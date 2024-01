Compoziția surprinzătoare a granulelor homeopate recomandate pentru gripă: măruntaie de rață și virus ultradiluat

În plin sezon de viroze, oamenii caută tratamente sau metode de a preveni îmbolnăvirea. Compoziția unor granule homeopate renumite, recomandate pentru prevenirea, dar și tratametul gripei, poate surprinde, relatează Le Figaro.

Ca și în țara noastră, și în Franța crește numărul celor care se îmbolnăvesc de gripă și multe persoane caută în farmacii medicamente pentru prevenție sau tratamente pentru această afecțiune.

Unele medicamente homeopate, cum sunt Oscillococcinum sau Influenzinum, prezente și pe piața din România, sunt adesea descrise drept „vaccinuri homeopate”, lucru ce te induce în eroare, mai ales că eficiența acestora nu a fost dovedită.

Granulele albe conțin ficat de rață și virus ultradiluat

Oscillococcinum este preparat din organe (inimă și ficat) ale unei rase de rață domestică, rața de Muscovy. Pe prospect se precizează că a fost "dinamizat la 200 K", adică amestecul inițial a fost diluat de 200 de ori conform principiului diluției "Korsakoviane". Mai exact, balonul care conținea maceratul de extract de rață a fost golit complet o dată, înainte de a fi umplut cu apă pură; apoi a fost golit din nou, și umplut din nou, de 200 de ori. La sfârșitul acestui proces, o picătură din ultima diluție obținută a fost turnată pe granule compuse din zaharoză și lactoză. Cu alte cuvinte, zahăr, scriu jurnaliștii francezi.

Pe de altă parte, Influenzinum 9 CH este obținut dintr-o diluție foarte mare a vaccinului antigripal din anul în curs. Acesta este realizat folosindu-se diluția "Hahnemanniană", după numele inventatorului homeopatiei, Samuel Hahnemann. "1 CH" înseamnă că o picătură de substanță activă a fost diluată de 100 de ori. Pentru a obține 9 CH, operațiunea se repetă de 9 ori la rând, potrivit sursei citate.

O teorie de un secol stă la orginea Oscillococcinumului

Medicamentul de la Boiron are ca bază o teorie din 1925, elaborată de medicul francez Joseph Roy.

Acesta a crezut că a identificat, în mijlocul unei epidemii de gripă, microbul responsabil în sângele pacienților, pe care l-a denumit „oscillococcus”. Medicul a crezut că a văzut același agent patogen în intestinele de rață. Fiind un susținător al homeopatiei, doctorul Joseph Roy a susținut că administrarea unor substanțe în doze foarte mici, similare celor care provoacă simptomele, va determina vindecarea.

Așa a apărut medicamentul homeopat din măruntaie de rață: Oscillococcinum. Rețeta nu a fost modificată de atunci.

Însă, în 1933, trei cercetători britanici au demonstrat că gripa umană era cauzată de virusurile gripale, care sunt de dimensiuni foarte mici. Din acest motiv, doctorul Joseph Roy nu ar fi putut niciodată să le identifice cu resursele din vremea sa: tot ce avea la dispoziție era un microscop optic. În plus, presupusul său microb, "oscillococcus", probabil că nu a existat niciodată, având în vedere că nimeni, în afară de Joseph Roy, nu l-a observat vreodată, conform Le Figaro.

Cum să ne ferim de gripă

Medicamentele minune, care să întărească sistemul imunitar, nu există. „Sistemul imunitar nu se poate întări decât într-un singur fel: prin contactul cu microbii“, subliniază medicul Cătălin Apostolescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ din București.

La rândul lui, dr Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. spune că „Gripa nu este de dus pe picioare. În gripă, debutul este brusc, febra este înaltă, minimum 38° C, 39° C sau chiar peste 40° C, frison, alterarea stării generale, tuse intensă, persistentă, însoțită de strănut. De asemenea, pacientul cu gripă prezintă dureri articulare, musculare, stare de oboseală accentuată.“.

Măsurile din pandemie adică spălatul frecvent pe mâini, evitarea aglomerației și păstrarea distanței față de persoanel vizibil bolnave, dar și purtarea măștii de protecție și respectarea normelor de igienă legate de tuse sau strănut (folosirea unei batiste clasice sau de hârtie) ne pot ajuta să ne ferim de infecțiile respiratorii.