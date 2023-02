Cât de afectate sunt viile de iarna capricioasă. Cum se fac corect tăierile de rodire la plantațiile de viță-de-vie

Iernile din ultimii ani nu au afectat substanțial vița-de-vie, în schimb seceta pedologică, când s-au acumulat doar 50 de litri de apă pe metru pătrat, a făcut ca producțiile să scadă la jumătate.

Ultimele ierni, cu temperaturi ce au ajuns și la 20 de grade Celsius, pentru ca apoi să vină un frig de au crăpat pietrele, nu au afectat culturile viticole decât într-o măsură neglijabilă, spun specialiștii.

Problemele la viața de vie au fost cauzate în ultimii ani de seceta prelungită, ce a făcut ca unele soiuri care sunt mai sensibile la lipsa apei (Muscat Ottonel) să producă coarde mai mici, cu consecința scăderii semnificative a producției.

Inginerul Romica Roșu, șeful Bazei Experimentale a Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru din Galați, unul din principalii producători de vinuri din Moldova, a oferit în exclusivitate pentru „Adevărul” detalii despre cum afectează vremea plantațiile de vie și implicit producția de struguri, dar și despre cum se fac corect plantațiile de rodire.

„Iarna, frigul nu afectează coardele de fructificare (rodire), pentru că viile sunt rezistente. Probleme sunt din cauza secetei prelungite din ultimii ani. Datorită acestui fapt, la unele soiuri care sunt mai sensibile la secetă, coardele sunt mici, slab dezvoltate si prosucția va fi mai mică. Apa este un element foarte important pentru noi toti, fie că vorbim de plante, animale sau de om”, explică inginerul Romica Roșu.

La stațiunea de la Bujoru s-au recoltat anul trecut 8.000 de kilograme de struguri la hectar la soiul Muscat Ottonel, în condițiile în care într-un an obișnuit, când vița-de-vie are necesarul de apă de care are nevoie, se recoltează între 11.000 și 13.000 de kilograme de struguri la hectar, cum s-a întâmplat, de pildă, în 2019.

Producții catastrofale la soiurile nobile

Seceta a făcut ravagii în 2021 la vița de vie și s-a prelungit apoi și în 2022, iar lipsa apei se vede cu ochiul liber și în felul în care arată un butuc de vie. Practic, butucii de vie nu au mai crescut, o parte din muguri au căzut, iar producția de struguri s-a diminuat considerabil.

În 2022 s-au recoltat 8.000 de kilograme de struguri la hectar la soiul Băbească gri, iar la Aligote și Chassla - 4.500 de kilograme.

Anul trecut s-au acumulat în sol doar 50 de litri de apă pe metru pătrat, o cantitate de apă foarte mică în raport cu nevoile viței-de-vie. Șefa Bazei Experimentale a stațiunii Bujoru spune că ploile au salvat în ultimul moment plantațiile viticole, pentru că fără bruma de apă acumulată în sol nu s-ar fi recoltat nimic.

Nici după recoltat lucrurile nu au mers mai bine. În lunile octombrie, noiembrie și decembrie s-au acumulat în sol doar 50 de litri de apă pe metru pătrat, la care s-au adăugat alți 30 de litri proveniți din topirea zăpezii. Este mult prea puțin pentru nevoile viței-de-vie, iar acest lucru se reflectă în producțiile obținute în ultimii ani, de doar 4.500-5.000 de kilograme de struguri pe hectar.

Tăieri de fructificare și de regenerare

Tipurile de tăieri la vița-de-vie se clasifică în funcție de scopul urmărit de viticultori și de vârsta butucilor. „Ținând cont de acest aspect, tipurile de tăieri care se execută de obicei sunt cele de formare, de fructificare (rodire), de regenerare și unele tipuri de tăieri speciale”, detaliază inginerul Romica Roșu.

Fermierii care dețin plantații viticole pot folosi tăierile de rodire în funcție de soiurile de struguri cultivate:

1. Tăieri scurte, cep-cordiță (cep de 2 ochi și cordiță de 4 ochi);

- soiurile la care se pretează tăierile scurte sunt Aligote, Fetească Regală și Muscat Ottonel.

2. Tăieri lungi cu coarde de compensare (cep de 2 ochi și coardă de 10-12 ochi).

- soiurile la care se impun tăierile lungi sunt Băbească Gri, Băbească Neagră, Burgund și Cabernet.