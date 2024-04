Patru ani de zboruri medicale gratuite pentru salvarea copiilor grav bolnavi: „Să le spunem numele și să onorăm fiecare viață”

De patru ani, o asociație din România organizează zboruri medicale gratuite pentru copiii grav bolnavi care sunt tratați în străinătate. S-a ajuns la zborul cu numărul 200, suma totală investită depășind șapte milioane de euro. Următorul obiectiv este achiziționarea unui avion-ambulanță.

Totul a pornit de la Cristi, alintat „Blondie”, „un băiețel singur și blond într-un spital din Constanța, pentru care nu s-a mai putut face nimic”. De atunci, Asociația Blondie a continuat cu Darius, Maya, Ionuț, Daniel, Cosmin, Victoria... și a ajuns în prezent la Rebeca și Tais care vor ajunge la Milano în cel de-al 200-lea zbor medical.

În patru ani, peste 700 copii grav bolnavi, care au avut nevoie de intervenții de urgență în străinătate, au ajuns în spitale din Italia, Germania, Franța, Spania, Austria, Belgia, Marea Britanie, Finlanda, Turcia, Israel și Elveția. S-au investit, până în prezent, peste șapte milioane de euro, pentru fiecare zbor fiind nevoie de sume între 20-50.000 de euro.

Nu despre bani a fost vorba, spun reprezentanții Asociației Blondie, ci despre șansa la un tratament corespunzător de care copiii grav bolnavi aveau nevoie.

Aproximativ 80% dintre copii aveau vârsta sub un an și sufereau de malformații cardiace complexe, malformații digestive, renale, pulmonare, neurologice, afecțiuni oncologice, boli rare sau necesitau un transplant de organe.

„Dincolo de numere, experiența de până acum ne-a clarificat faptul că Blondie este despre a oferi fiecărui copil șansa la normalitate, iar recordul atins e despre povestea și numele fiecăruia dintre ei”, menționează reprezentanții asociației.

Achițizia unui avion-ambulanță, următorul obiectiv

Asociația Blondie a anunțat zborul cu numărul 200 deja cu gândul la următoarele. Mai mult, un obiectiv îndrăzneț este la orizont, anume achiziția unui avion – ambulanță aeriană, dotată cu toate echipamentele medicale necesare fiecărei afecțiuni, cu o echipă de medici și asistente specializați să acorde îngrijire de urgență în aer și, mai ales, gratuită pentru pacienți.

„200 nu este un număr. 200 este despre normalitate, despre efort, despre a lucra împreună, despre iubire. În patru ani, câți au trecut de la primul zbor organizat de noi, nu am spus niciodată NU, chiar dacă lumea a fost în pandemie sau dacă la graniță a fost război. De asta, azi am vrut să fie despre ei, despre copiii cu care am zburat, să le spunem numele și să onorăm fiecare viață indiferent de greul cu care vine", a spus Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie, în cadrul unei conferințe de presă organizată marți, 9 aprilie 2024.

Numele fiecăruia dintre copiii cărora li s-a oferit o șansă a fost, de asemenea, menționat, iar lista este enormă. Asociația a anunțat că își continuă misiunea de a reduce mortalitatea și de a crește șansele la viață ale copiilor cu afecțiuni grave, aflați în risc social.

„Blondie este despre alint. Despre iubirea pe care o dai oricărei vieți, indiferent că este lungă sau nu. Este mâna pe care o ții strâns până la ultima răsuflare. Este despre a nu muri nimeni înainte să afle cum e să fii iubit”, au mai spus reprezentanții asociației.