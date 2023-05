Ce se întâmplă după ce România a renunțat la testele de virginitate efectuate la cerere: Tații se opun

Testele de virginitate efectuate la cerere au fost eliminate în România, în urma unui ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției, publicat zilele trecute în Monitorul Oficial. La scurt timp, mai mulți tați au criticat măsura.

Potrivit Ordinul nr. 1.434/687/C/2023 este eliminată practica testării virginității femeilor, la cererea persoanelor fizice, indiferent de vârstă, prin examinarea integrității himenale, a constatării stării de virginitate, precum și a eliberării certificatului medico-legal asupra stării de virginitate. Astfel, de acum, testele de certificare a virginității, în cazul femeilor, se vor putea realiza numai în cadrul unor proceduri oficiale, la solicitarea autorităților. Totodată, vor fi posibile doar stabilirea capacității sexuale, a vârstei, conformației sau dezvoltării fizice a unei persoane, precum și constatarea stării obstetricale în cazuri de sarcină, văduvie, avort, naștere, lăuzie.

Măsura a venit în urma insistențelor ONG-urilor care au tras un semnal de alarmă asupra existenței acestui tip de testare medico-legală abuzivă și traumatizantă prin campania #DeNetestat. Andrada Cilibiu, membră a Centrului FILIA, a precizat că organizațiile au aflat de această practică în urmă cu un an și jumătate, moment în care au început și demersurile pentru eliminarea testelor de virginitate. „Inițial am transmis o sesizare către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, ca ulterior să organizăm o campanie de sensibilizare și să pornim o petiție care a strâns peste 44 de mii de semnături”, a spus experta. Tot ea subliniază că a durat jumătate de an doar ca ordinul să fie publicat în Monitorul Oficial și susține că această lipsă de acțiune ne transmite clar că prevenirea și combaterea formelor de abuz împotriva femeilor nu este considerată o prioritate.

Fete maltratate de părinți pentru un test care nu era precis

Andrada Cilibiu subliniază că această experiență, de a merge la ginecolog pentru a se vedea dacă mai ești virgină, este una traumatizantă pentru orice fată.

„Organizația Mondială a Sănătății subliniază că testarea virginității este o formă de violență împotriva femeilor. Potrivit acesteia, nu există dovezi științifice că metoda poate dovedi dacă o femeie ori o tânără a avut sau nu act sexual vaginal. Inspecția himenului nu are nicio relevanță medicală sau științifică — testul este practic inutil, iar procedura poate provoaca traume celor examinate”, spune ea.

De altfel, medicii au atras atenția că metoda inspectării himenului nu poate stabili starea de virginitate a unei persoane, căci himenul femeii se poate rupe în mai multe situaţii, nu doar printr-un act sexual, ci și prin practicarea unor sporturi sau folosirea tampoanelor. În plus, există și posibilitatea ca himenul să nu existe, în cazul defectelor genetice. Ana Maiță, președinta Asociației „Mame pentru Mame” a explicat la rândul ei că acest control medical nu „atestă nimic ci doar terorizează, umilește și traumatizează fete ale căror familii cred ca valoarea copilului lor sta în virginitate”.

Unii părinți se opun

Cu toate că practica este văzută ca un act de violență, există și părinți care sunt nemulțumiți de eliminarea testelor de virginitate la cerere. Andrada Cilibiu spune că organizația Centrul FILIA a primit mesaje, majoritatea de la bărbați care sunt tați, care văd această măsură ca pe o greșeală pentru că doresc să aibă această posibilitate de a ști și a le controla pe fetele lor. „Această atitudine este consecința culturii patriarhale în care trăim, în care aproape trei sferturi dintre români consideră că bărbatul este capul familiei, deci ar trebui să dețină controlul asupra deciziilor membrilor familiei”, explică experta.

Ana Maiță, crede și ea că vor exista părinți nemulțumiți de eliminarea testelor de virginitate la cerere și că vor încerca să mituiască medici să facă procedura și să le dea certificatul sau hârtia. „Este imatur să gândim că odată cu schimbarea legii se va schimba o practică învechită. Înainte ca medicii să facă acest test de virginitate, era făcut de moașe, înainte de moașe era făcut de batrânele respectate ale satului sau chiar de membri ai familiei fetei sau ai mirelui potențial. Practica este veche pentru că femeia a avut statut de proprietate și calitatea ei se limita strict la virginitate și capacitatea reproductivă”, mai spune președinta Asociației „Mame pentru Mame”.

Societate patriarhală

Andrada Cilibiu subliniază că virginitatea ca concept nu are nicio valoare științifică sau medicală, ci mai degrabă o valoare socială și că în prezent, încă există o presiune socială mare ca fetele să fie virgine. Experta susține că, din păcate, sunt încă bărbați care cred că trebuie să dețină controlul în ceea ce privește sănătatea reproductivă a propriilor copii. „Există în continuare o relație de putere disproporționată și între medic și pacientă, iar în lipsa unor informații corecte din punct de vedere medical, părinții au putut să se folosească de serviciile statului pentru a-și supune propriile fiice unei forme de abuz”, mai spune ea.

Ana Maiță subliniază și ea că, din păcate, măsura a venit târziu și că acest certificat trebuia eliminat încă din 1989, odată cu legea privind interzicerea avortului și precizează că este o lege care încalcă drepturile copilului și ale femeii și nu are ce căuta în Constituția unui stat democratic.

În același timp, experta susține că este cunoscut faptul că statul român are o inerție mare și o viteză de reacție mică în ceea ce privește actualizarea legislației cu medicina bazată pe dovezi și pe respectarea drepturilor omului. „Încă apărăm, an de an, în Parlamentul României legea privind dreptul femeilor de a face întrerupere de sarcină la cerere, deși numai cu teoria am rămas. că-n practică foarte puține spitale mai livrează acest serviciu medical. Deci nu e nicio surpriză că această practica abuzivă a rezistat până acum”.

Tot ea spune că România este în continuare o țară foarte tradițională, patriarhală și misogină, unde sexualitatea fetelor și femeilor încă este unitatea de măsură pentru „valoarea socială” a femeilor. „Pe scurt, tinerele românce sunt bine văzute dacă se mențin virgine până la căsătorie iar apoi disponibile sexual soțului, apoi mame devotate și la final, bunice caste și dedicate nepoților. Sexualitatea femeilor nu este văzută ca un drept fundamental al lor ci ca o datorie față de bărbați și față de societate. Orice pas în afara potecii extrem de înguste a sexualității îngăduite de societatea românească îți aduce rapid ștampila de 'curvă' și devalorizarea instantanee ca om”, mai suține Ana Maiță.

Măsura nu e de ajuns

„Multe dintre fete ne-au povestit că, deși nu au trecut niciodată prin această experiență traumatizantă, ele sunt amenințate constant de părinți că le va fi testată virginitatea. Și frica de a trece printr-un astfel de test este în sine o experiență traumatizantă, așa că ne bucurăm că am făcut un pas înspre normalitate prin această decizie”, conchide Andrada Cilibiu de la Centrul FILIA.

Președinta Asociației „Mame pentru Mame” crede, la rândul ei, că această lege este un pas important în România, dar, din păcate, nu este de ajuns, deoarece nu poți schimba cu o lege o practică izvorâtă dintr-o mentalitate veche de secole. Ea punctează că este nevoie de educație parentală, de campanii de conștientizare și de intervenții în comunitățile unde practica a fost pană acum la ordinea zilei. În același timp, ea crede că nu trebuie pedepsiți oamenii care cred, din mo-și strămoși că trebuie să păzează virginitatea fetelor lor pentru a le asigura un viitor. Ea susține că este nevoie de răbdare, de explicații și suport pentru ca acești părinți să înțeleagă că își rănesc copiii. „Dacă am avea o asemenea strategie de schimbare a mentalității tot ar dura ani de zile să se vadă progrese. Vestea proastă este că nu avem această strategie și nici planuri pentru scrierea ei, din cate știu eu”, conchide Ana Maiță.

În 2019, în România, testele de virginitate au reprezentat 2% din totalul examinărilor din cadrul unităților aflate în subordinea Institutului de Medicină Legală Mina Minovici (INML) – adică, aproximativ 1.000 de teste pe an. Examenele au fost realizate în diverse unități de medicină legală din țară, din toate județele. Potrivit site-ului dela0.ro, între 2018 și 2021, 85% din certificatele de virginitate au fost eliberate pentru persoane minore. Cea mai mică persoană examinată avea doar un an și 10 luni.