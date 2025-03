Cozmin Gușă spune că i s-a propus să lucreze pentru intelligence-ului american, dar a refuzat

Consultantul politic Cozmin Guşă a mărturisit că, în tinerețe, serviciile secrete americane au încercat să-l recruteze. Și nu o dată.

„Exemplul meu personal este relevant și îl relatez pe scurt. În 1997, aveam 27 de ani, și conduceam cu succes o rețea de trei ziare locale în județele Cluj, Alba și Bistrița Năsăud, și am fost anunțat prin Freedom House că am fost selectat pentru o bursă de studiu al managementului de presă din SUA. Au urmat două interviuri și un test de limbă engleză; le-am trecut pe toate, iar, în septembrie ’97, zburam deja la Washington pentru un stagiu de patru luni. Alături de mine au mai fost selectați încă câțiva tineri manageri din presa românească de atunci, celebri azi în mediul jurnalistic sau de business – nu-i pomenesc. Programul de studiu a fost, însă, extraordinar de interesant și folositor; includea și stadii de muncă în redacțiile unor ziare și televiziuni faimoase: Washington Post, New York Times, CNN, NBC etc.. Perioada, deși, repet, extrem de benefică în plan profesional, pentru mine a reprezentat un stres pe care nu-l anticipasem, deoarece a venit propunerea de recrutare către mine spre a lucra în folosul intelligence-ului american după absolvirea bursei din SUA”, a spus Gușă la Gold FM.

Iar această propunere i-ar fi fost făcută de mai multe ori.

„Propunerea mi s-a făcut de două ori: prima dată după două săptămâni de bursă, apoi încă o dată, la final, dar am refuzat-o de fiecare dată și, credeți-mă, n-a fost nicio bucurie pentru recrutori și eu am fost pus într-o situație dificilă. Culmea, deși pentru mine era limpede că n-am oferit satisfacții americanilor, în anul următor, 1998, am fost din nou selectat pentru un program, de doar o lună, de studii în SUA, de această dată, dar chiar mai intens și poate și mai interesant. Între timp eu devenisem director la Antena 1, în București. Era în august 1998, eram singurul român dintr-o pleiadă de alți circa 50 de tineri directori de presă de pe tot Globul, Europa, Asia, Africa. La finalul programului din 1998, mi s-a reiterat, din nou, propunerea de a fi recrutat; eu am refuzat-o din nou și asta a fost toată povestea. Fac o precizare: cheltuielile bursiere cu cele două ocazii au fost achitate de fundații similare cu Soros, dar și de către celebrul astăzi USAID”, a adăugat acesta.

Gușă susține că majoritatea colegilor săi de burse au acceptat recrutarea.

„Povestea mea e interesantă ca experiență de viață, dar pentru analiza de azi e important să vă spun că larga majoritatea colegilor de burse au acceptat recrutarea. Pozițiile pe care le-au ocupat, ulterior, în țările lor au fost ca urmare a acelor accepte pe care le-au dat și așa, prieteni, s-a format rețeaua de agenți așa-ziși Soros, cea pe care SUA și-au bazat strategiile ulterioare de preluare a puterii și a influenței publice în multe țări de pe Glob, în special în cele foste comuniste. Așa să priviți azi și necazul pricinuit unor zeci de mii de astfel de agenți acoperiți, care, prin desființarea USAID de către cuplul Trump-Musk nu doar că rămân fără venituri, și, asemenea roninilor (adică fără stăpân), dar, dacă vor urma dezvăluiri publice, aceștia vor apărea ca cetățeni ai țărilor lor, dar care au lucrat în beneficiul unei puteri străine, adică SUA. Iar asta, oriunde în lume, se încadrează penal”, a încheiat acesta.