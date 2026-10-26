Circulație restricționată pe Podul Prieteniei de la Giurgiu, în următoarele zile. Ce trebuie să știe șoferii

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se desfășoară cu restricții în perioada 26-29 octombrie, din cauza unor lucrări efectuate pe partea bulgară a podului. Traficul este dirijat alternativ, iar șoferii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri.

Traficul este restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse până pe 29 octombrie Foto: ITPF Giurgiu

„Potrivit unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este restricționată temporar pentru efectuarea unor lucrări de construcție și montarea rosturilor de dilatație pe partea bulgară a podului. Astfel, restricțiile se aplică în perioada 26-29 octombrie, în fiecare zi între orele 9:00 și 17:00”, se arată într-un comunicat de presă emis luni de ITPF Giurgiu și citat de Agerpres.

Pe durata lucrărilor, banda de circulație din stânga este închisă, iar traficul rutier în ambele sensuri se desfășoară alternativ, pe banda din dreapta, circulația fiind dirijată la intervale de aproximativ 20 de minute.

Anterior, Poliția de Frontieră a anunțat, printr-un comunicat emis pe 14 octombrie, că lucrările de construcție și montarea rosturilor de dilatație pe partea bulgară a Podului Prieteniei urmau să se desfășoare în două intervale: 19-22 octombrie și 26-29 octombrie, zilnic între orele 9:00 și 17:00.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să își planifice din timp călătoriile, să ia în calcul posibile întârzieri și să respecte indicațiile autorităților aflate la fața locului.