Lungimea acului la vaccinare. De ce femeile pot avea nevoie de ace mai lungi decât bărbații cu aceeași greutate

Persoanele cu o greutate mare sau cele foarte slabe ar putea avea nevoie, la vaccinare, de ace diferite de cele uzuale. Mai mulți specialiști au explicat, pentru Yahoo Life, de ce și când ar fi mai util un ac mai mare sau unul mai mic decât cel folosit de medici în majoritatea cazurilor.

Vaccinurile intramusculare sunt menite să fie administrate, așa cum sugerează denumirea, în mușchi, care se află sub pernuța de grăsime deltoidă, iar atunci când există un tampon de grăsime deltoidiană mai mare, un ac mai lung are mai multe șanse să ajungă la mușchi, explică, pentru Yahoo Life, Dr. Melanie Jay, care cercetează tratamentul și prevenirea obezității la Universitatea din New York.

Potrivit medicului, dat fiind că femeile au volume mai mari de grăsime deltoidiană la același indice de masă corporală, ele pot avea nevoie de ace mai lungi decât bărbații la aceeași greutate.

„Așadar, adevărata problemă nu este greutatea, ci cantitatea de grăsime deltoidiană, care este probabil să fie mai mare la persoanele cu obezitate", explică medicul.

În cazul femeilor care cântăresc peste 200 de kilograme și al bărbaților care au trecut de 260 de kilograme Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA recomandă ca vaccinurile să se administreze cu un ac de 1,5 inch, în timp ce dimensiunea acului folosit pentru toți ceilalți adulți cu vârsta de peste 19 ani poate varia între 1 inch și 1,5 inch.

„Ar trebui să folosiți un ac mai scurt”

Și persoanele foarte slabe ar putea avea nevoie de un altfel de ac, mai scurt, de data aceasta, față de cel folosit la vaccinarea celor cu o greutate normală sau supraponderale.

„Dacă cineva este foarte slab, sau dacă a avut o mare pierdere de mușchi, sau dacă este un atlet de elită și nu are prea mulți mușchi cutanați, atunci ar trebui să folosiți un ac mai scurt, de 0,5 sau 0,8 inch", recomandă Dr. Malathi Srinivasan, profesor de medicină clinică la Universitatea Stanford, potrivit Yahoo Life.

Orientările CDC privind greutatea sunt doar o estimare, ceea ce contează cu adevărat fiind de fapt felul în care arată zona în care se face vaccinul, potrivit Dr. Amesh Adalja, expert în boli infecțioase și cercetător principal la Centrul pentru Securitate Sanitară Johns Hopkins.