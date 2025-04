Ce locuri apropiate din Grecia recomandă românii pentru turiștii pretențioși

Sezonul estival se apropie, iar mulți români încearcă să-și rezerve de pe acum vacanța mult dorită. Grecia e și de această dată în topul preferințelor, iar ofertele sunt dintre cele mai diverse și pentru toate buzunarele, însă mulți nu știu exact ce să aleagă. Din acest motiv, unii caută sfaturi pe rețele de socializare, pe grupurile dedicate turiștilor.

O tânără din Craiova este printre cei care a apelat la internauți, pe un grup de Facebook dedicat românilor care își organizează de unii singuri vacanțele, fără ajutorul agențiilor. Femeia a cerut sfaturi și spune că soțul ei nu este neapărat fan Grecia, însă ar vrea să-l surprindă într-un mod plăcut și să găsească o destinație pe placul acestuia. Există și un mic impediment: cuplul are un copil mic, așa că locul ales pentru concediu ar trebui să fie cât mai aproape de România și cât mai ușor accesibil, dar în același timp suficient de tentant.

„Soțul nu este mare fan Grecia, însă asta, poate, și pentru că de cele două dăți în care am fost acum mulți ani n-am fost în cele mai potrivite locuri pentru a se convinge că merită (Halkidiki/Kasandra și Lefkada). Rugămintea mea pentru cei care merg des și au văzut multe locuri din Grecia este să îmi recomande un loc în care să putem merge cu mașina împreună cu bebe de 1,6 luni la sfârșitul lunii august, dar să nu fie extrem de departe, noi plecând din Craiova. Acesta este singurul criteriu, distanța să nu fie extrem de mare de casă. Mi-aș dori să descoperim locurile acelea pe care le văd în poze și par ireale astfel încât să ne mai întoarcem în Grecia. Eu tot am căutat și citit, însă sincer nu reușesc să am un punct de plecare ca și informații”, a scris ea.

Rugămintea sa nu a rămas fără răspuns. Cei mai mulți și-au exprimat îndoiala că Grecia ar putea finalmente să-i placă, dar au venit totuși și cu o mulțime de sugestii. Mesajul ei s-a viralizat și a adunat sute de răspunsuri.

„Dacă nu i-a plăcut Lefkada...”

„Mie îmi vine greu să cred că în Lefkada nu ați găsit locurile acelea ireale. Acolo am văzut cea mai frumoasă apă din Grecia de peste tot pe unde am fost eu până acum. Aș recomandă zona Parga sau insula Corfu”, a scris cineva.

„Dacă nu i-a plăcut Lefkada, am dubii că-i va plăcea ceva în Grecia. Deși, Agios Ioannis Pelion poate fi o opțiune. Măcar că acolo s-au filmat câteva scene din Mama Mia”, a scris altul.

„Cele mai frumoase sunt insulele, în special Cicladele. Însa, mai dificil cu mașina și mai ales cu un bebe”, a fost altă opinie.

Întrebată ce i-a plăcut și ce i-a displăcut cel mai mult, ea a răspuns: „I-a plăcut berea, asta știu sigur să va spun. Acum că-mi menționați, n-a fost fost impresionat de mâncare. Am mâncat mereu la taverne și am încercat din fiecare câte ceva. Vizavi de plaje, noi am fost în iulie și a fost extrem de cald și de aglomerat, deh că nici nu era de așteptat și probabil și asta a fost un minus”, a scris femeia.

Ce locuri apropiate din Grecia recomandă românii

Internauții au reacționat și de această dată și au venit cu recomandări noi. „Atunci vă recomand Skaithos. Noi am mâncat acolo la o taverna zilnic. Era taverna unei românce și mâncăm extraordinar de gustos. Diferit față de Grecia în general. Și vă mai recomand și Naxos. Dar e departe tare”, a fost un sfat.

„Puteți incerca Zakynthos. Sunt zone unde nu e atât de aglomerat ca în Lefkada”, a fost altă sugestie.

„Nu este cu mașină, însă recomand Skiathos. O insulă mică, dar foarte plăcută și ai și transport în comun care înconjoară toată insula, deși recomand mașină pentru că este mai util. O altă idee este Creta, mare, dar chiar te impresionează. În Skiathos chiar m-aș mai duce pentru că ai ce face. Dacă nu, multe familii vorbesc despre Corfu”, a spus cineva.

„Recomand insula Samothraki. E liniștită și pe alocuri sălbatică, oferă niște peisaje care îți taie respirația și este destul de aproape”, a scris altcineva. „Cu mașina încercați zona Asprovalta- Nea Vrasna-Stavros din Halkidiki”, a scris altul.

„Eu vă recomand Alexandroupoli. Este un oraș frumos, cu o faleză tare animată. La plaje puteți ajunge cu mașina, deși există și o plajă a orașului. Din acest oraș puteti lua ferry pentru insula Samothraki pe care v-a recomandat-o cineva aici”, a fost alt sfat.

„Nouă ne-au plăcut foarte mult Skiathos și Paros. În Skiathos ajungeți cu ferry din Volos, iar în Paros tot cu ferry din Atena. Dar drumul e lung cu mașina. Noi am fost cu avionul. Skiathos e o insulă mică, dar este superbă, căutați imagini cu plaja Koukounaries. Paros e în Ciclade și seamănă cu ce vedeți în imaginile din Mykonos etc. Sunt și aici plaje cu nisip și apă mică. Cum zicea cineva poate ne arătați niște imagini care v-au impresionat ca să ne dăm seama ce căutați. Și Kefalonia sau Zakynthos sunt superbe”, a mai scris cineva.

Dacă nu e Grecia e Croația sau Italia

Alții au sugerat să aleagă alte destinații în afara Greciei.

„Dacă nu i-a placut Grecia, probabil că Italia i-ar plăcea, dar nu e de mers cu mașina. Sardinia ar putea fi, zic eu, 70% pe placul lui”, a fost o sugestie.

„Dacă nu i-a plăcut soțului natura din Grecia (care e top de top, atât în Lefkada cât și în Halkidiki) poate îl cuceriți cu o excursie în Croația S-ar putea să găsiți un altfel de peisaj și ceva mai multă organizare”, a spus o altă doamnă.

„Nu e mai simplu să luați avion spre Bari? Văd că au zbor cei de la Wizz Air”, a scris altcineva.

„Recomand insula Samothraki. E liniștită și pe alocuri sălbatică, oferă niște peisaje care îți taie respirația și este destul de aproape”, a fost alt punct de vedere.

„Eu nu sunt fan Grecia și m-am hotărât greu să îi dau o șansă, nu pot să zic exact de ce. Poate pentru că pur și simplu nu sunt fan plajă și stat în soare. Cu toate acestea, am fost de 2 ori în Parga, care mi-a plăcut foarte mult. Poate pentru că seamănă cu Italia. Ne-a bifat criteriile: eu vreau verdeață și un resort cu copaci și umbră, liniște și pace, soțul vrea seara la plimbare în oraș și mers la taverne. Copiii- apă și nisip fin. L.E. Apă este adâncă, copiii stăteau în apă chiar la mal, dar ai mei stau cu vestă mereu când sunt lângă apă, iar unul dintre adulți stătea oricum cu ei”, a scris cineva.

Alții s-au arătat sceptici și i-au recomandat să uite de Grecia până când va crește copilul.

„Din păcate aproape de casă nu prea e Grecia din poze. Mai așteptați un pic să mai crească bebe. Și noi tot din Craiova de 15 ani Grecia. Uneori și de 2 ori pe an, dar am făcut pauză până la cei 4 ani ai piciului. Cu el am mers mai aproape sau chiar în România. Creta e superbă, dar imensă, plajele ca în poze sunt cam la 1 oră de orice. Noi am fost de 2 ori câte 9 zile, altfel nu apuci să vezi ceea ce merită. Skopelos cu ferry din Volos e f liniștit si frumos ca in poze.....Sau pe Sithonia mai aproape...e apa turcoaz...pe lângă Sarti,Vourvourou. Daca nu va e greu cu avion, merge și Corfu sau chiar Santorini (am prins anul trecut în august la Wizz Air 300 lei dus-întors de persoană), și cu Animawings mai găsiți prețuri ok spre Rhodos unde puteti vedea o zi și insula Simi- o superbitate, chiar era charter din Craiova la un moment dat”, a explicat cineva.

„Încercați Sarti pe Sithonia, mie mi-a plăcut, plaje mari, apa lină, perfectă pentru copii mici. Am fost fan Grecia dar în ultimii ani a cam dispărut ospitalitatea și au crescut prețurile. Sunt alte destinații mult mai frumoase și la prețuri rezonabile. PS Evitați județul Thassos, dacă mergeți în vârf de sezon, o să aveți o senzație de Eforie Nord”, a fost un alt unghi din care pot fi privire lucrurile.

Unde găsești Grecia profundă

„Străduțele și căsuțele albe cu apa turcoaz le găsiți negreșit în insulele Ciclade: Paros, Naxos, Santorini, Mykonos. Dar am găsit și în Paxos, vecina lui Corfu. Kefalonia e cam ca Lefkada (unde noi am fost de 4 ori)”, a zis cineva.

„Vouvourou e horror, nu-l mai recomandați! E foarte aglomerat, plin de mașini, de români cu copii”, a fost alt punct de vedere.

„Locurile pe care le vedeți sunt pe insule, iar distanța nu corespunde cu ceea ce cereți. Sunt mai departe, este de mers cu mașina, eventual folosit și bacul”, a mai scris alt internaut.

„Doar o dată am fost în Grecia, în Rodos, prin agenție, cu avionul. Nu mă mai prinde nimeni în Grecia degrabă. O sărăcie și boscheți cum nu credeam Nu am avut așteptări, dar am zis că măcar mâncarea mă dă pe spate. Nici mâncarea nu a fost wow. Vreau să zic că nu suntem umblați pe la mare în afara țării. A fost prima dată, pentru la noi. Călătorim și vizităm orașe, dar nu aș mai cheltui bani pentru Grecia”, a fost altă opinie.