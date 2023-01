De ce trebuie să ții cont când cumperi o mașină nouă. Cum salvezi și timp, și bani

Dacă vă gândiți să cumpărați o mașină nouă, aceste șapte sfaturi de specialitate vă pot ajuta să vă asigurați că veți obține cel mai potrivit model pentru dumneavoastră la cel mai bun preț disponibil.

Cumpărarea unei mașini poate părea un proces descurajant, dar nu trebuie să fie stresant. Urmați pur și simplu cei șapte pași pe care vi-i propunem pentru a vă lua mașina perfectă cu un minim de agitație, scrie whatcar.com.

1. Decideți de ce tip de mașină aveți nevoie

Faceți o listă cu toate cerințele dvs. cele mai importante pentru a vă ajuta să decideți ce clasă de mașină vi se va potrivi cel mai bine. Gândiți-vă la cât de des transportați pasageri și la numărul acestora, precum și dacă transportați sau nu truse voluminoase sau grele, cum ar fi un cărucior sau un set de crose de golf.

Dacă aveți nevoie de șapte locuri, există o serie de opțiuni: un MPV, un SUV mare și unele break-uri mari. Merită menționat faptul că popularitatea actuală a SUV-urilor înseamnă că s-ar putea să obțineți o reducere mai mare la un break sau MPV. Dacă aveți nevoie de spațiu pentru trei scaune auto pentru copii, consultați ghidul nostru cu cele mai bune mașini - acesta prezintă modele din diferite clase de vehicule.

În continuare, luați în considerare dacă preferați o mașină cu motor pe benzină sau diesel, sau un hibrid, un hibrid plug-in (PHEV) sau un vehicul electric (EV). În general, dacă parcurgeți mulți kilometri pe autostradă, este mai bine să alegeți un motor diesel eficient, dar vehiculele hibride și electrice se îmbunătățesc în permanență și pot fi ieftine dacă se potrivesc stilului dvs. de viață și călătoriilor pe care le faceți.

2. Alegeți o mașină nouă sau de ocazie

Bugetul dvs. ar putea dicta dacă optați pentru o mașină nouă, aproape nouă sau la mâna a doua, dar există și alte considerente.

Dacă achiziționați o mașină nouă, aveți mai multe șanse să beneficiați de contribuții tentante pentru avans susținute de producător și de oferte de finanțare cu dobândă redusă. În schimb, este posibil ca mașina dvs. să își piardă valoarea mai repede decât un model mai vechi, care a suferit deja o depreciere.

Dacă vă doriți cea mai recentă tehnologie de siguranță, este mai probabil să o găsiți pe o mașină nouă, dar dacă doriți o mașină în grabă și doriți să alegeți dintr-un număr mare de vehicule potențiale, o mașină aproape nouă va fi cea mai bună opțiune.

Aflați toate argumentele pro și contra cu ghidul nostru complet de cumpărare a unei mașini noi sau second-hand

3. Stabiliți-vă bugetul

Pe lângă calcularea sumei pe care vă puteți permite să o plătiți în rate lunare (cu excepția cazului în care cumpărați cu bani lichizi), calculați cât puteți plăti ca avans și cât vă va rămâne de plătit pentru service și întreținere.

Indiferent dacă intenționați să cumpărați un autovehicul nou sau de ocazie, veți dori totuși să obțineți cea mai bună ofertă posibilă, așa că petreceți ceva timp pe internet căutând mașini similare în ofertă. Nu este obligatoriu să cumpărați online - deși tot mai mulți oameni o fac - dar parcurgerea anunțurilor de pe internet este o modalitate excelentă de a vă face o idee despre prețuri și reduceri. De asemenea, vă ajută să vă reduceți opțiunile la două sau trei modele potențiale.

Dacă doriți să cumpărați un autovehicul nou, vizitați serviciul nostru New Car Deals pentru a obține o mașină nouă la un preț avantajos. Utilizează prețul nostru țintă - acesta este cel mai mare preț pe care echipa noastră de cumpărători misterioși consideră că ar trebui să îl plătiți pentru o mașină nouă, comandată din fabrică, pe baza târguielilor lor zilnice. Dealerii care utilizează sistemul nostru sunt încurajați să egaleze sau să depășească prețul țintă. Dacă nu o fac, vom sublinia acest lucru atât lor, cât și dvs. și, dacă este necesar, vom face tot posibilul pentru a vă găsi unul care să facă acest lucru.

Citește și: STUDIU Câţi bani alocă românii pentru achiziţia unei maşini noi

Dacă doriți să cumpărați mașini second-hand, consultați lista noastră de mașini second-hand. Toate mașinile de acolo sunt vândute cu garanție și au o vechime mai mică de opt ani, cu un kilometraj care nu depășește 100.000 de mile. Asta înseamnă că vă puteți alege mașina perfectă cu încredere.

Dacă aveți o mașină pe care să o schimbați, puteți obține o evaluare instantanee pe site-ul What Car? Pagina de evaluare. Dacă achiziționați o mașină second-hand, puteți utiliza, de asemenea, instrumentul de evaluare pentru a vedea dacă prețul cerut este competitiv.

4. Alegeți cum să vă finanțați mașina

Foarte puțini oameni plătesc o mașină în numerar, mai ales dacă este una nouă și scumpă, dar există o mulțime de opțiuni de finanțare diferite.

Contractele de achiziție prin contract personal (PCP) sunt cea mai populară formă de finanțare pentru cumpărătorii privați, deoarece plățile lunare sunt mai mici decât cele ale oricărei alte forme de finanțare. Asta înseamnă că vă puteți permite un model mai scump. Datorită ratelor scăzute ale dobânzii și contribuțiilor la depozitul producătorului, acestea sunt uneori cea mai ieftină modalitate de a cumpăra o mașină în mod direct, așa că merită să verificați ofertele înainte de a cumpăra.

Puteți, de asemenea, să cumpărați o mașină nouă sau de ocazie în rate sau prin contractarea unui împrumut personal. Aflați mai multe despre toate opțiunile în ghidul nostru de finanțare auto.

5. Mergeți la un test drive

Odată ce aveți o listă scurtă de mașini, este important să le încercați pe fiecare dintre ele. Pedalele decalate, un sistem de infotainment greoi, un spațiu limitat pentru cap sau picioare și un portbagaj mic sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le vei observa rapid atunci când experimentezi o mașină la prima mână. (Recenzile experților de la What Car? cu privire la testele pe șosea vă vor oferi și o idee despre cât de bun este fiecare model).

A test drive at a local dealership is also an opportunity to haggle with the sales staff for a discount or extra equipment on the car. If you’ve done your research beforehand, you could even print off the best deal you’ve found online and ask the dealer to match it.

6. Asigurați afacerea

Asigurați-vă că ați înțeles pe deplin toată documentația privind vânzarea înainte de a vă angaja să cumpărați mașina. Din cauza Covid-19, acum este obișnuit ca cumpărătorii să primească documentele relevante prin e-mail sau prin poștă, ceea ce înseamnă că veți avea mai mult timp pentru a le citi înainte de a semna.

Următorul lucru pe care trebuie să-l faceți este să conveniți asupra unei date de livrare care să vă convină și să o consemnați în scris în cazul în care există o întârziere.

De asemenea, este important să încheiați în prealabil o asigurare auto. De fapt, dacă vă ocupați de asigurare cu trei săptămâni înainte de începerea acesteia, puteți reduce costurile cu sute de lire sterline, după cum arată ghidul nostru de economisire pentru asigurarea auto. Puteți încheia, de asemenea, o asigurare pentru acoperirea costurilor unui vehicul de înlocuire în cazul în care mașina dvs. este radiată sau furată în primii trei ani.

7. Luați în primire noua dumneavoastră mașină

Primirea noii mașini este un moment emoționant, dar este și momentul în care trebuie să vă păstrați cumpătul și să verificați dacă specificațiile mașinii corespund cu ceea ce ați comandat. Este mult mai rapid și mai ușor să faceți imediat să fie corectate eventualele omisiuni decât să vă întoarceți la dealer mai târziu.

Chiar dacă mașina este nouă, verificați caroseria și jantele pentru a vedea dacă nu prezintă zgârieturi sau mici lovituri, deoarece este posibil ca acestea să fi fost deteriorate în timpul pregătirii pentru vânzare.

În cele din urmă, nu uitați că cumpărătorii sunt obligați să achiziționeze taxa auto (VED) pentru orice vehicul pe care îl dețin, așa că fiți pregătiți să faceți acest lucru.