevăzute. O casă veche poate fi o investiție extraordinară dacă este cumpărată în deplină cunoștință de cauză.

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