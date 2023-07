Ce este vaginismul, durerea care poate da peste cap viața unei femei

Durerea vaginală afectează totul în viața unei femei, de la sex la testul Papanicolau. Potrivit Colegiului American de Obstetricieni si Ginecologi, pana la 75% dintre femei experimenteaza dureri in timpul actului sexual la un moment dat in viata lor sau se trezesc in imposibilitatea de a face sex.

Pentru multe femei, aceasta este o întâmplare rară și temporară, dar pentru altele, problema persistă. Acest lucru duce uneori la un diagnostic de vaginism, o afecțiune dureroasă, care poate schimba viața unei femei și poate avea un impact negativ asupra mai multor aspecte ale vieții.

Vaginismul apare atunci când mușchii din jurul deschiderii vaginului se strâng ca „un maxilar încleștat din cauza durerii reale sau anticipate”, a spus dr. în obstetrică-ginecologie Kimberly Langdon pentru Yahoo Life.

Aceste contracții musculare sunt involuntare și se întâmplă de obicei atunci când ceva, inclusiv un tampon, penis sau speculum în timpul unui examen pelvian, este introdus în vagin, arată dr. Oz Harmanli, profesor de obstetrică-ginecologie la Yale School of Medicine și șef la Uroginecologie și reconstrucție, chirurgie pelviană la Yale Medicine. „Îngreunează sau face imposibil ca femeia să tolereze penetrarea vaginală”, explică Langdon.

Nu se știe cauza exactă a vaginismului

Dr. Mary Jane Minkin, medic în obstetrică-ginec la Yale Medicine, spune că nu știm „cauza exactă” a vaginismului. Dar pentru unele femei, factorii biologici, cum ar fi intervenții chirurgicale anterioare, modificări hormonale, infecții recurente ale tractului urinar, scurgeri de la naștere, uscăciune vaginală și alte cauze fizice pot duce la afecțiune, spune dr. Deepali Kothary, ginecolog la Kaiser Permanente.

Laura Zam, care este autoarea cărții The Pleasure Plan: One Woman's Search for Sexual Healing, a fost diagnosticată la 46 de ani cu vaginism primar, „ceea ce înseamnă că podeaua mea pelviană a fost întotdeauna extrem de strânsă”, explică ea, „până când am primit un diagnostic și am putut să îmi trateze starea.”

În alte cazuri, problemele psihologice sau sociale, inclusiv anxietatea, trauma sexuală, o experiență sexuală dureroasă sau faptul că a fost crescut într-o gospodărie în care sexul era tabu, pot declanșa afecțiunea.

Pentru Ariadne Wolf, vaginismul ei este legat de traume sexuale. Wolf spune că a început să se confrunte cu simptome de vaginism după ce a fost violată la vârsta de 21 de ani. „A trăi cu această afecțiune este ca și cum a trăi cu o reamintire constantă a violenței sexuale”, spune Wolf. „E ca și cum ai trăi cu un memento că lumea nu este un loc sigur pentru femei. Nu cred că mușchii mei sunt incorecți când cred că această lume nu este un loc sigur pentru mine.”

Cum afectează vaginismul viața femeilor

Vaginismul „poate altera viața”, spune Harmanli. „Femeile pot experimenta anxietate, depresie, singurătate și relații instabile.”

Zam a constatat că această afecțiune „mi-a afectat stima de sine”, spunând: „Am crezut că sunt defectă erotic”.

Chelsey Fitzsimons a fost afectată ani de zile de acastă suferință și spune că, „în afară de durere, cea mai proastă parte a vaginismului este izolarea”.

Ea adaugă că stima ei de sine a fost „atât de scăzut, parțial din cauza vaginismului meu, încât aș fi făcut orice pentru o oră de intimitate fizică, sub orice formă. Dar acea disperare pentru atingere a fost întotdeauna și este întotdeauna însoțită de frică.”

Dincolo de sex, Fitzsimons împărtășește că, de asemenea, a avea vaginism a împiedicat-o să facă unele dintre controalele de sănătate de care are nevoie. Deși știe că ar trebui să meargă la un ginecolog, Fitzsimons spune că nu se poate hotărî să facă acest lucru, deoarece este îngrijorată de durerea pe care o simte în timpul examinării. Ea ăși dorește să se trateze de acastă afecțiune. „Am 26 de ani și nu mi-am făcut niciodată un test Papanicolau”, recunoaște ea. „Acesta este un lucru teribil, periculos. Pentru o persoană obișnuită, un frotiu Papanicolau este inconfortabil. Pentru mine, și pentru mulți oameni ca mine, este imposibil.”

Pentru Wolf, vaginismul este o durere aproape constantă. „Am dureri aproape tot timpul. Mă doare doar când stau la clasă. Durerea s-a agravat în timp, nu s-a mai ameliorat”, spune ea.

Cum se tratează vaginismul

În cele mai multe cazuri, vaginismul este tratabil, „deși poate dura timp pentru a simți o ușurare”, spune Kothary, și nu există o abordare unică pentru toate.

Medicul ginecolog începe de obicei prin a investiga cauzele fizice ale vaginismului, explică Kothary. Pentru unele femei, abordarea și tratarea problemei de bază poate elimina afecțiunea în câteva luni. Dacă nu se găsește o cauză fizică, medicii investighează cauzele psihologice. Dacă există o rădăcină psihologică, medicii recomandă de obicei o terapie pentru a aborda trauma de bază. În aceste cazuri, „s-ar putea să dureze ceva mai mult pentru a vindeca”, spune Kothary.

Ea explică că ginecologii recomandă adesea antrenamentul mușchilor pelvieni pentru a relaxa mușchii din jurul vaginului și terapia cu dilatator vaginal pentru a întinde mușchii vaginali.