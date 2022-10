Domnule ministru Bode, dacă nu aveţi nimic de ascuns de ce nu vă publicaţi teza de doctorat pe site-ul ministerului Educaţiei?

Tremurând de furie, domnul ministru Bode ne-a explicat aseară că teza sa de doctorat este publică. Tot aseară, Emilia Şercan ne-a explicat că nu prea este publică, nu poate fi confruntată cu alte surse pentru a se vedea dacă este plagiată sau nu.

Există o lege care obliga autorii unor teze de doctorat de după 2016 să-şi publice teza în Registrul național al tezelor de doctorat, cu excepția celor pentru care autorii au cerut publicarea sub formă de carte în decurs de doi ani de la susținerea publică.

Exact pe această variantă a mers ministrul Bode, de a-şi publica teza de doctorat într-o carte, cu o zi înainte să expire termenul care îl obliga să publice teza pe site-ul ministerului Educaţiei. Cartea a fost publicată dar nu se găseşte nicăieri! Iată explicaţia dnei Emilia Şercan:

„Cartea nu există la raft nici la BCU în Cluj, și nici la Biblioteca Națională”. „Recent am întrebat la Biblioteca Națională dacă editura unde a apărut cartea i-a trimis, așa cum cere legea bibliotecilor, în număr de 7 exemplare. Răspunsul primit, sub semnătura directorului Adrian Cioroianu, spune așa: „În prezent, titlul nu este disponibil utilizatorilor, deoarece nu a fost încheiat procesul de prelucrare a titlului și a exemplarului destinat colecțiilor curente ale Bibliotecii Naționale a României. Eu mă întreb, dar întreb și public cât poate dura prelucrarea unei cărți ca să ajungă la cititori și, mai ales, cât ia prelucrarea cărții cu știința lui dr. Bode, că acuș’ se fac doi ani de la publicarea ei..”.

Cum e publică cartea domnule ministru Bode? Daţi-mi şi mie un exemplar că mă interesează domeniul de care v-aţi ocupat: „Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI: România în context european actual”.

Este de maxim interes în etapa actuală în care toată Europa este în criză de energie.

Teza de doctorat a domnului ministru Bode este totuşi accesibilă la Bibloteca Naţională, dar în condiţiile explicate de Emilia Şercan:

Teza lui dr. Bode se află la Biblioteca Națională, însă nu poate fi consultată pe hârtie, ci numai în format digital, pentru că din 2016 consultarea tezelor pe hârtie a fost interzisă.

Teza lui dr. Bode este digitalizată .... și poate fi consultată pe un calculator fără acces la internet. Fotografierea ecranului cu prețioasa creație științifică este interzisă.

Şi atunci, cum să compare cineva textul original cu alte texte, astfel încât să vadă dacă teza respectivă a fost sau nu plagiată? Nu are cum!

O nelămurire în legătură cu domnul Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naţionale. Se face şi dânsul părtaş la „secretizarea” tezelor de doctorat ale unor persoane? Nu-mi închipui că scrie în vreo lege dacă şi cum se produce accesul unei persoane la o lucrare existentă în Biblioteca Naţională. Dacă existau nişte reguli la instalarea domniei sale la Biblioteca Naţională le putea schimba, astfel încât instituţia pe care o conduce să funcţioneze conform cerinţelor societăţii, care o şi plăteşte.

Am mai avut o experienţă cu cartea dlui ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, care susţinea că a scris cartea „Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă”. Care carte avea pe copertă un cod ISBN, dar la care nimeni nu a avut acces vreodată. Am văzut doar coperțile la televizor, niciodată conținutul.

În seara zilei de 31 decembrie 2016, după apariţia în presă a „Scrisorii” adresate premierului de către asociaţia Edu Cer, prin care asociaţia îi cerea lămurirea aspectelor legate de cartea cu pricina, cartea a dispărut din catalogul online al Bibliotecii Naţionale a României.

De la experiența, calificările şi trecutul dlui Adrian Cioroianu mă aşteptam la mai mult în funcţia de director al Bibliotecii Naţionale. Ne puteţi explica toate aceste intamaplari „misterioase” din instituţia pe care cu onoare o conduceţi?

În concluzie

Dacă dl ministru Bode nu are nimic de ascuns în legătură cu teza sa de doctorat, de ce nu o face publică pe site-ul ministerului Educaţiei? Dacă tot se laudă că oricine are acces la ea. E mai simplu s-o citim pe un site public, cu audienţa site-ului ministerului Educaţiei.

De la domnul Adrian Cioroianu aveam mai multe aşteptări. Se face complice cu „autori” de tipul Bode sau Grindeanu? Cred că merităm explicaţii detaliate din partea dlui Cioroianu, măcar pentru respectul şi stima pe care i le purtăm.