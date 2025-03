Strigătul unui medic ATI după ce un pacient de 39 de ani a murit din cauza gripei A: „Am pierdut, am ieșit din spital cu un gol în piept”

Un pacient de 39 de ani diagnosticat cu Gripa A s-a stins din viață, în ciuda eforturilor medicilor: „Ne-am luptat pentru fiecare organ care ceda pe rând. Inimă, plămâni, rinichi, ficat”.

Tragedia a fost făcută public de Torje Iuliu, medic în anestezie și terapie intensivă la un spital din Germania, care s-a luptat peste 7 ore pentru a-i salva viața bărbatului.

„Am pierdut. Ieri am dus una dintre cele mai grele bătălii din ultima vreme. O luptă care a durat peste 7 ore. O luptă dusă cu toată echipa, cu toată știința noastră, cu toată tehnologia pe care medicina modernă o poate pune la dispoziție. Și totuși... la ora 2 noaptea am ieșit din spital cu capul plecat, cu pașii grei, și cu un gol în piept care nu se umple nici cu somn, nici cu timp, nici cu speranță”, a scris medicul Torje Iuliu, pe pagina sa de Facebook.

Pacientul avea 39 de ani. A fost diagnosticat cu Gripă A care, în doar câteva zile, a declanșat un „iad biologic în corpul lui”, susține medicul.

„O suprainfecție cu Streptococcus pneumoniae l-a aruncat în șoc septic refractar. De acolo, lucrurile s-au desfășurat cu o viteză terifiantă. Nici măcar nu ai timp să-ți pui întrebări. L-am pus pe ECMO hibrid V-AV - deoarece si cordul ceda. I-am administrat imunoglobuline. Am încercat până și rescue plasmafereza – în disperarea de a-i curăța organismul de tsunamiul inflamator. Dializă cu high-cut filter. Terapie combinată, intensivă, calculată la mililitru și secundă”, a explicat medicul Torje Iuliu.

Medic: Monitoarele au început să tacă

În ciuda tuturor eforturilor, organele pacientului au început să cedeze pe rând.

„Ne-am luptat pentru fiecare organ care ceda pe rând. Inimă, plămâni, rinichi, ficat: Am tras de el. Am tras de noi. Am tot spus în gând: <Hai, încă puțin, încă o oră, poate...>. Dar monitoarele au început să tacă. Am încercat să-l reperfuzăm, să-l ținem acolo, pe muchia dintre viață și moarte. Și totuși, a plecat. Sub mâinile noastre. Sub ochii noștri. În ciuda tuturor eforturilor. Nu pot descrie ce simți când pierzi un om pe care l-ai ținut în viață, clipă de clipă, cu tot ce aveai mai bun. Este o formă de doliu profesional. Este o neputință care îți sfâșie interiorul și te face să te întrebi, inevitabil: <Ce-ar fi fost dacă...?>Ce-ar fi fost dacă s-ar fi vaccinat? Poate că sistemul lui imunitar n-ar fi fost copleșit. Poate că virusul nu s-ar fi replicat atât de agresiv. Poate că n-ar fi ajuns pe ECMO. Dar cu <poate> nu reînvii oamenii. Cu <poate> nu salvezi vieți”, susține medicul.

Medic: Rămâi cu o tăcere apăsătoare

În consecință, medicul susține că o șansa pentru a ajunge pe un pat de spita ATI este vaccinarea.

„Vă spun deschis, ca medic, ca om, ca martor la sute de drame în fiecare an: vaccinați-vă. Nu pentru că e perfect. Nu pentru că e o armură magică. Ci pentru că e o șansă. O șansă reală să nu ajungeți aici. Într-un pat de ATI, conectați la zeci de fire, printre oameni care încearcă, uneori cu disperare, să vă aducă înapoi”, susține medicul Torje Iuliu.

Gripa nu „e o simplă răceală”, iar streptococul nu e un „germen”, mai adaugă specialistul ATI.

„Moartea nu e <doar o trecere>. Când o vezi în fiecare zi, când ți-o smulge de sub palme, începi să o urăști. Pentru felul în care lovește. Pentru cum ia, aleatoriu, oameni care poate nici nu știau cât de grav e ce li se întâmplă. Azi nu am salvări de povestit. Și când pierzi așa, după ore de luptă pură, după decizii luate în fracțiuni de secundă, după ce ai golit toate resursele .. rămâi cu o tăcere apăsătoare. Cu imaginea unui monitor oprit. Cu trupul unui om tânăr, inert. Rămâi cu durerea familiei. Cu doliul pe care-l anunți. Cu întrebările pe care nu le mai poți liniști”, a încheiat medicul.