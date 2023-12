Când lupta cu cancerul și visul de a deveni mamă se întâlnesc, ACIBADEM este locul care face posibilă o nouă viață

Fiecare pacient aduce cu el o poveste de viață unică, iar pentru doamna Vlad Andreea, aceasta a fost o călătorie plină de încercări și speranță. Diagnosticul dificil de mezoteliom peritoneal cu metastaze a adus cu el o veste grea - un vis îndepărtat de a deveni mamă. Cu toate acestea, ACIBADEM a fost farul de lumină într-un moment întunecat, oferind nu doar tratament, ci și o rază de speranță în ceea ce părea a fi o călătorie imposibilă.

Andreea a ales ACIBADEM într-o clipă de nevoie urgentă, inspirată de povestea unui prieten care a experimentat îngrijirea noastră dedicată în Turcia. Încă de la primul contact, ne-am dat seama de gravitatea situației și de necesitatea unei acțiuni rapide. Împreună, am făcut un pas hotărâtor către speranță.

Dosarul medical complet al pacientei a ajuns la noi vineri, iar până marți, Andreea era deja în Istanbul, gata să începem lupta împotriva acestei boli dificile. În următoarele șase luni, ne-am transformat clinicile noastre într-un sanctuar de cooperare și susținere pentru pacienta noastră. Cu ajutorul dispozitivelor noastre tehnologice extrem de dezvoltate și a personalului medical profesionist al Acıbadem, am oferit cele mai bune condiții în lupta cu cancerul, într-o abordare multidisciplinară. În colaborare strânsă cu Andreea, am depășit fiecare obstacol cu optimism și siguranță, deoarece în fiecare clipă am înțeles importanța fiecărui pas.

Echipa noastră de medici, condusă de domnul doctor Faruk și doamna doctor Leyla, a efectuat o intervenție chirurgicală complexă care a durat 12 ore. În ciuda complexității diagnosticului, am reușit să prelevăm ovule încă de la începutul operației, deschizând astfel calea către o recuperare reușită și, cel mai important, către îndeplinirea visului Andreei de a deveni mamă.

Tratat cu grijă și profesionalism, pacienta a beneficiat de șase ședințe de chimioterapie paliativă, personalizate astfel încât au dat rezultate imediat, iar odihna ulterioară a marcat începutul unei recuperări reale. Ne bucurăm că și de această dată serviciile avansate și echipa specializată din Departamentul de Oncologie Medicală Acıbadem au adus contribuit la recuparea sănătății pacientei noastre. Confirmarea că starea sa s-a îmbunătățit considerabil a deschis drumul către etapa următoare a călătoriei: îndeplinirea visului său de a aduce pe lume un copil.

Andreea este unul dintre cei peste 15.000 de pacienți care beneficiază de tehnicile noaste de reproducere asistată, în fiecare an. Spre deosebire de clinicile convenționale de FIV, Centrele noastre de Medicină Reproductivă și Infertilitate oferă un serviciu complet: de la abordarea holistică a specialiștilor de renume din toate domeniile medicale la cele mai noi tratamente medicale și chirurgicale, personalizate. Iar serviciile noastre avansate de laborator contribuie la atingerea ratelor ridicate de succes cu care ne mândrim, peste media la nivel mondial.

Cu sprijinul necondiționat al domnului doctor Turgut Aydin, în viața Andreei a apărut Matei - o minune atât de așteptată. Suntem încântați că am fost parte din această poveste extraordinară care a definit două vieți: a mamei și a copilului. Povestea Andreei este o mărturie vie că ACIBADEM nu doar tratează, ci și aduce la viață visurile și speranțele pacienților noștri.

Te invităm să asculți povestea completă a Andreei aici și să ne contactezi oricând dorești să afli mai multe detalii. ACIBADEM - unde fiecare poveste devine o poveste de reușită și speranță.