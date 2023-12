Celulele imunitare sărate din jurul creierului, asociate cu demenţa indusă de hipertensiunea arterială

Reacţia celulelor imunitare din interiorul învelişului protector care înconjoară creierul ar putea contribui la declinul cognitiv care se produce la persoane cu hipertensiune arterială cronică.

Sunt concluziile unui nou studiu susţinut de Institututele Naţionale de Sănătate din Statele Unite ale Americii (NIH), informează Xinhua, citată de Agerpres.

Studiul care a fost publicat în revista Nature Neuroscience, ar putea face lumină asupra unor noi modalităţi de contracarare a efectelor hipertensiunii arteriale asupra cogniţiei, a anunţat NIH într-un comunicat publicat luni.

Cercetătorii din Statele Unite au folosit un model de testare a şoarecilor cu tensiune arterială ridicată și au descoperit în lichidul spinal cerebral şi în creier niveluri anormal de ridicate de interleukină-17 (IL-17), o substanţă chimică eliberată în mod obişnuit în organism pentru a activa sistemul imunitar.

„Rolul semnalizării imunitare în declinul cognitiv”

Potrivit unui studiu anterior, o dietă bogată în sare a crescut IL-17 în intestin, care a fost urmată de tulburări cognitive.

„Rolul semnalizării imunitare în declinul cognitiv este extrem de important de înţeles. Aceste descoperiri oferă o perspectivă nouă asupra modului în care semnalizarea din partea sistemului imunitar ar putea contribui la simptomele declinului cognitiv care, în cele din urmă, duc la diagnosticarea demenţei", a declarat Roderick Corriveau, director de program la Institutul Naţional al Statelor Unite pentru Tulburări Neurologice şi Accidente Vasculare Cerebrale (US National Institute of Neurological Disorders and Stroke).