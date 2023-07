Capitolul la care Grecia seamănă tot mai mult cu Mamaia. „Au pus monopol băieții deștepți”

Tot mai mulți români se plâng de faptul că turismul în Grecia nu mai e ce a fost în anii trecuți, iar unii dintre ei compară deja litoralul elen sau unele zone cu Mamaia. Este și cazul unor plaje din Halkidiki.

Grecia e cea mai populară destinație de vară în rândul românilor, însă tot mai mulți dintre ei încep să se plângă de condiții sau de prețuri. Este și cazul unui român care spune că grecii încep să „importe” tot mai multe din obiceiurile încetățenite pe litoralul românesc. El a scris despre experiența sa neplăcută pe pagina de Facebook Forum Halkidiki.

„Pentru cei care vă pregătiți de vacanță sau de plajă la Paliouri, e bine să știți că aici au cam pus monopol băieții deștepți! Plajele Lefki Ammos, Cabana, Poumba, sunt cu prețuri de minim 15 euro pentru setul de umbrelă cu două șezlonguri. Pot ajunge și până la 20-30 euro fără consumație inclusă. În același timp sunt percepute consumații de minim 20 euro la fiecare set. Dacă mai știți vreo plajă pentru familii cu copiii unde nu se taxează șezlongurile, vă rog să ne anunțați. Aici e ca la Mamaia, mai nou!”, a scris el.

Și alți colegi de forum au venit cu remarci asemănătoare. Unii au spus chiar că e „japcă” sau că s-au simțit trași pe sfoară de greci.

„Cam așa e... Acum vreo 5-6 zile am fost și noi aici și s-au cam aruncat la prețuri băieții. Aș numi-o puțin cam pe japcă, pentru cine își permite, nu e nicio problemă, dar în comparație cu alte plaje, m-am cam simțit tras pe sfoară. Băieții de acolo se comportau ca niște gardieni ce stăteau cu ochii pe ce și de unde luai, ce băgai sau duceai la gură. N-aș mai reveni aici. Zona de Free Zone e f oarte mică și aglomerată, doar parcarea a fost gratuită. N-o recomand, doar intrarea în apă își merită drumul făcut. În rest pt mine e cam pe ultimul loc...preț șezlong/pers 10€ plus consumație obligatorie 10€, interzis total consumația proprie”, a spus un alt membru al grupului.

„Pot să confirm, astăzi 02.07.23 pe plaja Paliouri tariful pentru un set umbrelă + șezlonguri este de 15 euro + o consumație obligatorie de 10 euro de adult. În total 35 euro distracția…”, a confirmat cineva.

„Astăzi am fost la Agora beach club, 30 e doar setul de umbrela și două șezlonguri în primul rând. Consumație nu s-a impus. Prețurile de la restaurant măricele. Total 200 e, 2 adulți și un copil de 3 ani. Dar, plajă curată, distanță mare între șezlonguri, apă minunată, ideală pt copii mici, mâncarea ff bună și pe plajă și la restaurant. Pe Sithonia, la talgo beach același preț la șezlonguri, 30 euro, fără consumație”, a ținut să adauge altul. „Deci ca la Mamaia, plus drumul”, a completat un alt internaut.

„65 euro / șezlong și 30 euro umbrela la Jysk. 160 euro pentru persoane și stai unde vrei și de câte ori pe zi vrei. Se amortizează investiția în 4-5 zile de plajă”, a venit cineva cu o idee.

Alții, în schimb, susțin că există numeroase locuri în Grecia unde nu se pune problema să se plătească pentru șezlonguri.

„Căutați Plaja Platania... nu percep înca nici un preț pentru șezlonguri și nici nu impun o consumație minimă" și „Beach bar Hawaii nici măcar nu ne întrebau dacă mai vrem ceva, trebuia să îi chemăm noi, deci deloc sufocanți și n-am plătit nimic, decât ce am consumat. Mâncarea la bar super ok", au fost doar două dintre mesajele prin care alți turiști români au sugerat plaje în care turiștii sunt tratați exemplar.