România, în alertă epidemică. De ce nu este declarată epidemie de gripă

Chiar dacă suntem în cea de-a treia săptămână în care activitatea gripală este peste pragul epidemic și situația ar putea fi considerată epidemie, ministrul Sănătății nu o va declara ca atare, pentru a nu perturba activitatea economică și pe cea din școli. În locul restricțiilor, autoritățile mizează pe recomandări.

„Voi emite o instrucțiune – pentru că legea permite – de stare de alertă epidemică, pentru că declararea epidemiei pe baza unui ordin de ministru ne-ar pune într-o situație în care se generează automat anumite restricții. Or, ceea ce ne dorim este o abordare în sprijinul desfășurării activității economice și sociale, să menținem școlile deschise, să nu introducem iar măsuri de carantină și de izolare”, a anunțat joi ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Primele două decese de gripă, confirmate

Aceasta deși datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că în ultimele trei săptămâni s-au înregistrat valori ce depășesc cu peste 20% media multianuală a ultimelor cinci sezoane prepandemice. Rata de pozitivitate pentru infecția gripală a fost în ultima săptămână din decembrie de 37%, față de 32%, în urmă cu o săptămână, și 26%, în urmă cu două săptămâni. Totodată, au fost comunicate și primele două decese din cauza gripei din acest sezon. Este vorba despre o femeie în vârstă de 25 de ani, din București, fără condiții medicale preexistente și nevaccinată antigripal, confirmată cu virus gripal tip A, subtip H3, și o alta, în vârstă de 50 de ani, tot din București, având condiții medicale preexistente, dar nevaccinată antigripal, confirmată cu virus gripal tip A, subtip H1. „Ceea ce ne dorim, şi am fost consecvenţi în această abordare, este nu să introducem vreun fel de restricţii, ci să facem populaţia partener în luarea celor mai bune decizii, în aşa fel încât să ţinem sub control un fenomen natural, o infecţie virală care apare sezonier şi care în acest an a apărut mai repede decât în anii precedenţi”, a declarat însă ministrul Rafila.

Vârful de infecții, după 15 ianuarie

Oficialul a mai spus că este posibil ca în acest sezon, vârful acestor infecţii să fie atins în intervalul 15 ianuarie - 10 februarie, după care va urma o scădere a cazurilor de viroze respiratorii, inclusiv de gripă. De obicei, durata valurilor de infecție este între 2 și 4 săptămâni, a adăugat ministrul: „Estimăm că spre sfârșitul lunii ianuarie vom intra pe un trend descrescător”.

Având în vedere aceste considerente, ministerul de resort recomandă câteva seturi de măsuri pe care populația le cunoaște deja din pandemie. Este vorba despre evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise, purtarea măștii de protecție, igiena mâinilor, utilizarea batistei de unică folosință în caz de tuse și strănut, consultarea medicului de familie la apariția semnelor de viroze respiratorii și a centrelor de evaluare și permanență organizate la nivel județean, precum și de continuarea vaccinării antigripale a categoriilor la risc: persoane peste 65 de ani, bolnavi cronic, copii și gravide.

Măsuri recomandate unităților sanitare

Cât privește măsurile recomandate pentru spitale, acestea includ triajul zilnic al personalului, cu izolarea voluntară la domiciliu a celor cu semne de boală, purtarea echipamentului de protecție de către personalul medical și alte persoane care intră în contact cu pacienții, adaptarea programului de vizită după analiza riscului împreună cu DSP-urile, precum și asigurarea stocurilor de antivirale în special de către unitățile sanitare care internează pacienți cu infecții virale acute. Pentru bolnavii cu semne specifice gripei, după internare, trebuie instituită imediat medicația antivirală. Ministerul mai recomandă continuarea vaccinării antigripale a personalului medical și auxiliar, refacerea stocurilor de materiale și dezinfectanți și respectarea protocoalelor în cazul gripei.

Măsuri recomandate în școli

La rândul său, ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat că nu încurajează neparticiparea la cursuri: „Considerăm că după doi ani pandemici este foarte important să păstrăm ritmul şi să avem un procent mare de participare la cursuri. Există o serie de măsuri recomandate. În primul rând, realizarea triajului zilnic, atât de către familii acasă, pe baza identificării eventualelor simptome şi, evident, urmate de izolarea copiilor acasă şi realizarea triajului zilnic, atunci când elevii intră la şcoală sau la grădiniţă. Este normal ca atunci când sunt simptome evidente să fie informaţi părinţii sau aparţinătorii legal. De asemenea, recomandăm, sigur, nu este obligatoriu, dar recomandăm purtarea măştii de protecţie de către cadrele didactice şi, de ce nu, şi de către elevi”.

De asemenea, a mai spus Deca, este important să fie respectate măsurile de igienă, dezinfecţia periodică a mâinilor şi a suprafeţelor. „Foarte important, aerisirea periodică a încăperilor”, a adăugat Ligia Deca. Ministrul Educației este de părere că nu sunt motive pentru suspendarea cursurilor, iar atunci când vor apărea cazuri excepţionale va fi analizată fiecare situaţie, dorind ca procesul educaţional să continue în mod normal.

Bucureștiul, focar de gripă

74.567 de cazuri de infecții respiratorii acute au fost raportate între 26 decembrie și 1 ianuarie. Subraportările sunt cauzate de Sărbătorile de iarnă. Au fost raportate la nivel național 4.961 de cazuri de gripă clinică comparativ cu 2.685 de cazuri înregistrate în săptămâna precedentă, număr de cazuri mult crescut față de media calculată de 315 cazuri din aceleași săptămâni din 5 sezoane prepandemice (2015-2019). Cazurile de gripă clinică au fost raportate de 34 de județe, cele mai multe fiind în municipiul București (2.624) și în județele Brașov (441), Cluj (243) și Prahova (236).