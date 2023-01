Cât de mare mai e interesul pentru vaccinarea anti-COVID. Spitalele se pregătesc pentru zile grele

COVID-ul, gripa și virozele determinate de alte virusuri au crescut alarmant numărul de pacienți care ajung în Urgențe. Cât de mare este preocuparea, în acest context, pentru vaccinarea anti-COVID.

Afecțiunile respiratorii sunt principala cauză a aglomerării, în aceste zile, a spitalelor din toată țara. Numărul cazurilor de gripă a crescut îngrijorător, determinând Ministerul Sănătății să declare „stare de alertă epidemiologică determinată de gripă”. Din spitale vin, în schimb, de asemenea date și despre creșterea numărului cazurilor de COVID-19.

În acest context, se observă pentru prima dată în ultima perioadă, în județul Olt, o creștere a interesului pentru vaccinarea anti-COVID-19.

În județul Olt funcționează de aproape o lună un centru de vaccinare anti-COVID, singurul. De la deschidere, în 12 decembrie 2022, și până vineri-dimineață, 6 ianuarie 2023, doar 11 persoane s-au prezentat pentru administrarea vaccinului, cinci dintre acestea vaccinându-se într-o singură zi, respectiv în 5 ianuarie.

Centrul funcționează la sediul secundar al Direcției de Sănătate Publică Olt, str. Aleea Tineretului, nr. 1 A (Policlinica Veche). Se pot vaccina cu noul produs adaptat, Omicron B.A. 4-5, persoanele cu vârsta peste 12 ani, vaccinate cu schema de vaccinare completă impotriva bolii Covid -19 cu produsele biologice Pfizer BionTech, Moderna, Astrazeneca, Johnson& Johnson. Doritorii se pot programa telefonic, la numărul 0721269297, programul de lucru în centrul de vaccinare fiind de luni până joi, în intervalul orar 8,00 – 16,00.

Primul deces, în 2023, al unui pacient cu COVID-19

La Spitalul Județean de Urgență Slatina erau internați, vineri, 6 ianuarie 2023, 12 pacienți diagnosticați cu COVID-19. Niciunul, însă, nu este în Terapie Intensivă COVID, cazurile care pun probleme din punct de vedere medical fiind în continuare cele ale pacienților care suferă de alte boli cronice. La SJU Slatina s-a înregistrat, de altfel, și primul deces din 2023 al unui pacient diagnosticat cu COVID (decesul cu 868 în județ de la declanșarea pandemiei). Comorbiditățile sunt, însă, cele care ar fi condus la decesul pacientului care avea 75 ani, era bărbat și nu se vaccinase anti-COVID.

„La ATI COVID nu avem pacienți. Comorbiditățile le complică starea, au patologii cardiace, neurologice. Din punct de vedere al COVID-ului, doi sau trei sunt mai grav, cu pneumonii. Avem însă foarte multe prezentări la UPU, sunt foarte-foarte mulți. Avem 200 de prezentări pe zi, cel puțin, față de 120 – 150 în alte perioade. Majoritatea pleacă acasă cu rețete, cu tratament acasă. Și foarte mulți dintre colegii noștri sunt acasă, cu forme destul de urâte de viroză, au stat acasă la primele semne”, a precizat managerul SJU Slatina, Angela Nicolae.

Punct de triaj la intrarea în spital

De la începutul săptămânii viitoare, în spitalul slătinean nu se va mai permite accesul decât după trierea pacienților la punctul de triaj. În funcție de simptome, pacienții vor fi testați pentru gripă sau pentru COVID.

„Noi deja hotărâserăm obligativitatea măștii în spital, am limitat accesul aparținătorilor, mai ales în secțiile cu risc, am luat niște măsuri interne, am intensificat măsurile de triaj epidemiologic, de igienă, de prevenire a infectărilor. Am fost un pic cu un pas înainte (n. red. – de declararea stării epidemiologice). De luni va funcționa și punctul de triaj de la UPU, astfel încât să putem testa toți pacienții care intră în spital. Încercăm să prevenim accesul pacientului aflat, posibil, în perioada de incubație, să evităm să-l plimbăm prin spital și apoi să infecteze și alți pacienți”, a mai precizat Angela Nicolae.

Deși pacienții care ajung la camerele de gardă sunt deja foarte mulți, autoritățile se așteaptă ca numărul lor să crească în continuare, impunând din acest motiv și în școli, având în vedere că luni, 9 ianuarie, elevii se întorc în bănci, măsuri suplimentare de prevenție.