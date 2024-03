Capitala Moldovei, văzută prin ochii unui IT-ist care a lucrat 13 ani în străinătate. Ce atuuri are Iașiul

În ultimii ani, domeniul IT a devenit extrem de căutat printre tinerii ieșeni. Astfel, facultățile din Iași specializează, anual, mii de studenți care sunt pregătiți să se angajeze în marile companii care și-au făcut apariția pe piața din capitala Moldovei.

Moldovei. Andrei Pascu, un ieșean în vârstă de 38 de ani, s-a întors în orașul natal după ce a lucrat, timp de 13 ani, în IT, într-o companie din Berlin.

Cum a ajuns să lucreze în străinătate

Acesta a plecat la puțin timp după ce și-a încheiat studiile, când, spune el, piața din Iași nu era atât de dezvoltată și salariile din vestul Europei erau considerabil mai mari față de cele din România.

„Când am plecat aveam aproximativ 25 de ani, terminasem facultatea și masterul de aproape doi ani. În cei doi ani am tot aplicat la firme mai mici din Iași, am fost și angajat o perioadă de timp, am făcut diverse stagii de pregătire. Dar, salariile erau mici. Aveam prieteni plecați în străinătate, programatori, aveau salarii uriașe, mai ales pentru vremurile respective. Mi-am făcut curaj, am plecat la ei, în Germania, în Berlin. Am aplicat online, la recomandarea unui prieten și am susținut interviul de angajare tot online. Cei de acolo m-au acceptat și am avut timp, o lună de zile, să mă prezint la muncă”, a povestit ieșeanul în vârstă de 38 de ani.

Cum a decis să se întoarcă acasă

Chiar dacă susține că s-a simțit foarte bine în străinătate și că este recunoscătorul pentru toată experiența pe care a acumulat-o, Andrei declară că mereu și-a dorit să se întoarcă acasă, în Iași.

„Nu am plecat cu gândul să rămân acolo. Am plecat cu gândul să strâng bani și mereu am urmărit ce se întâmplă acasă, în Iași. Nu am fost chiar surprins să ajung în Iași și să văd toate clădirile de birouri și numele mari de companii care au apărut pe piața IT din oraș. Am fost mereu la curent cu salariile care se oferă și pot spun că, un angajat cu experiență poate câștiga sume apropiate de cele din străinătate. Asta am făcut și eu, m-am întors și m-am angajat imediat. Am procedat ca atunci când am plecat. Am aplicat online, am dat interviul de angajare online, am primit oferta și contractul online. Am semnat contractul și m-am întors în țară. Nu mi-a fost greu să mă readaptez, pentru că Iașiul s-a schimbat în bine când vine vorba despre IT”, a adăugat Andrei.

A rămas impresionat de condițiile oferite de companiile din Iași

Tânărul ieșean a vorbit și despre condițiile existente în companiile din Iași și crede că acestea sunt mai bune decât în multe companii din străinătate. Pentru acest lucru are și o explicație.

„În Iași avem clădiri de birouri noi, care oferă condiții de ultimă generație, tot ce are nevoie un angajat. Totul este nou aici. În străinătate, companiile aveau sediile respective de foarte mulți ani. Chiar dacă erau renovate, îmbunătățițe și echipate periodic, parcă cele din Iași sunt mai complexe, mai moderne. Cred că Iașiul este un punct important pe harta IT, pentru că avem și universități care pregătesc, anual, mii de tineri. E un domeniu care oferă satisfacție, atât din punct de vedere financiar cât și profesional. Acum și în Iași ai posibilitatea să evoluezi, să ajung la companii de renume, deci există viitor în acest domeniu și acasă”, a încheiat Andrei Pascu.