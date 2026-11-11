Peste 60% dintre femeile din armata germană spun că au fost hărțuite sexual. Ce arată amploarea fenomenului

Un studiu arată că peste 60% dintre femeile din armata germană au fost victime ale hărțuirii sexuale. Ministrul Apărării din Germania a anunțat măsuri pentru prevenirea acestor abuzuri.

Multe femei din armata Germaniei sunt hărțuite sexual Foto: X/Welt

Peste 60% dintre femeile care servesc în forțele armate ale Germaniei, Bundeswehr, au fost victime ale unor abuzuri sexuale, de la remarci obscene până la hărțuire fizică, potrivit unui nou studiu prezentat miercuri de ministrul Apărării, Boris Pistorius.

Studiul și-a propus să măsoare amploarea reală a cazurilor neraportate. Într-un sondaj online anonim, respondenții au putut răspunde la 41 de întrebări detaliate. Rezultatele prezintă o imagine șocantă, scrie Euronews.

„Studiul arată că amploarea comportamentului sexual inadecvat este de 3 până la 5 ori mai mare decât cazurile raportate”, a adăugat inspectorul general Carsten Breuer, cel mai înalt ofițer militar al Germaniei.

Rezultatele confirmă faptul că violența și hărțuirea sexuală reprezintă o problemă sistemică în cadrul Bundeswehr-ului. Reprezentanții industriei se tem că raportul ar putea descuraja femeile să aplice pentru a se înrola.

„Respectul pentru demnitatea umană este cel mai înalt principiu constituțional al nostru. Alături de respectul reciproc, colegialitate, camaraderie și conducere responsabilă, este una dintre valorile fundamentale ale Bundeswehr-ului nostru”, scrie Pistorius într-o prefață la planul de acțiune al forțelor armate împotriva abaterilor sexuale.

„Violența sexuală și comportamentul sexual inadecvat sunt incompatibile cu această bază de valori și nu își au locul în Bundeswehr”, a continuat el. Ministrul apărării se așteaptă ca toți membrii forțelor armate să se trateze reciproc cu respect.

Patru niveluri de violență sexuală în Bundeswehr

Dintre soldații care au răspuns la chestionar, 4.000 au declarat că au fost supuși hărțuirii sexuale în timpul serviciului militar. Extrapolat, acest procent corespunde la peste 60% dintre soldați.

„Cele mai afectate, ceea ce nu este o surpriză, sunt femeile tinere din grupurile de rang inferior”, a declarat Pistorius într-un comunicat. Printre bărbați, soldații non-heterosexuali sunt afectați în mod disproporționat. „Autorii sunt în mare parte bărbați”, a declarat ministrul apărării.

Sondajul a folosit un sistem cu patru niveluri. În prima categorie, respondenții puteau indica dacă au fost supuși unor remarci cu tentă sexuală sau comentarii obscene. Aproape 40% dintre femeile din serviciul militar și 16% dintre bărbații din serviciul militar chestionați au raportat astfel de experiențe.

Cincisprezece procente au declarat că au fost hărțuite cu imagini făcute împotriva voinței lor sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Nouă procente dintre femeile din serviciu și 3% dintre bărbații din serviciu au declarat că au fost agresate fizic, în timp ce 2% dintre femei și bărbați au declarat că au fost victime ale violenței sexuale în Bundeswehr.

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Pistorius prezintă un plan de acțiune

Pistorius a precizat în mai multe rânduri că are o abordare de toleranță zero față de abuzurile sexuale. Cuvintele sale vor fi acum urmate de un plan de acțiune.

Potrivit Bundeswehr-ului, planul se bazează pe trei piloni. Primul este prevenirea. „Abordarea abaterilor sexuale va deveni o parte obligatorie a programelor de calificare din Bundeswehr”, au declarat forțele armate despre planul de acțiune.

„Abaterile sexuale vor deveni un subiect în instruire la toate nivelurile încă de la început”, a declarat Breuer într-un comunicat la prezentarea rezultatelor studiului.

Al doilea pilon constă în profesionalizarea investigațiilor, cu puncte de contact, linii de raportare și proceduri clare.

Pistorius a spus că nu există doar o lipsă de cunoștințe despre canalele de raportare, ci și o lipsă de încredere în acestea. Pentru el, aceasta înseamnă și o abordare consecventă a abaterilor.

În cele din urmă, planul de acțiune abordează sprijinul pentru cei afectați. Printre opțiunile discutate se numără un punct de raportare anonim, astfel încât persoanele care se gândesc dacă să sesizeze un superior să nu mai fie nevoite să se bazeze pe încrederea unui superior. La sfârșitul lunii octombrie, Breuer a înființat o linie telefonică de asistență pentru persoane care solicită asistență în caz de preaviz scurt.

Sub denumirea „HELP”, victimele hărțuirii sexuale pot raporta incidente și pot primi consiliere. Potrivit lui Pistorius, literele reprezintă cuvintele germane pentru sprijin, consiliere inițială, îndrumare și sprijin preventiv.

Politicienii cer schimbări

Politicienii, în special cei din Partidul Verzilor, au solicitat în repetate rânduri un organism extern.

Trebuie să existe un „birou extern de raportare” în afara unităților, astfel încât femeile din serviciul militar să nu fie nevoite să raporteze astfel de incidente doar superiorilor lor, a declarat Sara Nanni, purtătoare de cuvânt pentru politica de securitate a Verzilor. Ea a vorbit cu emisiunea Morgenmagazin a postului public de televiziune ZDF înainte de publicarea cifrelor.

„Cred că foarte puține femei pot trece o săptămână fără să audă o remarcă care să fie și o formă de violență verbală sexualizată”, a spus Nanni, membră a comisiei de apărare din Bundestag, parlamentul Germaniei.

Studiul a fost comandat de Eva Högl, fost comisar parlamentar pentru Forțele Armate, cu puțin timp înainte de sfârșitul mandatului său, în 2024.

Cercetătorii au contactat aproximativ 25.000 de femei și bărbați în serviciu, dintre care aproximativ 18% au răspuns. Aceștia consideră că rezultatele reprezintă o imagine reprezentativă a forțelor armate. Unii respondenți nu mai serveau în armată la momentul respectiv.