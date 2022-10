Cioroianu, jigniri pe Facebook pe tema doctoratelor plagiate: Sunteți un nesimțit

Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, a scris o postare acidă pe Facebook ce o vizează pe jurnalista de investigații Emilia Șercan, după ce ziarista a dezvăluit cum poate fi accesată concret teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode la Biblioteca Națională. De asemenea, acesta a lansat un val de jigniri și acuzații pe Facebook la adresa unor internauți care îl acuză că protejează plagiatorii dovediți sau bănuiți.

Concret, Șercan a explicat că lucrarea poate fi consultată doar pe un calculator de la Biblioteca Națională care nu are conexiune la internet și că fotografierea ecranului este interzisă.

„Până acum am verificat destul de multe teze fără să am acces la varianta lor pdf sau word. Din septembrie 2016, tezele de doctorat sunt accesibile la Biblioteca Națională exclusiv în format electronic. De atunci încoace aproape toate tezele verificate – cu câteva excepții – le-am verificat citindu-le pe calculator la Biblioteca Națională. Cel mai recent exemplu, teza lui Nicolae Ciucă. În concluzie, nu am nevoie de varianta pdf sau word ca să verific o teză”, a scris aceasta pe Facebook.

Cioroianu a lansat ulterior „o provocare la o dezbatere publică”, susținând că jurnalista ar fi spus lucruri care nu sunt adevărate atât despre el, cât și despre instituția pe care o conduce.

„Un mesaj #PUBLIC către dna Emilia Sercan // Și o #provocare spre o dezbatere publică, spre lămurirea celor interesanți: dnă Șercan, în funcție de programul amândurora, vă provoc la o #dezbatere publică! // Să nu mai comentăm unul în lipsa celuilalt!

Dnă Șercan, vă rog în mod PUBLIC, de acum, în #virtutea bunelor intenții pe care vi le conced, să mă sunați/contactați, în mod oficial sau privat, înainte de a scrie ceva/orice despre mine sau despre Biblioteca Națională a României, #BNaR, așa cum ați făcut-o până acum. Aceasta este o condiție elementară a presei de #calitate.

Citește și: Instituția plagiatului încurajată de legile Educației

Cioroianu, val de jigniri la adresa contestatarilor

Cioroianu a fost criticat de mai mulți comentatori, și a lansat către aceștia cuvinte grele. Printre cei vizați s-a numărat și polițistul Marian Godină, pe care Cioroianu l-a caracterizat drept „Mafalda”.

„Domnule Adrian Cioroianu, mi-a apărut comentariul dumneavoastră de pe pagina Emililei Sercan. M-a dus cu gândul la Putin. Înainte de a porni acel război, era văzut puternic, dar n-a avut el stare și a ținut să arate cine e de fapt. La fel mi se pare că ați făcut și dumneavoastră, căci din imaginea omului sobru și foarte deștept pe care o aveam când mă gândeam la dumneavoastră, mi-a rămas acum imaginea unuia care mai dă rateuri gramaticale în scris uneori, care reacționează ca un puber tocilar în criza vârstei la critici și amenință cu instanța necunoscuți care-l înjură, folosind un limbaj cu multe neologisme care dorește a impresiona. Am aflat că un profesor care se bate cu pumnii-n piept că aplică legea se laudă că dă nota 4 celor care copiază, deși regulamentul prevede nota 1. Cred că v-ați urcat singur pe un piedestal mult prea înalt, căci nu mai păreți nici măcar isteț, după răspunsurile pe care le-ați dat aici”, a comentat polițistul Marian Godină la postarea lui Cioroianu.

„Mulțumesc, de mesaj, dar eu zic să vă vedeți de treburile dvs. Da, eu dau 4 chiar și celor care ar merita mai puțin. Și nota asta 4 v-o dau și dvs., deși sunteți clar sub, că prea sunteți Mafalda și vă pricepeți la toate. Iar dacă nu pricepeți neologismele, veniți la BNaR, o să desecretizez pentru dvs. un dicționar”, i-a răspuns Cioroianu lui Godină.

Cioroianu le-a răspuns și altor comentatori la postarea sa:

„Stimabile, să fiți dvs sănătos și să rețineți că sunteți un nesimțit. Plus că sunteți un needucat patent: dacă vă adresați unui 0, deveniți dvs înșivă un zero, nesimțitule. Eu de regulă răspund oamenilor de bun simț, dar cu tine am făcut o excepție”, a răspuns acesta unui internaut.

„Mai bine pupați dvs moaștele, la așa curaj ce arătați! Eu nu sunt „implicat politic”, nici nu știu ce inseamna asta, și vă avertizez în temeiul legilor că, în virtutea regulamentelor media sociale, vă pot cere explicarea acestor injurii pe care mi le aduceți”, a fost un alt comentariu al lui Cioroianu.