Povestea din spatele scandalului de la Vâlcea unde o doctoriță este acuzată că a umilit un bolnav de cancer

Scandalul în care a fost implicat medicul de familie Carmen Cîmpeanu, din comuna Frâncești, județul Vâlcea, cea care a fost filmată țipând și gonind de la ușa cabinetului un bătrân bolnav de cancer, este departe de a se fi încheiat. Acum, femeia este acuzată de rudele pacientului că, de-a lungul timpului, le-ar fi cerut șpagă. Contactat de reporterii „Adevărul” fratele bărbatului a declarat că va depune pe numele doctoriței o plângere. La rândul său, medicul ne-a precizat că nu a cerut niciodată bani nimănui. „Vă dați seama că oricine poate să spună orice. Să vină cu dovezi!”

Conflictul dintre medic și pacient mocnește de luni de zile însă acum o săptămână Elena Roșculeț, fiica bolnavului, a decis să ia măsuri. „Eu lucrez în Spania și m-am întors special în țară ca să rezolvăm problema”, ne-a mărturisit femeia.

Tânăra ne-a povestit că tatăl ei suferă de cancer. „Tata fost operat în Spania acum trei ani. Medicii i-au descoperit o tumoare pe una dintre corzile vocale”, ne-a povestit femeia. După cinci luni, bărbatul s-a reîntors în țară. „Pentru că avea nevoie de medicamente, analize, de rețete și diferite trimiteri a început să vină mai des la cabinetul medicului de familie”, explică Elena. Însă, continuă ea, medicul îi cerea bătrânului bani. „Iar tata nu prea a mai îndrăznit să meargă pe la cabinet. Pentru că îi cerea bani. Îi spunea că dacă a fost să se opereze aici, în Spania, ce mai caută în țară?”.

Între timp, boala pacientului s-a agravat, iar bărbatul s-a întors la medicul de familie. „Dar îl lua de mânecuță și-l poftea afară. Asta s-a întâmplat de câte ori a venit. Îi reproșa: nu ai adus și tu nimic? Iar veniși, mă, cu mâna-n…Iar veniși, mă, așa? Tata îi spunea..doamnă, sunt amărât, nu vedeți că vin la dumneavoastră să vă cer trimitere la oncolog?”. Medicul nu ar cere însă doar bani. „Cere bani, ouă, găini, cere ce are omul în curte. Ea nu refuză nimic. Oamenii vin cu ce au în curte numai să nu-i dea afară”.

Tânăra mai povestește că bătrânul a solicitat la un moment dat o trimitere pentru a-și face gratuit niște analize. „Dar a făcut mișto de tata. Și-a bătut joc de tata trimițându-l la analiză, dar cu plată. Și cei de acolo i-au spus că trimiterea nu e bună. Că nu beneficiază de gratuitate. Așa că l-au trimis înapoi, dar tata a spus că nu se mai duce nicăieri și a început să plângă”. Elena s-a întors în țară și și-a însoțit părintele la cabinetul medicul Cîmpeanu. Era hotărâtă să-l mute la alt medic. „Am cerut fișa medicală, Dar nu mi-a dat-o”.

Ceea ce nu știa tânăra este însă faptul că acest dosar medical nu se predă pacienților. Însă acest lucru nu justifică sub nici o formă comportamentul medicului.

Medic către pacient: „Iar veniși? Hai, marș!”

Pe filmare se observă cum dr. Cîmpeanu iese din cabinet și începe să se răstească la pacient iar apoi și la fiica acestuia.

„Iar veniși? Bă, nene… Hai dragă, lasă-mă! Mă iei pe mine la întrebări? Te rog frumos să taci din gură în fața mea! Urcă la colegul meu! Hai, la revedere!”, a strigat doctorița.

„Am venit după fișă”, spune bărbatul medicului.

„Ieși afară de la mine din cabinet! Nu dau nicio fișă!”, i-a răspuns medicul țipând.

„Doamna doctor, nu vă comportați așa! Doamne ferește! Vă chem Poliția aicea și televiziunea! Nu fiți nesimțită cu noi!”, îi spune fiica bărbatului, care deja înregistra discuția.

„Ia uite-te, bă!”, se aude din nou doctorița, din cabinet, țipând. „Te rog să pleci de la ușa mea imediat! N-are ce să caute! Hai, marș!”

„Nu puteți să vă comportați cu pacienții ca cu animalele!”, îi mai spune fiica bărbatului.

„Eu vreau să-mi iau dosarul de la ea, să mă mut. Păi ce, e după ea să nu mi-l dea?”, se aude vocea bărbatului, pacientul doctoriței.

„Doamne ferește! Așa doctori ca aici nu am văzut! Ce căutați dumneavoastră să lucrați aici?”, mai spune fiica pacientului, care a postat clipul video pe contul său de Facebook.

Explicațiile medicului: „Am ridicat tonul la un pacient obraznic. Este dreptul meu. Nu am voie?”

Contactată telefonic, doctorița Cîmpeanu a declarat pentru „Adevărul” că oricine poate acuza pe oricine de orice. „Acest pacient a venit la mine în șase săptămâni de 5 ori. Ultima oară a venit pe 30 decembrie. În principiu, dacă e bolnav cronic, poate să vină o dată, de două ori, dar deja îi dădusem de toate. I-am dat rețetă compensată, două bilete de trimitere și încă două consultații. Dacă ei se plictisesc acasă că nu au ce face…Au neuronul odihnit. Nu au ce face cu timpul lor liber. Sunt relaxați”.

Despre pacient medicul spune că nu este nici pensionar, nici salariat. „Pacientul nu poate primi fișa medicală. Dacă vrea să se mute la un alt medic, această fișă este transmisă electronic”, explică Carmen Cîmpeanu care recunoaște că s-a supărat și pentru că omul nu venise la ea cu programare. „Normal că m-am supărat. Iar pe 30 decembrie chiar i-am spus: măi băiatule, du-te unde ți-am dat biletele și când ai rezultatul la acele trimiteri mă suni și îți spun eu când să vii”.

În ziua respectivă, când a fost făcută filmarea, pe 9 ianuarie, medicul a avut 34 de consultații. Iar bătrânul venise neanunțat. „El a tăbărât peste mine și fata a venit și pregătită să mă filmeze”. Dr. Cîmpeanu ne-a declarat că tânăra nu avea nici un drept s-o înregistreze, căci spațiul era unul privat. „Holul e spațiu privat. Este sala de așteptare a cabinetului meu pentru care eu plătesc. Nu este holul dispensarului”.

Cât despre comportamentul său, doctorița recunoaște că vorbește mai tare. „E defect profesional. Avem pacienți bătrâni care nu aud bine. Ce-am făcut? Am ridicat tonul la un pacient obraznic. Nu am voie? Dar ea că m-a făcut pe mine nesimțită de două ori? Nu am folosit nici un limbaj suburban, doar am ridicat tonul. Și dacă am ridicat tonul la un pacient obraznic, este dreptul meu. După atâția ani de muncă. A venit să mă provoace. Eu nu știu ce vor oamenii ăștia de la mine. Încearcă să mă intimideze?”

Carmen Cîmpeanu ne-a spus că nu are ce să-și reproșeze, este un bun profesionist și, drept urmare, este sunat inclusiv de pacienți plecați în străinătate pentru a-i trata. Cât despre acuzația că a cerut spagă pacientului, doctorița neagă acest lucru. „Și eu pot să vin să spun că mi-a cerut mită nu știu cine. Cum i-am cerut eu șpagă?”

Reprezentant CAS Vâlcea: „Comportamentul medicului nu intră în atribuțiile noastre”

Dincolo de actul medical în sine, dacă a fost efectuat sau nu corect, rămâne de analizat comportamentul medicului față de pacient. Însă nici CAS Vâlcea, nici Colegiul Medicilor Vâlcea nu-și asumă vreo responsabilitate. „Eu am luat legătura pe Facebook cu doamna care a făcut înregistrarea și i-am spus să vină să depună la noi o plângere”, a explicat pentru „Adevărul” Alin Voiculeț, directorul CAS Vâlcea. „Să ne povestească și nouă ce s-a întâmplat. Pentru că ceea ce ține de noi, vom rezolva. Și ține de noi faptul că nu i-a eliberat trimiterea și nici fișa medicală. Noi nu ne putem duce undeva doar pe baza unui filmuleț. Comportamentul și discuțiile aprinse de acolo țin de Colegiul Medicilor. Este incorect cum s-a purtat doamna doctor, dar nu ține de noi să judecăm asta”, a mai precizat directorul CAS Vâlcea.

În cazul în care familia va depune plângere în ceea ce privește actul medical, iar medicul va fi găsit vinovat, el riscă din partea CAS sancțiuni. „Trimitem Corpul de control, facem cercetări și vedem dacă povestea se confirmă. În funcție de concluziile la care ajungem medicul riscă sancțiuni. Acestea pleacă de la 1% pentru plata lunii respective, 3,%, 5%, avertisment scris în anumite situații. Sunt sancțiuni conform contractului-cadru”, a mai spus Alin Voiculeț.

Colegiul Medicilor Vâlcea: „Calitatea actului medical nu e de competența noastră”

Adrian Bușu, consilier juridic în cadrul Colegiului Medicilor din Vâlcea a precizat pentru „Adevărul” că, dimpotrivă, nemulțumirile trebuie adresate Casei de Asigurări de Sănătate. „Medicii de familie, medicii din policlinici, din spitale sunt în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate. Modul în care domniile lor relaționează cu pacienții este de competența Casei de Asigurări de Sănătate. În cazul în care medicul de familie greșește, ne referim la o greșeală medicală, atunci este treaba Colegiului Medicilor”.

Adrian Bușu ne-a explicat că, potrivit legii 95/2006, relația contractuală dintre medic și CAS implică și verificarea calității actului medical. „Noi, Colegiul, nu putem să ne implicăm în aceste dispute verbale între medici și pacienți. Nu e de competența noastră. Până în 2004, fosta lege care reglementa activitatea Colegiului Medicilor ne introducea și pe noi în comisiile care verificau calitatea actului medical. Adică venea un reprezentant de la Colegiu, unul de la CAS. Din 2004 am fost scoși din aceste comisii”.

„Sunt și oameni care te duc la exasperare”

Reprezentantul Colegiului a precizat că acel pacient se afla deja pentru a cincea oară la ușa cabinetului medical într-o lună și jumătate. „Însă legea nu permite decât o dată pe lună să primești bilet de trimitere, rețetă sau certificat”. Adrian Bușu a făcut și câteva comentarii cu privire la imaginile filmate: „Să știți că doamna doctor așa vorbește ea mai tare, dar de jignit, dacă analizați, nu l-a înjurat, nu l-a jignit. Eu nu vreau să-i iau apărarea. Probabil că sunt și oameni care te duc la exasperare”.

Am vorbit și cu fratele pacientului agresat verbal pe holul policlinicii, iar acesta ne-a spus că va merge să depună la CAS o plângere. Cât despre faptul că medicul ar fi cerut șpagă, bărbatul a întărit spusele fiicei pacientului. „I-a spus fratelui meu „Ce, bă, tu ai bani de Sofianu (n. Red Spitalul BalneoMedCenter Sofianu din Râmnicu Vâlcea) și vii la mine așa…du-te și lasă-mă! Eu am plecat de la ea și nu știu acum cum să fac s-o mut și pe fata mea. Și m-am dus la medicul Popescu. Pentru că s-a purtat foarte urât și cu mine”, ne-a mai spus bărbatul.

La postarea Elenei de pe Facebook au comentat multe persoane, printre care și localnici din comună. iar mulți se lâng și ei de atitudinea agresivă a medicului. Însă, în cazul în care nici Colegiul Medicilor, nici CAS nu se implică și nu sancționează un astfel de comportament, oamenilor nu le rămâne decât să se mute la un alt cabinet de familie. Se pare că este singura lor soluție.