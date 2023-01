Gripă și SARS-CoV-2. Care sunt efectele dublei infecții virale

La Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș” din București au apărut primele cazuri de flurona – dublă infecție: atât cu SARS-CoV-2, cât și cu virus gripal. Simptomatologia este zgomotoasă, atrag atenția infecționiștii, copiii sub 5 ani și vârstnicii cu boli cronice fiind categoriile cele mai vulnerabile.

Au apărut primii pacienți cu dublă infecție: SARS-CoV-2 și gripă – numită flurona de către specialiști, iar pentru anumiți pacienți prognosticul poate fi rezervat. Este anunțul făcut de medicii de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș” din București. „Însumarea se referă și la riscul mai mare de a avea complicații pulmonare cu insuficiență respiratorie, dar nu numai pulmonare. Și, de aici, evoluția ar putea fi nefavorabilă. Suntem în plin sezon de gripă și de alertă epidemică foarte apropiată de epidemie, probabilitatea ca în viitorul apropiat – adică ianuarie cu maximă intensitate și februarie – să avem cele două virusuri concomitente, există”, explică Adrian Marinescu, medic primar de boli infecțioase, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș” din București.

Însumare de riscuri

Cât de zgomotoase sunt semnele dublei infecții? „Sunt două virusuri care vin cu o simptomatologie destul de clară. În momentul în care vorbim de o stare generală modificată, chiar proastă în gripă, cu atât mai mult dacă le am pe amândouă în flurona, mă aștept ca starea generală să fie alterată pentru acel pacient și lucrurile să se întâmple brusc, să am dureri importante musculare, articulare, dureri de cap. Este senzația pe care o am oricum în gripă că «am fost bătut», cu atât mai mult în momentul în care am și infecție cu SARS-CoV-2, lucrurile se amplifică. Această amplificare duce la o simptomatologie zgomotoasă”, atrage atenția medicul.

În realitate, numărul cazurilor poate fi mai mare

Cum își poate da seama un pacient că are gripă, COVID-19 sau amândouă? „Prin testare. Dacă semnele de gripă sunt mult amplificate, pot să mă gândesc la varianta că am și SARS-CoV-2. Eu cred că este important pentru medic să-și dea seama în momentul în care testează și depistează două virusuri să ia în calcul că acel pacient trebuie monitorizat cu atenție și necesită spitalizare, de exemplu. Bineînțeles că și tratamentul trebuie să fie corespunzător”, arată specialistul.

În realitate, numărul cazurilor de dublă infecție poate fi mai mare, mai spune specialistul, pentru că de multe ori gripa are un diagnostic clinic: „În momentul în care nu testez, n-am identificare de virus gripal, deci vorbesc practic de un diagnostic clinic. Sigur că se poate pune acest diagnostic, dar trebuie luat în calcul că aceste cazuri nu sunt chiar atât de rare. Sunt mai multe, doar că ele rămân nediagnosticate”.

În perioada următoare este de așteptat ca acest număr de cazuri să crească: „Nu va fi o explozie, dar atunci când ai un procent mic dintr-un număr mare de cazuri și ai un trend ascendent pentru gripă, chiar și pentru infecția cu SARS-CoV-2, e de luat în calcul dubla testare. Și ulterior o eventuală evoluție nefavorabilă. Mai este ceva de spus: eu am recomandat și pentru cetățeni în momentul în care merg la farmacie și vor să-și ia testele rapide să ia teste și pentru gripă și pentru COVID-19. Lucru pe care noi îl facem la spital. În momentul în care vine cineva cu o simptomatologie acută, facem o testare dublă din primul moment pentru a câștiga timp”.

Dacă o persoană se testează și află că are ambele virusuri, el trebuie să se adreseze medicului de familie care să-l consulte. „Nu înseamnă că trebuie să fie un caz sever care ajunge la spital. Poate fi o variantă ușoară. Dar dacă este o persoană care are și boli asociate sau o anumită vârstă – și aici vorbesc despre extremele de vârstă, nu doar de cei peste 65 de ani, ci și de copiii care au până în 5 ani – în aceste cazuri, cred că trebuie o atenție sporită și eventual se va pune problema de spitale într-un interval de timp, tocmai în intenția de a monitoriza”, conchide medicul infecționist.

Probă de forță pentru sistemul imun

Cele două infecții cu virus gripal și cu SARS-CoV-2 nu se exclud una pe alta, spune, la rândul lui, prof.dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. „Dacă ghinionul este atât de mare încât să faci infecție cu virusul gripal și cu SARS-CoV-2, cu siguranță că organismului nu-i este ușor să le gestioneze. Sistemul imun este supus unei considerabile probe de forță și toate celelalte componente ale organismului care interacționează într-o formă sau alta cu infecțiile, în momentul dublei agresiuni sunt mai solicitate. Se sumează sau se pot suma, de asemenea, complicațiile. Pentru că fiecare dintre aceste boli are un spectru destul de important de complicații. Și când ai cele două infecții – în funcție de reactivitatea organismului – pot să apară niște complicații mai severe, dar nu sunt obligatorii”, explică prof.dr. Popovici.

Odată cu valul ascendent al infecțiilor cu virus gripal, dacă apare și subvarianta XBB 1.5 – cea mai infecțioasă dintre subvariantele Omicron – va crește și riscul dublei infecții. „Ce e important să știe oamenii este că, într-un context epidemiologic așa cum este acesta, dacă se infectează cu vreunul dintre virusuri este bine ca, măcar două săptămâni după vindecare, să-și ia măsuri de precauție suplimentare. Pentru că riscul de a se infecta cu cealaltă infecție este mai mare, deoarece după o infecție urmează o perioadă de depresie imunitară. Sistemul imun s-a folosit în perioada de boală și apare o perioadă în care apărarea organismului este mai redusă. Este o perioadă critică în care se poate produce infecția cu celălalt virus. Asta nu înseamnă că nu se pot produce infecțiile simultan”, mai spune vicepreședintele SRE.

Pe lângă măsurile de prevenție deja cunoscute, universitarul recomandă o alimentație echilibrată, bogată în vitamine și minerale, de preferință naturale, din legume și fructe, evitarea susbstanțelor toxice de tipul celor care sunt în alcool și tutun și care scad imunitatea, respectarea orelor de somn. „Organismul odihnit, corect alimentat, are o reactivitate bună. Totodată, recomand exerciții fizice pentru cei care le pot face. Viața ordonată și rațională ne crește rezistența în fața infecțiilor”, a conchis prof.dr. Emilian Popovici.

Masca medicală, recomandată în școli

Ministerul Sănătății a emis vineri un act normativ privind starea de alertă epidemiologică determinată de gripa sezonieră în România. Documentul detaliază măsurile recomandate a fi aplicate în școli și spitale, precum și recomandări generale pentru populație.

Tot vineri, ministrul Educației, Ligia Deca, a avut o întâlnire cu inspectorii școlari generali, în condițiile în care luni, 9 ianuarie, începe un nou modul de cursuri. Deca le-a cerut inspectorilor să desemneze o persoană care să țină legătura cu DSP-urile și să disemineze măsurile de prevenire a infecțiilor în școli, potrivit ghidului emis de Ministerul Sănătății.

Într-o notă trimisă școlilor, secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ion, obligă directorii să-i informeze pe părinți și să le ceară sprijinul în vederea efectuării triajului epidemiolog încă de acasă, astfel încât elevii cu semne de boală respiratorie să nu ajungă la școală.

Totodată, în școli, înainte de prima oră de curs, o persoană desemnată trebuie să facă triajul epidemiologic al elevilor, spațiile de învățământ trebuie dezinfectate periodic și asigurate materialele necesare pentru dezinfectarea mâinilor și a suprafețelor. Se recomandă utilizarea măștilor medicale, aerisirea sălilor de curs după fiecare oră și instruirea elevilor cu privire la comportamentul adecvat în caz de tuse sau strănut.

Rafila: Vor fi suficiente cantități de antitermice și antivirale

În condițiile în care mai multe medicamente antitermice, antiinflamatorii, precum și antibiotice au dispărut din farmacii, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat că sincopele în aprovizionare au fost cauzate de suprapunerea creșterii neașteptate a numărului de cazuri cu Sărbătorile de iarnă, pe de o parte, pe de alta, de dificultățile aprovizionării fabricilor cu materie primă provenită din China și India. Rafila a dat asigurări că în farmacii vor exista cantități suficiente de medicamente antitermice, antiinflamatorii și antivirale, dar a făcut apel la populație să nu cumpere mai mult decât are nevoie.