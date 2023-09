Ce mai „cred” românii despre COVID-19. Între sfidarea precauțiilor și avertismentele îngrijorate ale medicilor

Pe perioada pandemiei de Covid19 au existat multe voci de români care susţineau că virusul care provoacă boala ce a condus la milioane de decese la nivel mondial nici măcar nu există. Medicii atrag atenția că minimizarea pericolului este un demers extrem de riscant.

Teoria că totul este doar un scenariu foarte bine pus la punct a circulat insistent pe o serie de canale (dar mai ales pe internet) și a ajuns, la nivel naţional, să adune destul de mulți „adepţi”.

De altfel, după încheierea oficială a pandemiei, românii au uitat de normele de protecţie dar şi de mijloacele care i-au ajutat să se ferească de virus. Astfel, totul a revenit la normal, iar oamenii s-au obişnuit din nou, foarte uşor, cu binele. Dar lucrurile nu sunt pe departe atât de simple precum par, avertizează medicii.

Mulţi pacienţi ajung la spital din cauza Covid-19

Conform cadrelor medicale, foarte multe persoane au început să ajungă, în ultimele luni, la spital, fiind diagnosticaţi cu Covid19. O explicaţie pentru acest fenomen poate fi şi faptul că mulţi români au uitat de mijloacele de protecţie, iar distanţarea socială nu mai este aplicată nici măcar când este vorba despre persoane ce prezintă simptome specifice.

,,Este adevărat, oamenii nu mai poartă mască de protecţie, nu mai ţin cont de distanţarea socială, mai ales pe perioada concediilor. Aceasta poate fi o explicaţie pentru creşterea numărului de cazuri. Ar fi bine să fim responsabili, simţul civic poate juca un rol important. Totodată, trebuie să ţinem cont şi de sănătatea celor din jur. Ar trebui să ne protejăm măcar atunci când intrăm în contact cu persoanele care prezintă simptomatologie specifică”, a precizat dr Florin Roşu, manager al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Iaşi.

Ce spun pacienţii despre existenţa virusului

Reporterii Adevărul au fost prezenţi în faţa Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, unde au reuşit să stea de vorbă cu câțiva pacienţi sosiţi la spital pentru diverse probleme medicale. Întrebaţi despre existenţa Covid-19, aceştia au avut păreri împărţite, parcă pentru a sublinia divizarea prin care trece societate românească pe acest subiect.

,,Dacă e să mă gândesc, am avut Covid, că aşa îmi arăta testul. Nu ştiu însă ce să cred, totul a părut cusut cu aţă albă. Am refuzat să mă vaccinez şi cred că am făcut bine. Sunt multe persoane care spun că totul a fost doar o minciună, a celor care ne conduc la nivel global, iar eu am impresia, uneori, că ei au dreptate. Bine că suntem sănătoşi, că am trecut peste, chiar dacă există sau nu”, ne-a spus Anca, o ieşeancă în vârstă de 58 de ani.

Printre ieşeni există şi persoane care cred că virusul există, dar că nu este atât de periculos pe cât se spune.

,,Virusul există, nu degeaba s-au făcut atâtea teste. Dar cred că nu este atât de periculos precum se spune. Cei care au murit cu siguranţă aveau mai multe boli pe lângă acest Covid. Virusul doar le-a agravat starea. E bine să ne ferim dar să nu facem din ţânţar armăsar”, a declarat Marcel, un ieşean în vârstă de 43 de ani.

Desigur, sunt și oameni care cred că virusul a fost și a rămas foarte periculos, însă numărul acestora pare să fie în scădere sau oricum mai mic decât al celor care cred în teoria conspirației.

În același timp, medicii chestionați de „Adevărul” îndeamnă populația să fie în continuare responsabilă prin purtarea măştii de protecţie - desigur, când este cazul - dar şi evitarea aglomeraţiei. În sprijinul sfaturilor medicale vine realitatea că, în ultimele săptămâni, numărul de cazuri de COVID-19 înregistrate în România a început să crească.