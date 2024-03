Care sunt cele 5 efecte secundare periculoase ale ibuprofenului

Ibuprofenul, substanța pe care o întâlnim în foarte multe medicamente, este utilizat pentru calmarea durerii și nu necesită prescripție medicală, ceea ce înseamnă că este destul de ușor de procurat, relatează The Sun.

Studii recente indică însă că analgezicul poate avea efecte secundare grave - și uneori mortale - atunci când este administrat în mod regulat.

Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), precum aspirina, naproxenul sau ibuprofenul, au fost asociate cu ulcerul gastric, probleme de fertilitate, auditive și cardiovasculare - și, cel mai recent, cu un risc crescut de formare de cheaguri de sânge.

În cazul persoanelor sănătoase care apelează din când în când la medicamente pentru ameliorarea durerii, nu este nimic în neregulă în ceea ce privește administrarea unui antiinflamator, susține farmacistul Thorrun Govind, pentru sursa citată.

„Dar administrarea acestor medicamente pentru o perioadă lungă de timp poate provoca alte probleme grave și necesită o discuție cu medicul care vă prescrie”.

Ulcer gastric

Simptome:

O senzație de arsură sau durere în centrul burții (abdomen)

Indigestie

Arsuri la stomac

Senzație de greață

Administrarea de analgezice AINS este una dintre cele mai frecvente cauze ale ulcerului gastric, susțin experții.

Acest lucru apare deoarece reduc capacitatea organismului de a produce un strat protector de mucus care protejează mucoasa stomacului de acidul gastric.

Probleme de fertilitate

Simptomele deficitului de testosteron cunoscut sub numele de hipogonadism compensat includ:

Disfuncție erectilă

Modificări ale stării de spirit

Micșorarea masei musculare

Oboseală

Bărbații care recurg la ibuprofen timp de mai multe luni la rând pot prezenta un risc mai mare de probleme de fertilitate.

Cercetarea, publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, a arătat că tinerii sănătoși care au luat analgezicul obișnuit timp de până la șase săptămâni au produs mai puțini hormoni sexuali masculini, ceea ce a dus la o afecțiune întâlnită de obicei doar la bărbații mai în vârstă și la fumători.

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani care au luat parte la studiul danez au dezvoltat o tulburare numită hipogonadism compensat la două săptămâni după ce au luat 600 mg de ibuprofen de două ori pe zi.

Afecțiunea apare atunci când organismul nu produce suficient testosteron.

„Acest lucru este de obicei reversibil atunci când nu mai luați ibuprofen", explică Thorrun.

Probleme de auz

Semne de pierdere a auzului:

Dificultate în a auzi clar alte persoane și în a nu înțelege ceea ce spun, mai ales în locuri zgomotoase.

Rogi oamenii să repete ceea ce spun

Asculți muzică sau urmărești o emisiune sau un serial la televizor cu volumul mai mare;

Dificultăți în a auzi la telefon

Senzație de oboseală sau stres din cauza faptului că trebuie să te concentrezi în timp ce asculți

Când te gândești la factorii de risc legați de pierderea auzului, analgezicele fără prescripție medicală probabil că nu se numără printre ei.

Dar un studiu de la Harvard publicat în American Journal of Epidemiology a arătat că administrarea frecventă de ibuprofen ar putea avea un rol.

În cadrul studiului, femeile care au luat analgezice de minimum două ori pe săptămână au fost mai predispuse la pierderea auzului, iar utilizarea mai frecventă a crescut riscul cu până la 24%.

Constatările sunt similare cu cele ale unui studiu efectuat pe bărbați cu pierderea auzului, deși în acel studiu s-a constatat că și aspirina a contribuit la riscul de pierdere a auzului.

Oamenii de știință cred că medicamentul poate întrerupe fluxul normal de sânge către cohlearul aflat în urechea internă, astfel încât structura acestuia nu funcționează la fel de bine cum ar trebui.

Probleme cardiace

Simptomele stopului cardiac:

Oboseală

Amețeală

Dificultăți de respirație

Greață

Dureri în piept

Palpitații ale inimii

Pierderea cunoștinței

Mai multe studii au asociat AINS cu un risc crescut de boli cardiace grave.

Într-un studiu realizat în 2016 în British Medical Journal, autorii au subliniat că rapoartele privind reacțiile adverse la nivelul inimii au început să apară în anul 2000.

Unele cercetări publicate în 2017 au arătat că medicamentul ar putea crește riscul de stop cardiac al unei persoane cu 31%.

Autorii, de la Universitatea din Copenhaga, au fost atât de șocați de rezultate încât au decis că medicamentele nu ar trebui să fie vândute în supermarketuri sau în benzinării și că ar trebui să fie eliberate doar cu prescripție medicală.

Cheag de sânge

Simptomele unui cheag de sânge includ:

Durere pulsatilă sau crampe, umflături, roșeață și căldură la nivelul unui picior sau al unui braț.

Dispnee subită, durere toracică ascuțită (poate fi mai rău atunci când inspirați) și tuse sau expectorație cu sânge

Femeile care iau ibuprofen și contracepție hormonală în același timp prezintă un risc mai mare de formare de cheaguri de sânge.

Cercetătorii, de la Universitatea din Copenhaga, au descoperit că, atunci când sunt administrate împreună cu contracepția hormonală, pilulele ar putea crește de cinci ori riscul de tromboembolism venos, sau cheag de sânge.

Acest lucru poate duce la un atac de cord sau la un accident vascular cerebral. Aceștia au subliniat că riscul general a rămas scăzut, dar având în vedere utilizarea pe scară largă a ambelor medicamente, femeile ar trebui să știe despre posibilele reacții.