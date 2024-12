Călin Georgescu recunoaște că a fost la ferma de la Ciolpani: „Am fost pentru că m-au rugat. Nu am participat la discuție”

Călin Georgescu a recunoscut în această seară, la Realitatea Plus, a fost sâmbătă la ferma de la Ciolpani, unde s-a aflat și Horațiu Potra. Acesta a spus, însă, că nu a participat la discuțiile dintre echipa sa de pază și Potra.

Întrebat, vineri seara, cum comentează faptul că soția deținătorului fermei de cai de la Ciolpani a declarat că l-a văzut alături de Potra la fermă, Georgescu a declarat:

„Vorbea de echitație. Despre asta este vorba. (...) Am văzut și eu poze cu domnul Potra și o parte a PSD-ului. Ar trebui întrebat și domnul Ciolacu. Domnul Potra este o victimă colaterală a sistemului. Domnul Ciolacu a creat acest subiect și ar trebui să explice. Nu văd care este fapta. Li se iau oamenilor declarații abuzive, știu ce s-a întâmplat cu prietenul meu - Eugen Sechila. Ne-am întors la dictatură. Mă aștept să vină poze trucate, deep-fakeuri”.

Întrebat, din nou, dacă a fost la ferma de la Ciolpani, acesta a recunoscut.

„Eu nu m-am întâlnit acolo. Echipa mea, ei doreau să facă acest lucru, eu nu aveam ce să caut în această discuția tehnică. Toți sunt din Legiunea Străină. Eu nu am avut nicio treabă. Nu am participat la această întâlnire. Eu am fost acolo, pentru că m-au rugat, m-au solicitat că vor să discute cum multiplică și împuternicesc situația de pază. Însă nu am participat la această discuție”, a spus Georgescu

Acesta a mai spus că nu a recunoscut acest lucru pentru că echipa i-a interzis să divulge aceste lucruri.

„Am fost atacat din toate părțile, sub toate formele. Au venit cu această poză în care ne amenințau. În ultima săptămână a fost ceva revoltător că vom avea sfârșitul familiei Ceaușescu. Echipa mea m-a rugat să fiu atent la ce spun. Situația a escaladat. Eu nu m-am întâlnit acolo cu Horațiu Potra. Am fost acolo pentru că m-au rugat, însă nu am participat la discuție. Echipa mea mi-a interzis să divulg. Lucrurile nu au fost de joacă. S-au canalizat pe înlăturarea mea și distrugerea mea fizică”, a spus Călin Georgescu.

Referitor la întânirile pe care le-a avut cu oamenii despre care se face vorbire în dosar și dacă l-a chemat cineva să-l întrebe, Călin Georgescu a răspuns: „Nu m-a chemat nimeni. Se vede că toate convorbirile mele sunt interceptate. Este un abuz fulminant. Justiție nu există în această țară. Se încearcă discreditarea mea prin intimidare profundă. Îndemnul meu a fost către pace duminică”.

Călin Georgescu a fost întrebat dacă este obiectul acestui dosar având în vedere referința la „candidatul independent” după vizita la Ciorpani. „...Nu mi se aduce nicio acuză. Rog personal, cu această ocazie, rog foarte mult, să-mi permită să spun, toate instituțiile din România să nu mai facă abuzuri. Rog justiția să fie demnă, demnă pentru popor nobil”, a mai spus acesta.

Despre Eugen Sechila, Călin Georgescu a spus că e prietenul său. „Despre domnul Sechila au spus tot felul de lucruri. Este un om ultra demn. N-am să mă dezic de el niciodată, în viața mea. Indiferent în ce situație aș fi, indiferent. Este unul dintre cei mai demni oameni pe care i-am cunoscul vreodată”

În schimb, despre Horațiu Potra, acesta a precizat: „Nu-l cunosc ca să spun că îl cunosc pe un om. N-am cum să-l cunosc. Spun că l-am întâlnit cu pozele făcute la vremea aia. Bun, de acord. Nu e treaba mea, dar ce pot să vă spun este ce am aflat despre el. Și ceea ce nu știe lumea este că acest om a dat o pâine, nu la sute, la mii de oameni, la mii de tineri din țara asta, care sunt rejectați de sistem, care au dorit să-și slujească țara ca militari, și care n-au putut să-și slujească țara ca militari, pentru că sistemul nu i-a dorit. Aveau nevoie de lichele. Iar cei care s-au strecurat în armată sunt vai de ei, cum sunt tratați și expulzați de acolo”