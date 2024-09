În cât timp va ajunge noua tulpină Covid XEC în România. Epidemiolog: „Este o chestiune de zile”

Covid XEC, o nouă tulpină care se răspândește în Europa, ar putea deveni varianta dominantă a virusului în această toamnă. Iar până când va apărea în România este doar o chestiune de zile, a declarat pentru „Adevărul” dr. Alexandru Coman, medic epidemiolog în cadrul Institutului Inimii din Cluj-Napoca și președintele Asociației pentru prevenirea și controlul infecțiilor. Motivul? Noua tulpină este foarte contagioasă.

Un hibrid al subvariantelor Omicron, Covid XEC a apărut pentru prima oară în Germania, iar apoi a fost detectat în Marea Britanie, Danemarca, Franța, Irlanda, Suedia, Italia și Spania. „În curând, vom auzi despre el și În România”, a avertizat medicul epidemiolog Alexandru Coman. „Și este normal să fie așa, căci virusul suferă mutații. Vom avea variante noi tot timpul, ca la gripa comună. Motivele sunt ușor de înțeles. Mobilitatea este în creștere, oamenii călătoresc din ce în ce mai mult, unii vin în România, alții pleacă. Nu mai vorbim despre perioada sărbătorilor de iarnă când intră în în vacanță”, a explicat specialistul.

Covid XEC, o variantă contagioasă, dar nu foarte agresivă

Dr. Alexandru Coman a precizat că este o chestiune de zile până când noua tulpină va ajunge și la noi.. „Dacă nu cumva chiar a ajuns și încă nu am aflat. Și nu știm pentru că simptomele sunt ușoare, iar oamenii nu se mai testează și nici nu se mai prezintă la medic”.

Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și directorul medical al Institutului „Matei Balș” din București a explicat că, într-adevăr, oamenii nu se mai testează. „În momentul în care au o simptomatologie exact ca o răceală, care ține două-trei zile, e aproape greu de crezut că lumea va merge să se testeze la medicul de familie sau la spital, în condițiile în care lucrurile se rezolvă de la sine. Acest lucru s-a întâmplat și la variantele virale anterioare. În momentul în care nu ai complicații, nu ai o stare generală proastă și nu ajungi la medic, evident că nu vei face testarea, în cele mai multe dintre cazuri”.

Medicul a spus însă că, deocamdată, această nouă tulpină nu ar trebui să ne dea motive de îngrijorare. „Până la urmă, este normal ca după pandemie fi intrat în această etapă de conviețuire cu virusul. Și o să avem diverse variante virale, pentru că în mod cert, virusul suferă mutații în orice moment. Problema pe care am putea să o avem este în momentul în care va veni sezonul rece, sezonul de gripă, și vom avea în același timp și viroze și gripă și diverse alte infecții respiratorii. Și vom avea și infecția cu SARS-Cocv-2”, a mai precizat directorul medical al Institutului ”Matei Balș”.

Nu avem un vaccin, dar avem o oarecare imunitate colectivă

Ce e de făcut? Cum ne putem, totuși, proteja? Căci există persoane care ar vrea să se vaccineze împotriva acestei noi tulpini, dar nu au cu ce. „Într-adevăr, pentru această tulpină nu există un vaccin în România. Însă, ca și în cazul gripei, există o oarecare acoperire, într-un procent mai mare sau mai mic. Să vă dau un exemplu: în cazul gripei, eficiența vaccinului este de 80-90%. Evident, dacă este destinat tulpinii care circulă în prezent. Dacă nu, eficiența este mai scăzută. Pe același principiu funcționează și vaccinul anti Covid. Pe de altă parte, să nu uităm că noi ori ne-am vaccinat în anii trecuți, ori am trecut prin boală, cu ceva imunitate restantă am rămas. De aceea nici nu mai sunt spitalele pline cu pacienți. Pentru că receptivitatea populației este mult crescută”, continuă dr. Coman.

Prin urmare, rămân valabile măsurile de protecție clasice, regulile de igienă pe care le cunoaștem cu toții. „Cel mai important lucru, în opinia mea, este să ne autoizolăm dacă suntem bolnavi. Apoi, dacă avem copilul bolnav, acesta ar trebui să stea acasă. Odată ce este introdus în colectivitate, la creșă, grădiniță sau școală, el poate transmite boala altor copii. Aceștia ajung apoi acasă și își îmbolnăvesc familia. Copilul cu febră ar trebui să evite colectivitatea de la două până la cinci zile, până îi trece febra. La rândul lor, adulții bolnavi nu ar trebui să nu se ducă la serviciu. Iar dacă se duc, recomandat este să poarte mască de protecție. Practic ar trebui să încercăm să facem tot ce ne stă în putință să nu-i îmbolnăvim pe cei din jur. Și dacă te duci până la magazin să cumperi pâine, trebuie să porți mască”, a mai explicat medicul specialist.

L-am întrebat pe dr. Coman ce ar trebui să ne preocupe în acest sezon: gripa comună sau noua tulpină Covid. Răspunsul a fost foarte clar: „M-ar preocupa gripa, pentru că pentru gripă am deja vaccinul în farmacie. Mă preocupă problema pentru care am o soluție. Dacă n-am o soluție, nu-mi bat capul foarte tare cu ea. Va trebui să învățăm să trăim cu acest virus printre nhoi. Deja am învățat. Pentru că nu vom scăpa de el, nici acum, nici pe viitor. Trebuie să învățăm să conviețuim cu microbii din jurul nostru. Nu am scăpat niciodată de gripă. Nu am scăpat de tuberculoză. Nu am scăpat de HIV. Nu putem decât să le controlăm să le ținem în frâu”.

Gripa aviară, viitoarea pandemie?

Cât despre viitoarea pandemie care ar putea lovi, la un moment dat, omenirea, medicul epidemiolog Alexandru Coman consideră gripa aviară ca fiind un potențial pericol. „Riscul a existat tot timpul. Nu l-am perceput noi așa, dar a existat. Încă de prin 2009 - 2010 mă preocupa riscul apariției unor epidemii cu virusuri gripale aviare. Și cred și acum că acest pericol încă există. Așa cum a apărut SARS-CoV-2 și SARS-CoV-1, de fapt, de la animale, unul de la cămile, altul de la lilieci. Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la om. Iar zoonozele respiratorii, multe dintre ele, vin din Asia pentru că acolo oamenii au un contact mai direct cu animalele. Dacă o să mergeți într-un târg de animale sau într-o piață de păsări o să vedeți că într-o cușcă sunt înghesuite și 150 de păsări. Iar păsările se cumpără vii, comerțul cu animale vii este foarte intens acolo”.

Concluzia? Este doar o chestiune de timp până când un virus s-ar putea transmite de la animal la om. Iar apoi, tot o chestiune de timp până când virusul va suferi mutații și va deveni transmisibil interuman. „Am auzit recent că în America există un pacient bolnav de gripă aviară dar fără să fi intrat în contact cu vreun animal. În cazul acestui pacient nu a existat o gazdă intermediară”, a mai precizat specialistul.