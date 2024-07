Un mit spulberat. Cum îți dai seama că în apa din piscină este prea mult clor

Incidentul din Olimp, în urma căruia 24 de turiști au ajuns la spital intoxicați cu clorul din piscina unui hotel, se poate întâmpla oriunde și oricând, atenționează specialiștii. Există, însă, o metodă prin care ne putem da seama dacă în apă s-a deversat prea mult clor sau prea puțin. „Oamenii cred într-un mit pe care e timpul să-l demolăm”, a declarat pentru „Adevărul” Răvan Pavel, managerul tehnic al unei firme care construiește și întreține piscine publice și rezidențiale.

Canicula ne scoate din case și ne trimite la ștrand sau piscine, însă răcoarea poate veni la pachet și cu neajunsuri. „Dacă administratorul bazinului nu respectă cantitatea de substanță recomandată pentru dezinfectarea apei sau dacă se defectează sistemul de dozare a clorului, persoanele care se scaldă se pot intoxica”, ne-a explicat Răvan Pavel, reprezentantul unei firme care construiește piscine.

Cum te poți intoxica cu clor la piscină

Bazinele publice sunt reglementate prin legislație în ceea ce privește substanțele folosite pentru dezinfectarea apei. „Există chiar un ordin de ministru prin care sunt reglementate cantitățile și concentrațiile acestora. În cazul clorului, de exemplu, legea spune clar: intervalul de concentrație trebuie să se încadreze între 0,7 și 1,5 ppm, (părți per milion). Dacă ne aflăm sub această valoare, putem vorbi despre risc de contaminare cu diverși agenți patogeni (bacterii, microorganisme, alge) care se dezvoltă în apă. Dacă valoarea este crescută peste pragul admis, apa în care ne scăldăm ne poate afecta pielea, ochii, aparatul respirator etc. Putem dezvola alergii, ne putem trezi cu iritații etc”, continuă expertul. Apoi, mai spune acesta, administratorii de bazine sunt obligați să cumpere și să folosească produse dezinfectante avizate de Ministerul Sănătății. „Și să dozeze aceste produse conform specificațiilor producătorului. Există clor mai concentrat, clor mai puțin concentrat și, în funcție de volumul piscinei și de instrucțiunile de dozare, se calculează cantitatea de clor care se pune în apă”. Prin urmare, unul dintre motivele pentru care ne-am putea intoxica cu clor este dozarea incorectă a substanței în apă.

O altă situația care ne-ar putea pune în pericol ar fi defectarea sistemuluide dozare, așa cum s-ar fi întâmplat în cazul incidentului de la Olimp. „În general, dozarea substanțelor dezinfectante se face automat, prin niște aparate specializate. Se numesc aparate de dozare și fac parte din instalația piscinei respective. Vorbim despre niște senzori care citesc concentrațiile de chimicale din apă și, în funcție de acestea, dozează o cantitate mai mică sau mai mare de clor. Dacă apartul dă o eroare, atunci putem vorbi fie despre o supradozare, fie despre o dozare insuficientă. În ambele cazuri omul este expus unui pericol”, continuă Răzvan Pavel. „Dozarea se face în permanență, atâta vreme cât circulă apa prin conductă ir aparatul își dozează singur valorile. Însă, ca să funcționeze perfect, sistemul trebuie întreâinut, verificat periodic, cu reviziile efectuate la timp”, mai spune el.

Și încă un aspect foarte important: consumul de clor într-o piscină crește în funcție de temperatura apei. „Dozările recomandate pe instrucțiunile produsului sunt calculate la o temperatură de 25 de grade în apă. Însă, în zilele caniculare, temperatura apei din piscine poate crește peste această valoare. Concret, cu fiecare grad peste limita de 25 de grade doza de clor administrată crește cu 5%. Adică dacă apa are 30 de grade, înseamnă că deja avem 5 grade în plus, deci vom avea o cantitate de clor mai mare cu 25%”.

Cum ne dăm seama că într-o piscină este prea mult clor

Teoretic, nu avem de unde să știm dacă în apa respectivă se respectă sau nu cantitatea de clor recomandată. Însă, spune Răvan Pavel, există, totuși o metodă. „Nu este cunoscută de majoritatea dintre noi. Mai mult, ceea ce știm este total eronat. Să vă explic: foarte multe persoane care merg la ștrand sau la piscină și simt miros puternic de clor cred că în apă s-a vărsat o cantitate prea mare din această substanță. Pe ideea că dacă miroase urât sau prea puternic, atunci ceva nu e în regulă cu concentrația. Trebuie să vă spun însă că totul este doar un mit! Căci lucrurile stau tocmai pe dos. Dacă apa are un aspect limpede, este cristalină și nu miroase foarte tare sau chiar deloc, atunci concentrația de clor poate fi ori la valoarea sa normală, ori peste această valoare. În momentul în care simți miros puternic de clor atunci trebuie să știi că, de fapt, apa are o concentrația mai mică din această substanță. Care este, atunci, explicația mirosului? În lipsa clorului, se formează niște compuși chimici numiți cloramine, iar mirosul pe care îl degajă este unul deranjant, puternic”, a explicat specialistul.

Cu ce substanță ar putea fi înlocui clorul din apă

În loc de clor, mai explică specialistul, s-ar putea folosi oxigen activ, însă această substanță nu este reglementată prin lege și, dacă s-ar folosi, s-ar folosi ilegal. Motivul? „Este o substanță instabilă, adică se evaporă repede. Nu este sigură. Vorbim despre un tratament auxiliar al apei, dar care nu este recomandat și, prin urmare nu se folosește. Apa tratată cu oxigen activ ar fi dezinfectată pe o perioadă foarte scurtă de timp și s-ar contamina la fel de repede”.

O concentrație mare de clor poate duce la alergii severe

Dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației medicilor de familie din București, ne-a explicat că, în mod normal, atunci când mergem la piscină nu ar trebui să ne facem griji din cauza clorului . Clorul, în cantități reduse, nu ne afectează sănătatea. „Piscinele trebuie dezinfectate, asta este clar și da, se folosește clor. Însă soluția de dezinfecție nu afectează organismul. Există, într-adevăr, persoane mai sensibile care lăcrimează puțin, dar nu vorbim despre o concentrație care să ne facă rău. Însă, dacă această concentrație depășește limita atunci lucrurile se pot agrava. Cel mai adesea poate fi afectată pielea, căci clorul este o soluție bazică, vorbim despre o arsură până la urmă, dar cu o bază, nu cu un acid”.

Raluca Popovici, medic specialist dermatolog, continuă ideea afirmând că această substanță, în concentrație mare, afectează mai ales persoanele sensibile. „Poate provoca iritații mai ales în cazul persoanelor cu o piele mai sensibilă, care au un teren atopic, predispus alergiilor. O alergie se manifestă prin roșeață, iritații, puruit, aparițșia unor vezicule etc. Pot fi afectate înseosebi mucoasele precum ochii și gura. Dar și din partea pacientul trebuie să fie o predispoziție către astfel de afecțiuni”.

Simptomele intoxicațiilor cu clor și măsuri de prim ajutor

În cazuri grave de intoxicație, dar și în funcție modul în care intrăm în contact cu substanța, pot apărea probleme la nivel respirator, cutanat sau digestiv. Potrivit medicilor, printre simptomele intoxicației cu clor se numără greață, diaree, dureri abdominale, amețeli, tuse, strănut, senzație de sufocare, hiperemia și congestia mucoaselor, senzație de arsură, edem al tractului respirator, respirație șuierătoare, obstrucție nazală, crize de astm dar și secreții oculare apoase. În astfel de situații ar trebui luate de urgență măsuri de prim ajutor. Pentru început, persoana intoxicată cu clor trebuie scoasă din mediul respectiv și explusă la aer curat. Apoi, ar trebui să consume lichide precum apă, lapte sau ceai și să-și clătească ochii, gura și nasul cu o soluție de bicarbonat de sodiu 2%. În tot acest timp, ar trebui sunat la 112 pentru asistență medicală de urgență.

Mai mulţi adulţi şi copii au acuzat stări de rău şi senzaţii de sufocare după ce ar fi intrat ieri în piscina unui hotel din staţiunea Olimp, unde erau cazaţi. În urma apelului la 112, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. Alarma s-a dat în jurul orei 18.00, iar la faţa locului au sosit de urgență şapte ambulanţe și două autospeciale de transport victime multile. Șase adulţi şi șapte copii au fost internați în spital.