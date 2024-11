Lipsa medicilor școlari, o boală grea a sistemului. Director: „Avem nevoie ca de aer de ei”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că ar fi nevoie de un număr de medici de medicină şcolară de nouă ori mai mare decât cel existent în prezent. Asta, pentru ca fiecare unitate şcolară să aibă personal medical.

Însă, ministrul consideră că un obiectiv realist ar fi, mai degrabă, existenţa unui asistent medical în fiecare unitate de învăţământ.

Alexandru Rafila, despre lipsa medicilor școlari: „Să fim realiști!”

„Aici trebuie să fim realişti, pentru că am auzit tot felul de propuneri, să avem în fiecare şcoală un medic. E un deziderat foarte bun, dar trebuie să ştim câţi medici sunt în România şi câţi ar trebui la şcoli. Ar trebui 7.000-8000 de medici în şcoli, sunt vreo 900 de medici în medicină şcolară în momentul de faţă”, a mai spus Alexandru Rafila. Ministrul consideră că, mai degrabă, se poate asigura câte un asistent medical pentru fiecare unitate didactică. „Noi trebuie, totuşi, să putem oferi servicii de medicină şcolară fie prin centrele comunitare integrate, fie prin colaborarea cu medicii de familie şi, nu în ultimul rând, prin colaborarea cu Ordinul Asistenţilor Medicali. Un asistent medical în fiecare şcoală - se poate atinge acest deziderat”, mai subliniază ministrul.

Lipsa medicilor școlari din unitățile de învățământ românești, mai ales în mediul rural, a devenit o normalitate de ani și ani de zile. Nimeni nu se mai miră când aude că în școli unde învață sute de copii nu există medic, asistentă, stomatolog sau consilier școlar. Cât despre psiholog, ce să mai vorbim? Este un termen necunoscut pentru marea majoritate dintre noi. Însă, paradoxal, există extrem de multe școli care, deși nu au avut niciodată un medic pentru copii, au, în schimb, cabinete ultra-dotate. O astfel de situație întâlnim la Școala generală nr 1 din Ciolpani. Mariana Banu, directoarea școlii, a precizat pentru „Adevărul” că, atunci când are nevoie, colaborează cu medicii de familie din localitate. „ Norocul nostru este că în imediata apropiere a școlii există un cabinet medical. Și atunci când avem nevoie cerem ajutor acolo. Îi chemăm pe medicii de familie la școală când, de exemplu, avem cazuri de infestare cu paraziți, când apar situații de copii cu păduchi sau avem de-a face cu alte incidente. De exemplu, un copil rănit la ora de sport. Pentru că se poate întâmpla orice, noi ne luăm toate măsurile de precauție”, a explicat directoarea.

Paradoxul din sistem: avem cabinete medicale, dar nu avem medici

Medicii de familie din Ciolpani, doi la număr, vin la școală ori de câte ori este nevoie prin rotație. „Fac muncă de voluntariat și ei și asistentele. Pentru că noi nu avem un contract încheiat cu ei”, mai spune Mariana Banu. Aceasta consideră că prezența unui medic școlar, mai ales în unitățile mari de învățământ, ar trebui să fie una obligatorie: „Avem nevoie ca de aer de ei. Noi, de exemplu, avem patru grădinițe, o școală primară și o școală generală. Sunt foarte mulți copii. Eu ar trebui să am măcar un medic școlar care să lucreze cu jumătate de normă și un asistent cu o normă întreagă”. Nu mai spun că, în timp ce elevii ar avea nevoie să fie monitorizați, părinții lor ar avea nevoie de consiliere. Cei mai mulți își aduc copiii bolnavi la școală, cei mici tușesc, le curge nasul...și ne mai mirăm că apar epidemii de gripă sau boli ale copilăriei. Părinții au nevoie de educație sanitară ,iar acest lucru poate fi făcut în școală de către medici școlari”.

La școala din Ciolpani nu s-a pus niciodată problema aducerii unui medic, în schimb primăria a alocat bani pentru înființarea unui cabinet dotat cu tot ce trebuie. „Au făcut o construcție și au fost obligați să asigure baza materială. Și baza materială este cu dotare. Apoi, eu am făcut solicitare către primărie să angajeze pe cineva, iar primăria, la rândul ei, a solicitat acest lucru Direcției de Sănătate Publică. Și ne-am blocat, nu am primit nici un răspuns”, mai spune directoarea Mariana Banu.

Medicii de familie fac volutariat în școli

Am analizat problema și din punctul de vedere al medicului de familie de la sat, obligat prin meseria pe care o are să facă voluntariat în școli. Dr. Mihai Mara, care și-a deschis cabinet în localitatea Ceanu Mare, din Cluj, ne-a spus că în comună există patru școli, însă nici una nu are medic școlar: „Nu au medic școlar, nu au asistentă medicală, nu au nimic. Nu au nici stomatolog, nu mai vorbim de psiholog sau consilier”.

Până în pandemie, medicul s-a ocupat atât de pacienții care veneau la cabinet, cât și de elevi: „Mulți ani am mers așa, mai mult din inerție. Că dacă toată lumea mergea, hai să merg și eu. Și m-am umplut de hârtii, hârtiuțe și rapoarte. Apoi a venit COVID-ul, iar legislația a interzis accesul persoanelor străine în școală, care nu aveau legătură directă cu școala. Și atunci m-am oprit și eu. Iar după, nu m-am mai dus. Nu am cu școala nici un contract de colaborare, de muncă, de voluntariat etc. Le-am spus că dacă există vreo problemă, părinții să se prezinte cu copilul la cabinet. Iar dacă se întâmplă vreun incident grav la școală, atunci trebuie să sune la Ambulanță”.

Dr. Mihai Mara consideră că a fi medic la sat nu este, pentru cei mai mulți, deloc atrăgător. „Ești departe de oraș, de familie, de prieteni - dacă alegi să locuiești acolo. Dacă nu, trebuie să faci naveta”, explică el. Însă, dincolo de refuzul medicilor de a profesa în școlile de la sat, ne lovim de un alt fenomen: nu există suficiente cadre medicale care să ocupe eventualele posturi libere. „În România sunt foarte puțini medici de familie, în zonele rurale oamenii trebuie să meargă și câte 5, 10 kilometri până la cel mai apropiat cabinet. În aceste condiții, de unde să scoți medici școlari? Pentru că cei mai mulți dintre aceștia provin tot din rândul medicilor de familie”, mai spune medicul.

Soluția, în mâinile autorităților locale

Soluția se află în mâinile autorităților locale, care ar trebui să găsească personal calificat, să solicite un buget, să ofere medicilor un salariu atrăgător și condiții de muncă bune. „Ar trebui ca părinții să pună și ei o presiune mai mare pe autorități. Că există, până la urmă, o discriminare: școlile din Capitală și cele din marile orașe au mai mulți medici decât cele din rural”, consideră Mihai Mara. Acesta ne-a explicat și care sunt îndatoririle unui medic școlar: „Are responsabilități mult simplificate față de un medic de familie. Practic, scapi de tot ce înseamnă birocrație, fiind doar un angajat, lucrezi cu copiii, te implici în tot felul de proiecte de prevenție, educație, conștientizare. Un medic școlar face însă și triajul elevilor, examenul de bilanț, măsurători, prevenție, completează fișele medicale, îi consultă pe pe copii. E frumos”, a mai spus dr. Mara.