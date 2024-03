Medicamentul împotriva anxietății legat de mii de decese în ultimi cinci ani. Cum a distrus viețile pacienților

Pregabalin, medicament folosit pentru tratarea anxietății, eplipsiei și a durerilor nevralgice, poate duce la dependență. Pacienții au povestit cum le-au fost schimbate viețile în mod negativ după ce au început tratamentul.

Pregabalin, tratament folosit de medici împotriva anxietății și epliepsiei duce la dependență și schimbă comportamentul pacienților, relatează Daily Mail.

Fie că este vorba de dependența de eforia indusă de medicament sau de starea de relaxare, adicția este greu de tratat. Cei care au folosit tratamentul spun că au avut un comportament haotic, vedere încețoșată, schimbări de dispoziție și gânduri sinucigașe, mulți dintre ei fiind acum disperați să își reducă doza sau să renunțe complet la medicamentul care le-a "furat viața".

Mama a doi copii, Penny Carroll, a povestit celor de la MailOnline că „s-a simțit ca și cum și-ar fi pierdut mințile” după ce a luat medicamentul. Femeia este îngrozită de alte urmări după ce a auzit povești de coșmar despre utilizatori care și-au pierdut dinții. De altfel, ea este revoltată că nu a fost informată cu privire la efectele secundare ale medicamentului și că „nimeni nu pare să știe” cum să renunțe la tratamentul care i-a triplat anxietatea. Ea a primit tratamentul pentru că suferea de spondiloză spinală.

Salvată de un grup de pe Facebook

Statisticile arată că în ultimii cinci ani, numai în Marea Britanie, Pregabalin a fost asociat cu aproape 3.400 de decese. În 2022, a fost implicat în 779 de decese, relatează publicația britanică.

„Medicul meu mi-a mărit doza deoarece durerea se strecura din nou, așa că de la 100 mg am trecut la 150 mg. A funcționat foarte bine, durerea a început să dispară ușor, dar corpul meu avea nevoie de mai mult. Realitatea a început când medicul meu nu mi-a dat rețeta de repetare, așa că am fost nevoită să folosesc doza mai mică. Apoi au început sevrajele și m-am simțit ca în iad. Anxietatea și atacurile de panică au fost cele mai grave, transpirația, insomnia, pielea de găină, am trecut printr-un iad absolut. Era weekend, așa că la medicul de familie era închis. Nu înțelegeam ce mi se întâmpla. Am găsit un grup pe Facebook, iar cei care m-au acceptat mi-au spus că sunt în sevraj și că nu ar trebui să mă las de droguri prea repede - ceea ce nu-mi spusese nimeni. Uitându-mă la postările din acel grup... am fost unul dintre cei norocoși. Unii oameni au luat-o timp de 15 ani....oamenii și-au pierdut dinții, au intrat în psihoză completă, au avut gânduri sinucigașe. Nu pot să beau alcool. Dacă beau două pahare, am atacuri de panică masive. Anxietatea mea s-a triplat, iar eu nu mai iau nimic. I-am scris medicului meu de familie pentru a-i spune că acesta este cel mai rău lucru pe care mi l-ai fi putut da. Am luat-o doar pentru trei-patru luni. Unii oameni au luat-o de ani de zile. Acel grup de pe Facebook mi-a salvat viața. Nu știam ce se întâmplă, nu știam că e vorba de sevraj. Eram în spirală, eram panicată - ce se întâmpla dacă îmi pierdeam dinții? Dacă începeam să mă simt sinucigașă?”, a povestit Penny Carroll despre experiența cu tratamentul Pregabalin.

Mai mult decât atât, femeia de 53 de ani a lipsit de la muncă, iar soțul ei s-a mutat din dormitorul comun din cauza atacurilor de panică.

„A fost îngrozitor. Nu puteam să dorm, nu puteam să funcționez. Și pentru că nu dormeam, eram nervoasă cu fiica mea de 16 ani. Simțeam că îmi pierd mințile, că înnebunesc. Nimeni nu înțelegea, spuneau că nu mai luasem medicamente, așa că nu putea fi acesta motivul. Sunt supărată că nu am fost sfătuită cu privire la efectele secundare ale medicamentelor. Nu a existat nicio conștientizare, nimeni nu părea să fie deranjat. Nimeni nu părea să știe - a fost înspăimântător. Nimeni nu știa cum ar trebui să renunți încet la el - eu am renunțat prea repede. Poți să rămâi cu leziuni de durată, poate de aceea încă mai sufăr acum. Dar acum am o anxietate ca niciodată înainte. Somnul meu nu a mai fost niciodată la fel, mă trezesc de mai multe ori pe noapte cu anxietate, nu mai sunt aceeași persoană care eram înainte de acest medicament hidos.”, a adăugat femeia.

Gânduri suicidare

După ce i s-a prescris pregabalină după o hernie de disc la gât și a urmat tratamentul timp de două luni, Alex Silva spune că „nu se gândea decât să se sinucidă”.

„Niciun medic nu m-a informat vreodată despre gândurile suicidare. Mulțumesc lui Dumnezeu, am citit despre asta și am încetat imediat să îl iau. Un medicament oribil, dar cel mai rău a fost că nimeni nu mi-a spus despre gândurile sinucigașe”, adaugă barbatul.

O altă pacientă spune că are mereu vederea încețoșată din cauza medicamentului și că ar vrea să renunțe la el, dar „nu suportă gândul că va avea din nou simptome de sevraj".

Alt bărbat, care a folosit medicamentul pentru dureri lombare, a transmis : „Am înnebunit complet timp de 2 luni și a trebuit să mă las de fumat din cauza comportamentului haotic, a vederii încețoșate, a schimbărilor de dispoziție și a gândurilor sinucigașe.”

Pacienții atrag atenția că medicii nu îi informează despre efectele secundare și că „disperarea pe care o simți este copleșitoare”.

Vieți pierdute

Un alt pacient a declarat: „acest medicament mi-a ruinat și mi-a furat viața timp de trei ani, până când am realizat în sfârșit anul trecut că mă ucide".

Pe de aștă parte, o femeie descrie cât de greu i-a fost să renunțe la tratament.

„Am înnebunit complet timp de două luni și a trebuit să mă opresc din cauza comportamentului neregulat, a vederii încețoșate, a schimbărilor de dispoziție și a gândurilor sinucigașe. Mi s-a prescris apoi gabapentin, la care tocmai am renunțat, din nou din cauza efectelor secundare, care sunt foarte asemănătoare cu pregabalina. Medicii nu vă spun acest lucru atunci când vă prescriu și atunci când menționați îngrijorările, atunci se pare că vi se dau informațiile.”, a povestit ea.

Mai mult decât atât, unii dintre pacienți au murit după ce li s-a prescris pregabalină. Alex Cottam, inginer de software se numără printre cei care au decedat în urma unei doze fatale. Tânărul de 27 de ani devenise dependent. Mama lui spune că medicamentul l-a schimbat complet pe fiul ei și l-a făcut să devină obsedat de recrearea efectelor sale, potrivit The Sunday Times. Bărbatul a urmat tratamentul timp de doi ani, pentru că se lupta cu anxietatea paralizantă. Dacă inițial, medicamentul l-a ajutat, apoi a trebuit să mărească doza pentru a continua să simtă efectele. Când medicul de familie i-a spus să renunțe, tânărul a început să cumpere online, fără rețetă, acest medicament și altele, cum ar fi analgezicul tramadol. În 2021, bărbatul a fost găsit mort în urma unei supradoze neintenționate de pregabalină și alte trei medicamente.

O altă victimă este Chloe Caton, în vârstă de 21 de ani, care a murit după ce a luat accidental o supradoză de somnifere pe 1 iunie 2023. O analiză toxicologică post-mortem a arătat că avea patru medicamente în organism - pregabalină, tapentadol, diazepam și zopiclonă - dintre care doar ultimele două îi fuseseră prescrise.

Jasmin Duddy, tot o tânără în vârstă de 21 de ani, a fost găsită moartă pe 1 februarie anul trecut, după ce a luat pregabalină. Ea încercase să se vindece de dependența de droguri, dar a murit după ce a luat o combinație letală de pregabalină și un alt medicament împotriva anxietății.

De altfel, și Karen Henderson, în vârstă de 54 de ani, a murit în urma unei supradoze de droguri, după ce a fost 'tulburată' de faptul că medicul ei de familie îi reducea medicația. Medicii legiști au decis ulterior că a murit din cauza pneumoniei și a toxicității de la tramadol și pregabalin.

Este și cazul unui jucător profesionist de rugby. Jordan Cox, în vârstă de 27 de ani, a murit, de asemenea, din cauza unei supradoze accidentale de medicamente după ce a luat prea multe medicamente, printre care și pregabalină, pentru leziunile sale sportive.

Sevraj

O altă femeie a declarat pentru publicația din Marea Britanie că încercarea de a renunța la medicament te face să „simți că mori”.

Debbi Lou a primit medicamentul după ce și-a afectat coloana vertebrală într-un accident de mașină, dar și-a dat seama că trebuie să renunțe la el când, din cauza pierderilor de memorie asociate, a uitat să o ia pe fiica ei de șase ani de la școală. Ea a spus că lista de efecte secundare pe care le-a avut când a încercat să renunțe la tratament - inclusiv tremurături, insomnie, lipsa poftei de mâncare, vărsături, diaree și anxietate - a făcut din acest lucru o experiență chinuitoare.

„Este la fel ca oxicodona și opiaceele, oamenii au subestimat daunele care pot fi cauzate. Am avut încredere în medicul meu. Această încredere a fost distrusă".

Există și medici care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la cât de ușor este să devii dependent de pregabalină, mai ales atunci când pacienții nu sunt avertizați în mod corespunzător cu privire la efectele sale. Dr. Mark Horowitz, care este cercetător clinic la NHS, sistemul de asistență medicală de stat din Regatul Unit, a comparat prescrierea medicamentului cu "vânzarea de mașini fără frâne".

„Cum se poate ca numărul deceselor cauzate de pregabalină să fie în creștere și să existe o explozie uriașă de prescripții, cu toate aceste probleme, și totuși medicii să folosească acest medicament pentru a trata anxietatea? Este uimitor ca atunci când un medicament prezintă toate aceste pericole să fie folosit la o varietate mai mare de oameni", a transmis doctorul, potrivit The Sunday Times.

La rândul său, profesorul Ian Hamilton, care este membru onorific în domeniul dependenței la Departamentul de Științe ale Sănătății de la Universitatea din York, spunea că pregabalina este un tratament eficient pentru persoanele care suferă de dureri cronice.

El a explicat că pentru sutele de mii de persoane care trăiesc cu dureri cronice acesta a fost „literalmente un salvator de vieți”, permițându-le să își continue activitățile zilnice. Cu toate acestea, el a avertizat că, din cauza proprietăților sale, unii oameni pot deveni ușor dependenți de el.

„Pregabalina este un medicament care există de zeci de ani, dar prescripțiile au crescut de la începutul anilor 2000. Atunci profesioniștii din domeniul sănătății au început să fie îngrijorați de acest medicament. Are efecte paradoxale. Provoacă o stare de efervescență, dar în același timp te relaxează. Aceasta este ceea ce caută consumatorii recreaționali, acest tip de euforie ușoară. Efectele sale secundare sunt destul de variate. Acestea pot include amețeli și uitare, deprivare respiratorie, dificultăți de respirație. Ceea ce se întâmplă în cazul multor persoane este că primesc rețete reduse, dar apoi se aprovizionează singure cu o cantitate mai mare de medicament”, a explicat profesorul.

În timpul pandemiei de Covid-19, profesorul Hamilton a spus că a existat o creștere vizibilă a utilizării opioidelor în Marea Britanie. Motivul din spatele acestei situații s-a datorat parțial faptului că mai mulți oameni își petreceau timpul în interior și, prin urmare, ar fi folosit opioide pentru a se ajuta să se relaxeze în ceea ce era o perioadă stresantă pentru mulți. A existat, de asemenea, o creștere a utilizării opioidelor mai disponibile pe scară largă, cum ar fi pregabalina, care a înlocuit heroina, care la acea vreme era rară, a mai spus el.

Pericolul este mai mare atunci când oamenii își cumpără singuri medicamentul, pentru că nu știu ce conține sau care este doza corespunzătoare.

„Când cumpărați medicamente online, este o loterie completă. Nu știi niciodată ce anume iei și nu știi dacă doza este cea care ți se spune că este. Ar putea fi de patru sau cinci ori mai puternic decât crezi. Oamenii își dau seama destul de repede că au luat prea mult înainte de a fi prea târziu”, a adăugat Hamilton.

Însă, limitarea prescrierii pregabalinei nu va însemna decât că un alt opioid îi va lua curând locul.

„Există multă rezistență și reticență în a opri medicii să prescrie acest medicament, deoarece nu există alternativă. Dacă vom asista la o reducere a pregabalinei, atunci va urma un alt medicament. Oprirea crizei opioidelor este o problemă pentru factorii de decizie politică. Medicii de familie individuali nu au un mare control. Avem nevoie ca guvernul și departamentul de sănătate să fie mai inteligenți în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme.”, a explicat expertul.

Ce este pregabalina?

Pregabalina este un medicament care este utilizat pentru a trata epilepsia, anxietatea și durerile nervoase. A fost licențiat pentru prima dată în 2004 ca medicament pentru a opri crizele de epilepsie, iar apoi pentru durerile neuropatice sau nervoase - blochează semnalele de durere din creier.

Pacienții care îl iau au raportat că se simt mai calmi, de asemenea, așa că medicii au început să îl ofere pentru anxietate - unul dintre numeroasele mele diagnostice.

Medicii l-au descris ca fiind "noul Xanax" și chiar "Valium pe steroizi" din cauza temerilor legate de efectele sale secundare zdrobitoare, inclusiv gânduri suicidare și creșterea în greutate. Cercetările sugerează că pregabalina este asociată cu un risc crescut de comportament suicidar, incidente rutiere, comportament violent și supradozaj accidental.

Riscul cel mai mare a fost pentru pacienții cu vârste între 15 și 24 de ani. Aceștia au avut un risc cu 70% mai mare de comportament suicidar, un risc cu 140% mai mare de supradozaj accidental, un risc cu 113% mai mare de leziuni la cap, un risc cu 49% mai mare de incident rutier și un risc cu 58% mai mare de a fi arestat pentru o infracțiune violentă, potrivit unui studiu publicat în BMJ.

Compania Pfizer, care produce pregabalină și gabapentin (varianta mai blândă a medicamentului) afirmă că cercetarea „a fost un studiu observațional și, prin urmare, concluziile nu ar trebui să implice cauzalitate".

În Marea Britanie acesta se eliberează doar pe bază de prescripție medicală și poate dura câteva săptămâni pentru a începe să acționeze. Efectele secundare comune ale administrării pregabalinei includ dureri de cap, diaree, modificări ale dispoziției, viziuni încețoșate și probleme de memorie. Unii oameni pot deveni dependenți de medicament, ceea ce înseamnă că vor suferi simptome de sevraj dacă încetează să îl mai ia.