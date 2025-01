Video A murit medicul Nicolae Constantinescu, cel care a salvat răniții de la Revoluție: „Noi, cei care am operat, am văzut adevărata faţă a comunismului”

Reputatul chirurg Nicolae Constantinescu, medicul care a îngrijit răniții la Revoluție, a murit. A fost de gardă la Spitalul Colţea începând din 21 decembrie 1989, fiind martorul direct al ororilor comise în timpul Revoluţiei. A operat, în condiţii de război, 22 de oameni împuşcaţi.

„Cu nespusă tristețe, de azi înainte vom vorbi despre domnul doctor Nicolae Constantinescu la trecut, la trecutul lumesc, dar la prezentul veșniciei. Cuvântul său rămâne, însă, cu noi, viu și mărturisitor. Veșnică să-i fie pomenirea! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 24 ianuarie, ora 13.00 la Cimitirul Bellu”, a anunțat Fundația Culturală Memoria.

Întrr-un interviu pentru Adevărul, dr. Constantinescu a povestit imaginile de groază văzute în cele două momente care au marcat România: Revoluţia şi Mineriada.

„Mi-a ajutat Dumnezeu să fiu medic de gardă şi în 21-22 decembrie 1989, şi în 13-14 iunie 1990. Am văzut lucruri înfiorătoare. Oameni cu faţa stâlcită, cu fracturi pe faţă. Li s-a strivit faţa în noaptea de 21 spre 22 decembrie. Ăia care au făcut aşa ceva şi au rămas nepedepsiţi o vor face în continuare! Exact aşa, dacă nu mai rău”, avertiza doctorul.

Din totalul de 22 de pacienţi pe care i-a operat în acele zile de coşmar, doctorul Nicolae Constantinescu a pierdut doar unul singur, care fusese împuşcat în burtă.

„Noi, cei care am operat, am văzut adevărata faţă a comunismului. Am văzut-o acolo. Adevărata faţă a comunismului dispus să ucidă. Atunci am priceput eu de ce a omorât Stalin, de ce a omorât Mao. Comunismul are glonţul împotriva celor care nu-l agreează. Clar şi fără nici un fel de discuţii. Am văzut-o cu ochii mei”, spunea profesorul Nicolae Constantinescu.

Peste 8000 de operații

Medicul Nicolae Constantinescu a fost membru al Academiei de Medicină și al Academiei Oamenilor de Stiință. A fost profesor la Universitatea de Medicină din București.

Mărturisea că dintotdeauna a pășit în sala de operații „de mână cu Dumnezeu”.

A fost profesor-invitat al Universităților Columbia din SUA și Udine din Italia, dar și al Spitalelor Cochin și Rotschild din Paris și Grosshadern din München.

În anul 2000 a fost distins cu Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor.

În anul 2003 a primit Ordinul Coroana României în grad de ofițer conferit de Regele Mihai, iar în 2008 a primit Premiul Opera Omnia al Societății de Chirurgie din România.