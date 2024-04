Kasper Ernest, EMVO: Pacienții europeni trebuie să știe că există un sistem funcțional, care îi protejează pe tot lanțul, de la fabrică până la farmacie

Sistemul European de Verificare a Medicamentelor este funcțional și oferă garanții depline pacienților care se aprovizionează exclusiv din surse autorizate. Deși performant, sistemul mai poate fi îmbunătățit mai ales în ceea ce privește educarea utilizatorilor autorizați, pentru reducerea numărului de alerte false.

“Aș vrea ca toți pacienții să știe că există un sistem funcțional care îi protejează pe tot lanțul, de la fabrică până la farmacie. Sigur că sunt permanent făcute îmbunătățiri, dar sistemul este mai sigur ca niciodată”, a explicat Kasper Ernest, Secretar General al Affordable Medicines Europe și membru în board-ul Organizației Europene de Verificare a Medicamentului (EMVO), pentru sectorul distributiei paralele.

El a subliniat că, dacă toți utilizatorii sistemului devin mai bine antrenați în ceea ce privește folosirea acestuia, atunci și numărul de incidente va scădea.

Totodată, Kasper Ernest a mai vorbit și despre importanța educării pacienților pentru a înțelege importanța achiziționării de medicamente exclusiv din surse autorizate, atrăgând atenția că garanțiile de siguranță se aplică doar cadrului legal de aprovizionare.

“Numărul de pachete falsificate în lanțul de aprovizionare a scăzut la aproape zero”, a mai spus Kasper Ernest.

Referindu-se la potențiala utilizare a sistemului și în alte scopuri în afara celui inițial, Kasper Ernest a explicat că legislația permite anumite operațiuni – de exemplu legate de decontări – dar nu și monitorizarea pentru acoperirea lipsei anumitor medicamente. “Așadar, avem un sistem care ajută într-adevăr în chestiuni legate de decontare. Pe de altă parte, el nu poate urmări cutiile de medicamente, astfel că nu poate fi utilizat pentru lipsuri”, a declarat Kasper Ernest.

În ceea ce privește funcționarea Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor din România, el a apreciat că aceasta performează. De altfel, Kasper Ernest a participat, la București, la a cincea ediție a conferinței cu tema “Siguranța pacientului, prin siguranța medicamentelor”, desfășurată la 9 aprilie.

Într-un discurs rostit cu această ocazie, el a remarcat unicitatea sistemului european. “Aș vrea să văd oricare altă autoritate publică aptă să gestioneze 10 miliarde de actiuni pe an, în aproape 30 de țări. Sistemul pe care noi l-am construit face asta cu succes”, a spus Kasper Ernest, care a subliniat și în cadrul conferinței că mai sunt aspecte de îmbunătățit.

“Trebuie să educăm oamenii. Este o sarcină pe care ne-o asumăm, deși ea nu este neapărat menționată de legislație. Sunt multe lucruri pe care le putem face în ceea ce privește educația și cred că unitățile de învățământ care pregătesc farmaciștii trebuie implicate, deoarece imaginați-vă câte alerte emise din eroare s-ar putea evita dacă farmaciștii ar deveni familiarizați cu sistemul încă de pe băncile școlii”, a spus el.

Eveniment de referință, desfășurat la București

Implementarea Directivei 2011/62 și a Regulamentului Delegat 2016/161 în România reprezintă un succes, la 5 ani de la momentul operaționalizării sistemelor de verificare a medicamentelor în UE, farmaciile, spitalele și distribuitorii de medicamentele fiind înrolați în sistem și îndeplinindu-și obligațiile de verificare a fiecărei cutii de medicamente. Totodată, numărul de incidente se menține mult sub ținta stabilită la nivel european, de 0,05%. Acestea au fost principalele subiecte discutate cu ocazia conferinței cu tema “Siguranța pacientului, prin siguranța medicamentelor” (ediția a 5-a), organizată, marți, la Palatul Parlamentului, de OSMR (Organizația de Serializare a Medicamentelor din România) și de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Actori decizionali de top din domeniul sănătății, precum: Consilierul Prezidențial pe teme de Sănătate Publică – Diana Loreta Păun, Președintele Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) - Răzvan Mihai Prisada, Președintele Comisiei de Sănătate din Senat - Adrian Streinu Cercel Președintele OSMR - Dan Zaharescu. Aceștia au discutat despre importanța sistemului, despre modul de funcționare și rolul diverselor instituții implicate dar și despre perspectivele de viitor, în condițiile în care apar noi provocări privind medicamentele.

“OSMR s-a remarcat în cei cinci ani de funcționare drept un partener serios de discuție în cadrul EMVO (Organizația Europeană de Verificare a Medicamentelor). SNVM are rezultate în linie cu așteptările mari pe care ni le-am setat inițial și, ca o recunoaștere a bunei funcționări, menționăm că am fost de două ori țară pilot pentru implementarea unor noi versiuni, mai performante, ale platformei. Totodată, am emis două Ghiduri: Ghidul pentru Farmacii și Ghidul pentru Distribuitori cu tranzacțiile disponibile în Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor”, a declarat Laurențiu Mihai, Director General OSMR.

SNVM are 100% utilizatori înrolați și un nivel de alertă de 0,02% din totalul celor peste 850 de milioane de tranzacții înregistrate în anul 2023, sub ținta de 0,05% stabilită la nivel european prin Directivă. În ianuarie 2024, în total 9.612 farmacii, 592 spitale și 392 distribuitori angro erau înscriși în SNVM.

“Încă din 2017 ne-am implicat activ în procesul de implementare la nivel național a Sistemului European de Verificare a Medicamentelor, având ca obiectiv principal siguranța pacientului român. În prezent, avem un sistem de verificare a medicamentelor eficient, viabil și într-o continuă adaptare la realitățile pieței, iar succesul proiectului se datorează comunicării transparente, implicării și efortului susținut al tuturor părților participante. Ca și până acum, ANMDMR va continua să monitorizeze respectarea prevederilor regulamentului, alocând resurse, timp și efort pentru prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare, garantând astfel accesul pacienților la medicamente autentice”, a declarat, la rândul său, Răzvan Mihai Prisada, Președintele ANMDMR.

Articol susținut de OSMR