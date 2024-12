Cele mai bune jocuri de societate pentru familie în 2024

O familie de britanici a încercat cinci jocuri de societate timp de două săptămâni și explică pentru The Guardian plusurile și minusurile fiecăruia.

De la șarade până la Monopoly supraalimentat, o familie de britanici a pus la încercare cinci jocuri de scoietate captivante.

„Jocurile de societate sunt un cadou fantastic de Crăciun, dar de unde știi că sunt bune dacă nu le-ai jucat de fapt? Tu nu, așa că am făcut exact asta pentru tine. Suntem o familie nebună după jocuri și am pus cinci jocuri noi la încercare pentru a le evalua” – se arată într-un articol publicat de The Guardian.

„Eu, împreună cu soțul meu Garry și copiii noștri, James, 14 ani, Ben, 12 ani și Lily, 8, am jucat toate jocurile de mai multe ori pe parcursul a două săptămâni. Și fiecăruia dintre noi ni sa atribuit sarcina de a explica regulile unui joc restului familiei”, arată sursa citată.

Așadar, dacă te-ai plictisit de Scrabble, te-ai săturat de Monopoly clasic și nu te poți confrunta cu o altă rundă de Articulate, încearcă unul dintre aceste jocuri noi, încercate și testate - tocmai la timp pentru Crăciun.

O maimuță mănâncă o lămâie

Cum îl joci?

Este un pic ca șarade. O persoană alege două cărți (frumos ilustrate de Leon Edler) – un obiect, o acțiune – și le joacă fără să vorbească. Un astronaut la toaletă! Un ceai de banane de băut! Un vierme care merge pe bicicletă! Partea grea este că trebuie să efectuați ambele lucruri în același timp. Toată lumea ghicește în același timp și fiecare încercare se termină când cineva găsește răspunsul corect.

Cât timp a durat?

Oricât de mult vrei: ne-am oprit după aproximativ o jumătate de oră. Este un joc simplu și extrem de prietenos cu familia – copilului nostru de opt ani i-a plăcut. A existat o singură ceartă când ambii băieți au strigat un răspuns în același timp (rezolvat dându-le câte un punct ambilor).

Cât de durabil este?

Totul este făcut din carton cu zero plastic.

Argumente pro şi contra

Este perfect pentru atunci când toți aveți nevoie de un răspuns rapid. Dar avea nevoie de instrucțiuni mai clare despre ce să facă în caz de egalitate – au existat câteva certuri.

Care este evaluarea generală?

9/10

13 Castori

Cum îl joci?

Este un joc de societate cu o tablă, castori mici din lemn (de dimensiunea degetului mare) ca piese de joc și baraje mobile. Scopul este să vă duceți castorul în paradis, trecând prin provocări și obstacole, cum ar fi peștii magnetici și lupii adormiți. Pentru a merge înainte trebuie să ghicești mai sus sau mai jos pe ultima carte răsturnată, ca un joc de cazinou.

Cât timp a durat?

Aproximativ 45 de minute. A fost destul de simplu, deși au existat câteva elemente complicate, cum ar fi o regulă ușor complicată care implică jucători care strigă „dam!” în loc să ghicească cartea. Dar regulamentul este bine conceput și explică totul clar. A fost foarte distractiv, am râs și nimeni nu s-a certat. Este cu siguranță destinat copiilor (pe 7+), deși lui Lily, în vârstă de opt ani, i-a fost mai greu decât nouă. A fost suficient de captivant încât și adulților le-a plăcut.

Cât de durabil este?

Fără plastic, totul este carton sau lemn.

Argumente pro şi contra

Estetica minunată și piesele din lemn sunt satisfăcătoare pentru a te juca. Este puțin complicat la început.

Care este evaluarea generală?

8/10

Monopoly kockout

Cum il joci?

Acesta a fost jocul nostru preferat. Este ca o versiune activă, fizică, a Monopoly-ului original, dar destinată copiilor mai mici. Există o tablă lungă (aproape un metru) și îngustă și tu îți arunci pe rând piesele de joc – care au rulmenți cu bile în partea de jos pentru a le ajuta să alunece – în jos pe tablă. Oriunde ați ateriza, trebuie să sperați că piesa voastră poate rămâne pe ea până la sfârșitul rundei, apoi o dețineți și să colectați bani pentru ea.

Locurile sunt aceleași ca în Monopoly original - Old Kent Road, Mayfair, Piccadilly și restul. Cel mai distractiv este că poți arunca piesele altor jucători de pe pătratele pe care au aterizat.

Cât timp a durat?

Douăzeci de minute. A sta în picioare pentru a juca face o schimbare frumoasă și nu a existat nicio ceartă (eram cu toții prea concentrați pe abilitățile noastre de alunecare).

Cât de durabil este?

Tabla și cărțile sunt din carton, dar piesele de joc sunt din plastic.

Argumente pro şi contra

Alunecarea necesită puțină îndemânare, dar este și mult noroc implicat. Copiilor le-a plăcut absolut, dar trebuie să recunosc că și pe noi ne-a prins. James crede că nu se potrivește cu originalul. Nu este Monopoly-ul pe care îl cunoaștem și îl iubim, dar este foarte distractiv.

Care este evaluarea ta generală?

10/10

„Asta a escaladat rapid”

Cum îl joci?

Este un joc de cărți în care toată lumea primește un număr secret de la unu la 10 și o persoană citește o întrebare, cum ar fi: „Coacem prăjituri. Care sunt ingredientele?” Răspunsul tău ar trebui să corespundă cu numărul pe care l-ai extras, unde 1 este cel mai puțin extrem sau prostesc, 10 cel mai mult – și cu cât mai amuzant, cu atât mai bine. Persoana care a citit întrebarea trebuie să ghicească în ce ordine sunt numerele tale.

Cât timp a durat să joci?

Doar vreo 15 minute, dar am jucat câteva runde. Nici nimeni nu s-a enervat. Dacă persoana care citește întrebarea primește ordinea corect, toată lumea câștigă, așa că lucrați cu toții ca o echipă.

Cât de durabil este?

Doar cărți într-o cutie de carton.

Argumente pro şi contra

A trebuit să repetăm unele dintre întrebări, dar am reluat jocul destul de repede. În funcție de imaginația jucătorului, poate fi foarte amuzant. Ar fi perfect să te joci doar cu adulții și să bei alcool, deoarece ai veni cu răspunsuri mai amuzante, mai „adulte”. S-a terminat prea repede și a fost puțin complicat – copilul de opt ani a renunțat, dar jocul spune 10+.

Care este evaluarea ta generală?

7/10

Rulat de cârnați!

Cum îl joci?

Există un covoraș din plastic mare, colorat, și aruncați pe rând cu toții o rolă de cârnați de spumă pe toată lungimea acestuia. Indiferent de culoarea pe care aterizează, trebuie să alegeți o carte și să faceți o provocare, o pierdere, să rezolvați un mister (de exemplu, să furați un punct de la alt jucător) sau să efectuați o șaradă. Câștigi obținând puncte și păstrezi scorul pe o tablă. Toată lumea este în picioare – este foarte energic.

Cât timp a durat?

Aproximativ 30 de minute. A existat o ceartă: punctele au ajuns să fie extrem de neuniforme din anumite motive, iar copiii s-au supărat. Este pur și simplu foarte aleatoriu și, chiar dacă faci tot posibilul, tot nu ai putea obține niciun punct. Majorității oamenilor nu le-ar păsa pentru că oricum e distractiv, dar copiilor le pasă!

Cât de durabil este?

Covorașul și cârnații sunt din plastic, deci nu foarte.

Argumente pro şi contra

Este plăcut să ai un joc mai activ în care nu stai doar în jurul unei mese. Au fost o mulțime de provocări stupide care au făcut pe toată lumea să râdă. Dar a devenit plictisitor destul de repede.

Care este evaluarea ta generală?

5/10