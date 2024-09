Unul dintre diplomații care promovează constant România, Rim Kap-soo, ambasadorul Coreei de Sud la București, a vorbit, într-o discuție cu jurnaliștii ”Adevărul”, despre atracțiile turistice ale țării noastre.

Ambasador al Coreei de Sud la București din martie 2022, Rim Kap-soo a scris o postare specială pe Facebook în această săptămână, după ce a călătorit prin România.

”Am făcut o scurtă excursie pe Transfăgărășan. Iar priveliștile ce îți taie respirația m-au impresionat. România este o țară atât de binecuvântată, Sper ca mulți turiști sud-coreeni să împărtășească trăirile mele și admirația mea față de România. Mi-am petrecut această vară în România, văzând locurile atât de frumoase ale României”, a scris printre altele pe Facebook Rim Kap-soo, ambasadorul Coreei de Sud în România.

Rim Kap-soo este ambasadorul Coreei de Sud în țara noastră de doi ani și jumătate și lucrează în diplomație din 1995. A lucrat printre altele la Misiunea Permanentă a Națiunilor Unite la New York, ca și la ambasadele din Viena și Amman. Rim Kap-soo a lucrat și ca expert la Viena în cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Licențiat în Științe Politice la Universitatea Națională din Seul, Rim Kap-soo are studii postuniversitare la Oxford și un master în politică internațională la London School of Economics.

Ambasadorul Coreei de Sud a fost în această vară în premieră pe Transfăgărășan, care este una dintre atracțiile majore ale României.

”Am dorit să îl văd cu ochii mei și am avut un sentiment de uimire și respect față de natura din România când am ajuns pe Transfăgărășan și la Bâlea Lac cu mașina personală. Am mers în mai multe zone montane europene, iar Transfăgărășanul este una dintre cele trei minuni naturale ale Europei, alături de Salzkammergut din Austria și Districtul Lacurilor din Marea Britanie”, a declarat ambasadorul Rim Kap-soo pentru ”Adevărul”.



Diplomatul sud-coreean a decis să rămână în România în această vară pentru a explora țara.

”Cum lucrez în România, este obligația morală să simt mai mult și să contribui mai mult pentru România. Am vrut să îmi petrec timpul și să cheltui banii pentru România și în România și să nu merg peste hotare”, mărturisește diplomatul, care și anul trecut și-a petrecut concediul de vară tot în România.

”Îi admir mult pe români”

Ambasadorul Coreei de Sud în România a dezvăluit pentru ”Adevărul” și care dintre locurile vizitate în această vară în România l-au impresionat cel mai mult.

”Pe primul loc este Transfăgărășanul. Am călătorit și la Tulcea și Galați și în zona Deltei Dunării. România nu este doar o țară binecuvântată, ci și o țară foarte importantă strategic pe flancul estic. Când am fost pe malurile Dunării, am simțit acest lucru”, dezvăluie ambasadorul Rim Kap-soo.

”Românii sunt oameni determinați. Poporul român a avut suișuri și coborâșuri în istorie, însă și-a păstrat identitatea și cultura. Poporul român nu s-a dat vreodată bătut și s-a ridicat de fiecare dată. Iar acum România este țara de frunte privind economia în Europa de Est, jucând un rol pivotal în stabilitatea și securitatea flancului estic al lumii liber. Văd un potențial uriaș în ceea ce privește România și acest potențial se transformă progresiv în realitate, chiar dacă uneori poate părea puțin încet. Însă România merge pe drumul cel bun”, a afirmat ambasadorul.

Diplomatul face și câteva recomandări pentru turiştii străini care vor să vine în țara noastră.

”Aș recomanda pentru istorie Alba Iulia, locul nașterii României Mari, Iași, locul de naștere al primului Regat Unic și Maramureș, bijuteria culturii și istoriei României. România și românii sunt cu adevărat remarcabili și îi admir mult”, mai precizează Rim Kap-soo, ambasadorul Coreei de Sud la București.