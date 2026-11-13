Abuzurile din teatru sunt normalizate și banalizate. Actrița Katia Pascariu: „Incredibil, aceste fapte se prescriu”

Actrița Katia Pascariu a luat parte la emisiunea „Trends”, unde a vorbit despre abuzurile din lumea teatrului, practicile care au ajuns să fie normalizate în acest domeniu și vulnerabilitatea tinerilor aflați la început de carieră.

Actrița Katia Pascariu. Foto: arhivă

Artista a atras atenția asupra lipsei unor mecanisme eficiente de protecție, a cerut revizuirea regulilor împotriva hărțuirii în teatre și a explicat de ce este important ca dezvăluirile să fie urmate de schimbări concrete în instituțiile culturale. „Abuzurile din teatru sunt normalizate și banalizate. Asta nu este o metodă de lucru, nu este un instrument”, a spus Katia Pascariu.

Katia Pascariu, despre tinerii care vor să devină actori: „E un mare noroc să ai o pasiune și o chemare, dar trebuie să te duci cu grijă”

Actrița Katia Pascariu îi încurajează pe tinerii care își doresc o carieră în teatru să nu renunțe la pasiunea lor, în ciuda problemelor și abuzurilor semnalate în mediul artistic și în instituțiile de învățământ de profil, dar atrage atenția că viitorii studenți trebuie să fie informați, să ceară ajutor și să fie conștienți de riscurile la care se pot expune.

„Mi se pare că e un mare noroc să ai o pasiune și să ai o chemare. Deci, dacă totuși simți acolo un trai, eu zic să te duci cu grijă, să ceri ajutorul, să te interesezi”, a declarat Katia Pascariu, întrebată dacă ar recomanda unei tinere să urmeze o facultate de teatru și să devină actriță.

Aceasta a explicat că, în discuțiile cu tinerii care se pregătesc pentru admiterea la facultățile de profil, a observat că există deja o mai mare preocupare pentru informare și solidaritate. Actrița a povestit că a lucrat cu un grup de liceeni interesați de teatru, iar unii dintre ei i-au spus că este important că au aflat despre problemele din domeniu înainte de a intra în facultate.

„Măcar suntem puși în temă, e OK, ne știm pentru ce ne pregătim și suntem ceva mai conștiente și sperăm să fim în solidaritate unele cu celelalte”, a relatat Pascariu.

Studenții au avut curajul să sancționeze abuzurile din universități

Actrița consideră că schimbările produse până acum în universitățile de profil au fost posibile în special datorită studenților care au avut curajul să vorbească și să sancționeze comportamentele abuzive. Ea a criticat, totodată, cadrul legal, susținând că anumite fapte se prescriu, ceea ce îngreunează tragerea la răspundere a celor vinovați.

„Puținele lucruri și schimbări care s-au întâmplat în universitățile noastre s-au întâmplat pentru că au avut curaj studenții și studentele să sancționeze. Pentru că la noi se prescriu. Incredibil, aceste fapte se prescriu”, a afirmat actrița.

Katia Pascariu a criticat și lipsa de reacție a persoanelor aflate în poziții de conducere, despre care spune că nu au avut suficient curaj pentru a face pași concreți în rezolvarea problemelor. În opinia sa, este nevoie inclusiv de modificarea legislației, astfel încât abuzurile să poată fi investigate atât în interiorul instituțiilor, cât și în afara acestora.

„În primul rând, și legile trebuie schimbate, cadrul legal în care pot fi aceste lucruri anchetate intern și pe urmă și în afara instituției”, a explicat Pascariu.

„Pe lângă frica de a nu avea din ce trăi, te gândești că o să fii traumatizată”

Actrița a vorbit și despre efectele pe care dezvăluirile privind abuzurile le pot avea asupra tinerilor care se gândesc să intre în această profesie. Ea spune că teama de a nu-și putea câștiga existența din actorie se poate transforma și în teama de a trece prin experiențe traumatizante în mediul profesional.

Aceasta a povestit și o experiență din perioada facultății, când un profesor i-ar fi spus că nu va putea practica meseria dacă își dorește să aibă copii. Ulterior, când s-au reîntâlnit, profesorul i-ar fi spus că a fost doar o glumă.

„Mi-a zis: «Am făcut o glumă». Zic: super, acum, altfel primesc gluma, dar în anul întâi de facultate... Scuze! Chiar nu pică o glumă”, a relatat actrița.

Femeile din poziții de conducere nu intervin suficient în cazurile de abuz

Întrebată dacă profesoarele și femeile aflate în funcții de conducere în universitățile de teatru și film pot contribui la protejarea studentelor, Katia Pascariu a spus că există persoane care încearcă să intervină, însă puterea lor de acțiune este limitată.

„Cele care reacționează, de multe ori, primele sunt femeile, nu sunt cele care sunt în pozițiile de sus, pozițiile superioare, pozițiile cu putere”, a explicat actrița.

Ea a comparat intervențiile acestor persoane cu aplicarea unui pansament pe o rană, în condițiile în care deciziile importante rămân în mâinile conducerii instituțiilor.

„Sunt câteva de care știu eu, care nu multe, din păcate, dar care pot acționa local, să zicem, deci să pună un pansament pe rană, dar, din păcate, nu pot ele să facă operația, adică nu sunt ele la conducere și la conducere se blochează lucrurile”, a declarat Pascariu.

Katia Pascariu cere revizuirea regulilor împotriva hărțuirii în teatre

În ceea ce privește măsurile care ar putea fi luate pentru protejarea noilor generații de actori, Pascariu spune că este important ca subiectul să nu fie abandonat după valul actual de dezvăluiri. Ea consideră că oamenii din breaslă trebuie să folosească inclusiv instrumentele sindicale pentru a solicita reguli clare și mecanisme eficiente de intervenție.

Actrița a dezvăluit că, în calitate de președintă a sindicatului teatrului în care activează, a făcut deja o solicitare privind procedurile aplicabile în cazurile de hărțuire.

„Am făcut o solicitare, apropo de conduită, în caz de hărțuire: care sunt pașii pe care îi are teatrul la dispoziție într-un caz de hărțuire, să discutăm acești pași, să revizuim care sunt aceste regulamente”, a afirmat Katia Pascariu.

Ea a adăugat că mobilizarea angajaților din domeniul cultural poate include și proteste sau manifestații publice, dacă solicitările nu sunt urmate de măsuri concrete.

„Cred că ce putem să facem noi este și puterea exemplului, este să nu ne mai lăsăm, de data asta, să nu mai lăsăm să moară subiectul, să cerem și de data asta, să cerem chiar prin sindicat, la locul de muncă, să cerem instituțiilor care ne reprezintă”, a subliniat actrița.

Actrița Katia Pascariu: Abuzurile din teatru sunt normalizate și banalizate. „Asta nu este o metodă de lucru, nu este un instrument”

Katia Pascariu atrage atenția asupra practicilor abuzive din lumea teatrului, care, deși pot părea mai puțin grave decât cazurile ajunse în atenția publică, sunt răspândite și adesea tratate ca fiind normale. Aceasta susține că astfel de comportamente afectează nu doar activitatea profesională a actorilor, ci și sănătatea și viața lor personală.

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Katia Pascariu spune că una dintre problemele majore este tocmai dificultatea de a recunoaște și de a numi aceste comportamente, întrucât ele sunt adesea justificate sau minimalizate.

„Practicile de care vă povestesc eu, care nu sunt mai mult sau mai puțin importante, dar care sunt răspândite, sunt internalizate, sunt normalizate, sunt banalizate. Și aici este problema”, a explicat actrița.



Aceasta a dat și exemple de comportamente care nu ar trebui să fie acceptate ca metode de lucru, precum intimidarea actorilor tineri sau exercitarea presiunii asupra lor pentru a obține o anumită interpretare.

Actrița a vorbit și despre felul în care astfel de comportamente sunt justificate de cei care le manifestă, fiind prezentate drept glume, complimente sau gesturi de apropiere. „De multe ori, răspunsul este și că exagerezi. A fost o glumă, a fost, de fapt, un compliment, a fost un semn de atenție. A fost, de fapt, o șicană de drag. A fost un semn de apropiere”, a afirmat aceasta.

Katia Pascariu critică lipsa unor mecanisme eficiente de protecție în lumea teatrului

Referindu-se la reacțiile instituțiilor în cazurile de abuz din domeniul cultural, Katia Pascariu consideră că situația reflectă un eșec instituțional, în condițiile în care responsabilitatea este pasată de la o structură la alta, fără ca problemele să fie rezolvate în mod concret.

„La ce asistăm zilele astea este un mare eșec al instituțiilor. Dau vina unele pe altele. Păi, noi nu am făcut nimic, că n-a făcut cealaltă. [...] Ministerul nu poate să facă decât să pună o întrebare sau să trimită Corpul de Control. Și Corpul de Control se duce la repetiții și ce vede la repetiții? Că nu se întâmplă nimic”, a declarat actrița.

În opinia sa, simpla existență a unor comisii sau proceduri nu este suficientă, mai ales dacă acestea nu sunt aplicate și nu reușesc să protejeze persoanele vulnerabile. Katia a amintit și de situația din alte țări, inclusiv din Statele Unite, unde există mecanisme de protecție și coordonatori de intimitate pe platourile de filmare, dar nici acolo abuzurile nu au dispărut complet.

Freelancerii din cultură nu se pot sindicaliza

Un alt obstacol semnalat de actriță este lipsa unor structuri sindicale care să reprezinte toți lucrătorii din domeniul cultural. În România, legislația nu permite freelancerilor să se organizeze în sindicate în aceeași manieră ca angajații instituțiilor, ceea ce limitează posibilitatea de a apăra colectiv drepturile celor care lucrează în regim independent.

„La noi nu se poate, din păcate, o sindicalizare, pentru că, oricum, la noi funcționează foarte diferit sistemul, felul în care e subvenționată cultura, legea dialogului social și Codul muncii. Noi nu ne putem sindicaliza decât dacă suntem parte dintr-o instituție. Deci toți cei care sunt freelanceri nu se pot sindicaliza”, a explicat Katia Pascariu.

Actrița consideră că existența unor structuri sindicale mai puternice ar putea contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă, de la salarizare și program până la combaterea hărțuirii și a abuzurilor. Ea a menționat, totodată, înființarea unei federații a sindicatelor teatrelor metropolitane din București.

Pascariu a criticat și faptul că strategiile elaborate de specialiști pentru sectorul cultural nu ajung să fie adoptate și aplicate. „La noi se fac comisii și comitete care, până la urmă, îngroapă un subiect”, a spus aceasta.

Katia Pascariu, despre abuzurile din facultățile de teatru: „Corpul este instrumentul nostru de lucru”

Katia Pascariu a explicat că a înțeles abia după mai mulți ani că anumite comportamente ale cadrelor didactice nu erau normale și că ceea ce experimentase putea fi încadrat drept abuz.

„Mi-am dat seama, după niște ani, că ce am experimentat eu în facultate a fost o formă de abuz. Nu vreau să continui să folosesc un termen care are foarte multe nuanțe, dar lucrurile pe care le-am povestit eu mai detaliat descriu niște practici foarte, foarte nesănătoase”, a declarat actrița.

Katia Pascariu a precizat că experiențele sale nu s-au numărat printre cele mai grave forme de abuz, însă a fost martoră la situații de hărțuire sexuală și la alte comportamente nepotrivite. Ea a povestit că, în timpul studenției, nu a conștientizat gravitatea unor situații și că unele dintre ele i se păreau chiar forme de atenție pe care și le-ar fi dorit.

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„Neconștientizând atunci că e un tip de hărțuire sexuală ce observam că se întâmplă cu unele colege, mi se părea că e o formă de atenție pe care aproape că o inițiam, aproape că îmi părea rău că nu o primesc. Dar, sigur, la câțiva ani, m-am gândit că am fost norocoasă că nu am primit această formă de atenție”, a spus actrița.

Printre practicile pe care le-a descris se numără abuzul verbal și emoțional, comentariile despre aspectul fizic al studentelor, dar și exerciții care presupuneau dezbrăcarea, atingeri sau primirea unor palme. Pascariu a subliniat că astfel de situații deveneau cu atât mai problematice cu cât nu erau justificate de un demers artistic și nu se desfășurau într-un cadru pedagogic sigur.

„Pentru niște studente și studenți la actorie lucrurile sunt cu atât mai grave, pentru că trupul e instrumentul nostru, acesta e materialul nostru de lucru. Și când corpul este constant abuzat verbal, abuzat emoțional, tu nu mai poți să-l folosești ca instrument”, a explicat ea.

Actrița a dat și exemple de remarci pe care le-ar fi auzit în timpul facultății, legate de felul în care arătau sau se mișcau studentele: că sunt urâte, că trebuie să slăbească, să se machieze sau să fie mai sexy. Potrivit acesteia, comentariile nu aveau legătură cu rolurile sau cu o justificare artistică, ci vizau persoanele și corpurile studentelor.

Ea a mai atras atenția că astfel de practici nu rămân izolate în timpul studiilor, ci pot fi preluate și perpetuate ulterior în teatre și în alte spații de lucru. „Le internalizezi și tu, și ceilalți, și ele devin practicile oficiale care pe urmă continuă să funcționeze în instituții, în teatre și oriunde te duci să lucrezi”, a afirmat Pascariu.

Katia Pascariu: Instituțiile au reacționat insuficient la mărturiile despre abuzuri

Actrița consideră că, în ultimii ani, studenții și studentele sunt mai conștienți de comportamentele abuzive și au mai mult curaj să vorbească despre experiențele lor. Cu toate acestea, ea este dezamăgită de reacțiile instituțiilor de învățământ și spune că schimbările produse până acum au fost insuficiente.

Pascariu a amintit că unele măsuri luate în urma scandalurilor din mediul universitar au venit după ce studenții au avut curajul să reclame situațiile. În opinia sa, presiunea publică și solidaritatea celor care au ales să vorbească au un rol important în schimbarea lucrurilor.

„Cine o să ne salveze de situația în care ne aflăm acum nu o să fie, din păcate, instituțiile care trebuie să facă ceva, ci publicul”, a declarat actrița, observând că reacțiile publicului au devenit în ultima perioadă tot mai puternice.

Katia Pascariu a respins și ideea că un comportament abuziv ar putea fi justificat prin valoarea artistică a unei persoane. Ea a susținut că relațiile de muncă sunt la fel de importante ca rezultatul artistic și că performanța nu poate scuza mijloacele folosite pentru a o obține.

„Relațiile de muncă sunt la fel de importante ca rezultatul artistic. Scopul nu scuză mijloacele”, a subliniat actrița.