Medicii, în alertă după ce un ieşean s-a înecat într-un lac, iar altul a ajuns în comă la spital. Cum pot fi prevenite astfel de tragedii

Anual, pe perioada verii, foarte multe persoane îşi pierd viaţa prin înec. De multe ori este vorba despre cei care aleg să facă baie în locuri nesigure şi nesupravegheate, cum a fost şi în cazul celor doi bărbaţi care s-au înecat în cursul zilei de duminică într-un lac din judeţul Iaşi.

Cu toate acestea, medicii susţin că şi cei care merg la mare sau la piscină trebuie să fie foarte atenţi, deoarece apa poate fi extrem de înşelătoare.

Un bărbat a decedat iar prietenul care a vrut să îl salveze este în stare gravă

Totul s-a întâmplat în cursul zilei de duminică, pe raza comunei Costuleni. Doi bărbaţi au mers să spele covoarele într-un lac şi să se răcorească. Unul dintre ei a intrat în apă şi nu a mai reuşit să iasă. În ajutor i-a sărit chiar prietenul său, dar nici el nu a mai reuşit să ajungă la mal. Un alt localnic, aflat în zonă, a cerut imediat ajutorul echipajelor de salvare.

,,A fost o solicitare pe raza comunei Costuleni, fiind vorba despre două persoane înecate în canalele din Jijia. Una dintre persoane este în acest moment în comă postresuscitare, în timp ce primul bărbat care a intrat în apă nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul, nerăspunzând la manevrele de resuscitare”, a precizat prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefă UPU SMURD Iaşi.

Cum putem preveni aceste tragedii

Medicii ieşeni sunt în alertă în urma acestei întâmplări tragice. Astfel, aceştia vin cu o serie de recomandări de care populaţia să ţină cont în momentul în care vrea să se răcorească în astfel de zone neamenajate special dar şi la piscine sau la malul mării.

,,Este foarte important să ţinem cont de câteva sfaturi care ne pot salva viaţa. În primul rând, trebuie să nu înotăm în zonele nesupravegheate sau neamenajate sau fără alte persoane în jurul nostru deoarece apa poate fi înşelătoare chiar şi pentru cei experimentaţi. Totodată, trebuie să nu intrăm în apă imediat după ce am consumat alcool, după ce mâncăm copios sau am făcut efort intens. Este important ca oamenii să nu intre brusc în apă, deoarece diferenţa mare de temperatură poate duce la deces prin şoc termin. Trebuie să udăm în prealabil gâtul, faţa, ceafa, pieptul şi spatele pentru a permite termoreglarea. Trebuie evitat îmbăiatul fără acomodare dacă am stat mult la soare sau dacă temperatura apei este mai mică de 20 de grade. Totodată, este important să nu plonjăm. Impactul poate duce la deces prin traumatism craniocerebral sau la lezarea coloanei cervical. Trebuie să ţinem cont de faptul că peste 90% dinttre cei înecaţi sunt persoane care ştiau să înoate, unii chiar buni înotători. Astfel, apele pot fi înşelătoare şi pentru aceste persoane”, a precizat dr. Tudor Ciuhodaru.