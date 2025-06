Kira Hagi și partenerul ei, nuntă pe repede înainte. Când are loc evenimentul și cine sunt nașii

Nunta Kirei Hagi, fiica marelui fotbalist Gheorghe Hagi cu iubitul ei, grecul Theomas Ferfelis, ar fi trebuit să aibă loc în toamnă. Totuși, cei doi au decis să se grăbească și să pună evenimentul mai devreme.

Cununia religioasă va avea loc duminică, 29 iunie 2025, la biserica Sfântu Visarion, din București, unde s-au cununat și Ianis Hagi și Elena Tănase.

Cuplul și-a ales inclusiv nașii, Loredana Groza și Marius Szeker iar invitații vor petrece într-un decor de poveste, pe malul lacului Cernica, începând cu ora 18:30.

Thomas Ferfelis este manager la Cernica Events, un local de lux de pe malul lacului cu același nume. Părinții lui Thomas s-au stabili în România cu mulţi ani în urmă şi sunt oameni de afaceri. Ei deţin, holdingul Elgeka Ferfelis, din care face parte și restaurantul.

Kira Hagi şi Thomas Ferfelis, care are tot 29 de ani, au fost colegi la International British School of Bucharest. Povestea lor de dragoste a început însă mai târziu, peste ani, când s-au reîntâlnit. Potrivit contului său de LinkedIn, Thomas a absolvit în 2019 patru ani de studii de business la faimoasa University of Southampton, din Marea Britanie.