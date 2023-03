Zece substanțe cu potențial cancerigen, descoperite în alimente pe care le consumăm zilnic

Mai multe alimente, pe care le consumăm zilnic, conțin cel puțin zece nitrozamine, compuşi care se pot forma în timpul preparării şi procesării acestor produse. Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor a avertizat că acestea pot reprezenta mari riscuri pentru sănătate.

Riscurile nitrozaminelor pentru sănătate

Studiul, publicat marți de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA) a relevat că nitrozaminele prezente în anumite alimente sunt cancerigene (pot provoca apariţia cancerului) şi genotoxice (pot afecta ADN-ul), scrie AFP.

„Evaluarea noastră concluzionează că, pentru toate grupele de vârstă ale populaţiei UE, nivelul de expunere la nitrozaminele din alimente constituie o problemă de sănătate”, a declarat Dieter Schrenk, preşedintele Grupului ştiinţific pentru contaminanţi din lanţul alimentar, citat de EFSA într-un comunicat.

Raportul a fost realizat având la bază studiile pe animale, iar concluziile sunt mai mult decât îngrijorătoare.

„Pe baza studiilor pe animale, am considerat că incidenţa tumorilor hepatice la rozătoare reprezintă cel mai critic efect asupra sănătăţii”, a adăugat Schrenk.

Alimentele care conțin nitrozamine

Nitrozamine au fost găsite în diferite tipuri de alimente. Specialiștii ne recomandă să acordăm o atenție deosebită atunci când cumpărăm: produse din carne şi mezeluri, peşte procesat, cacao, bere şi alte băuturi alcoolice.

Cel mai important grup de alimente care contribuie la expunerea la nitrozamine este reprezentat de carne şi produse din carne, arată studiul.

Nitrozaminele pot fi găsite şi în alte alimente precum: legume procesate, cereale, lapte şi produse lactate sau alimente fermentate, marinate sau condimentate.

Autorii studiului admit totuşi că se confruntă în continuare cu „lacune în informaţiile disponibile cu privire la prezenţa nitrozaminelor în cazul unor categorii specifice de alimente”.

În plus, „pentru a asigura un nivel înalt de protecţie a consumatorilor, am dezvoltat cel mai rău scenariu în evaluarea noastră asupra riscurilor. Am presupus că toate nitrozaminele prezente în alimente au acelaşi potenţial cancerigen la om ca cea mai nocivă nitrozamină, deşi acest lucru este puţin probabil”, a mai spus Schrenk.

Echilibrarea regimului alimentar prin consumul unei varietăţi mai mari de alimente ar putea ajuta la reducerea aportului de nitrozamine, recomandă EFSA, al cărui studiu va fi prezentat Comisiei Europene care va examina, împreună cu autorităţile naţionale, măsurile necesare pentru gestionarea riscurilor.