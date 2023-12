„Fabrica de bine” a unuia dintre cei mai apreciați designeri români. Creează tablouri în scopuri caritabile

Robert Ciobanu, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România și totodată un apreciat pictor, a realizat 10 tablouri ce vor fi vândute exclusiv în scopuri caritabile, toate încasările urmând a fi donate Asociației Blondie, ce salvează anual sute de copii bolnavi.

În acest an, artistul a realizat picturile pentru a ajuta Asociația Blondie să cumpere un avion-salvare, pentru copii care au neapărată nevoie de intervenții chirurgicale în spitalele din străinătate.

Este pentru al doilea an consecutiv când Robert Ciobanu pictează în scopuri caritabile. Și tot Robert Ciobanu organizează anual tabere de pictură la Muzeul Golești din Argeș.

„În fiecare an organizez un eveniment caritabil, iar pictura este pasiunea mea și m-am gândit că pot ajuta astfel pe cei care au nevoi, în acest an m-am gândit la Asociația Blondie, care oferă șanse la viață unor copii grav bolnavi. Este pentru al doilea an consecutiv când pictez în scopuri caritabile. Pictez anual și fac asta cu mare drag”, povestește Robert Ciobanu, care este cofondator al brandului vestimentar Cesare Su Misura.

Robert a realizat 10 tablouri și nu întâmplător a ales acest număr. ”Nu demult un părinte, un tată a 10 copii și-a pierdut unul dintre copii și mi-a spus că are 10 degete la ambele mâini și că și-a pierdut un deget odată cu copilul lui, iar Asociația Blondie îi ajută atât pe copii cât și pe părinți lor ceea ce m-a motivat foarte tare!”, spune cu emoție Robert Ciobanu.

Pasionat de pictură de mic

Cunoscutul designer de modă pictează de la 12 ani, iar pasiunea sa a dat roade la vârf încă din perioada în care era elev, fiind olimpic la pictură, la icoane pe sticlă.

”Sunt atașat de fiecare tablou pe care îl fac, pun suflet, implicare și sentimente frumoase ce sper să transmită mai departe ceva, un mesaj. Tabloul îde care am fost cel mai atașat s-a numit " ACASĂ " și pentru mine reprezintă un univers, înseamnă tot și când spun tot, zic familie, credință, bucurie, oamenii dragi!”, mai precizează Robert Ciobanu.

Iar Robert transmite și copiilor pasiunea sa pentru pictură, organizând anual tabere de pictură la Muzeul Golești din Argeș, tabere ce au devenit o frumoasă tradiție. De altfel, Robert Ciobanu este și ambasador al Muzeului Golești.

”În fiecare an sunt copii talentați care vine la taberele de la Muzeul Golești. Fiecare copil este unic și face o pictură unică ce este frumoasă tocmai prin faptul că transmite o lume așa cum o vede copilul la vârsta lui, iar asta este de fapt arta și frumusețea!”, mărturisește Robert Ciobanu.

Pasiunea sa pentru design vestimentar a început în urmă cu 10 ani când lucra într-un atelier unde făcea schițe și colecții pentru ținutele domnilor în special.

”Mi-a plăcut foarte mult domeniul pentru că am putut să creez ținute speciale pentru oameni cu funcții înalte sau poziții strategice care să îi reprezinte atât că stil, dar și ca personalitate. O vestimentație corectă, adecvată care îți completează personalitatea și stilul denotă respect. Fiecare comandă e specială pentru mine, eu fac haine special pentru fiecare client cu țesături premium de la cele mai importante branduri de țesături din Anglia sau Italia, iar la final produsul poartă atât semnătura mea, cât și semnătura clientului sau un mesaj reprezentativ pentru el”, povestește Robert Ciobanu.

Trebuie precizat că un costum pornește de la 500 euro, putând ajunge chiar și la 15.000 de euro în funcție de țesătură sau brandul țesăturii.

Apreciatul designer vestimentar spune că are colaborări cu multe vedete, însă de fiecare dată alege să lucreze cu vedete care au o carieră în spate, un set de valori morale și culturale care îl onorează și îl bucură și se aliniază cu ceea ce Robert își dorește să transmită prin creațiile sale. Printre vedetele cu care are colaborări strânse se numără Aurelian Temișan, Andreea Marin, George Mihăiță, Monica Davidescu, Paul Surugiu, Paul Ipate și Denis Ștefan.