O serie de imagini video care au fost făcute publice confirmă o întâlnire a candidatului independent Călin Georgescu cu Hoațiu Potra, sâmbătă 7 decembrie, la ferma din Ciolpani.

Călin Georgescu s-a încurcat în declarații după ce a apărut în imagini alături de Horațiu Potra. Inițial, candidatul a susținut că nu are de ce să spună că s-a întâlnit cu Horațiu Potra. Călin Georgescu a admis însă ulterior că l-a cunoscut pe mercenarul care ar fi urmat să organizeze proteste violente în București.

Georgescu: „Nu-mi aduc aminte”

Chestionat, Georgescu a ezitat să spună daca l-a întâlnit și sâmbătă, la o fermă din Ciolpani, pe Potra.

„Ca persoană publică m-am văzut cu sute, poate o mie de oameni pe săptămână. Eu m-am văzut cu foarte mulți oameni, nu-mi aduc aminte în mod special. E irelevant, nu e în cercul meu de apropiați. Fotografiile sunt de acum câțiva ani de zile. Nu sunt recente. Pot să-mi aduc vag aminte, cu certitudine maximă pot să spun că nu sunt de acum", a declarat Călin Georgescu la Realitatea Plus.

Referitor la informațiile conform cărora a avut o întâlnire, sâmbătă, la o fermă din Ciolpani, cu mercenarul Potra, Georgescu a afirmat încurcat: ”Nu știu de așa ceva, asta nu pot să spun, să confirm, nu-mi aduc aminte precis, m-am văzut cu sute, mii oameni. Eu nu-mi aduc aminte de așa ceva, eu am fost în nenumărate locuri în ultima vreme. Am fost în multe locuri, la fermă respectiva, acolo am filmat și m-am antrenat de foarte multe ori la călărie".

Întrebat în mod repetat dacă a fost sâmbătă la respectivă herghelie, Georgescu a afirmat că merge „destul de des acolo”.

„Am încredere doar în oamenii mei, care sunt militari din legiunea străină. Domnul Potra nu intră în cercul meu de apropiați", a completat Georgescu cu privire la liderul mercenarilor, reținut de oamenii legii în trafic.

Potra a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul în care se fac cercetări pentru săvârşirea „infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, orice operaţiuni cu articole pirotehnice şi instigare publică”. El va fi monitorizat printr-o brățară electronică.